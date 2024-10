Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Adidas ist besser als erwartet durch das dritte Quartal gekommen und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal lag der währungsbereinigte Umsatz um 10 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. In Euro stieg der Umsatz des Unternehmens um 7 Prozent auf 6,438 Milliarden Euro. Ohne die Yeezy-Verkäufe in beiden Jahren betrug der Umsatzzuwachs im Quartal 14 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Die Bruttomarge stieg im dritten Quartal um 2,0 Prozentpunkte auf 51,3 Prozent. Das Betriebsergebnis erhöhte sich auf 598 (Vj 409) Millionen Euro, worin ein Gewinnbeitrag von rund 50 Millionen Euro aus dem Verkauf von Teilen des verbleibenden Yeezy-Bestands enthalten ist. Adidas geht nun für 2024 von einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von rund 10 Prozent aus (bisherige Prognose: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich). Das Betriebsergebnis wird den Prognosen zufolge nun ein Niveau von rund 1,2 Milliarden Euro erreichen (bisherige Prognose: rund 1,0 Milliarde). Das Unternehmen geht in seiner Prognose davon aus, dass der Verkauf der verbleibenden Yeezy Bestände im restlichen Jahresverlauf im Durchschnitt kostendeckend erfolgen wird. Dies würde zu einem weiteren Umsatz in Höhe von rund 50 Millionen Euro ohne zusätzlichen Gewinnbeitrag im vierten Quartal führen.

TAGESTHEMA II

Die ASML Holding hat im dritten Quartal weniger Aufträge erhalten als von Analysten erwartet und die Prognose für das kommende Jahr reduziert. Die Chiphersteller würden in Erwartung einer nur langsamen Erholung der Halbleiternachfrage ihre Ausgaben für wichtige Produktionsanlagen zurückhalten, begründeten die Niederländer. Der Konzern, der Maschinen für die Halbleiterherstellung an Chiphersteller liefert, verbuchte im dritten Quartal Aufträge im Wert von 2,63 Milliarden Euro, was einem Anstieg von den 2,60 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht, aber deutlich unter den Analystenprognosen von 5,59 Milliarden Euro liegt, so die Konsensschätzungen von Visible Alpha. "Während es im Bereich der künstlichen Intelligenz weiterhin starke Entwicklungen und Aufwärtspotenzial gibt, brauchen andere Marktsegmente länger, um sich zu erholen", sagte Chief Executive Officer Christophe Fouquet in einer Erklärung. "Es sieht so aus, als ob die Erholung allmählicher verläuft als bisher erwartet. Den Umsatz im kommenden Jahr sieht das Unternehmen nur noch bei 30 bis 35 Milliarden Euro, nachdem der Konzern auf seinem Investorentag im Jahr 2022 bis zu 40 Milliarden Euro angekündigt hatte. Die Bruttomarge werde mit 51 bis 53 Prozent unter der bislang angestrebten Spanne liegen. Die Bekanntgabe von ASML erfolgte aufgrund eines technischen Fehlers einen Tag früher als geplant, so das Unternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 3Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

- GB/British American Tobacco plc (BAT), Capital Markets Day

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB

08:00 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj

08:00 Erzeugerpreise September (Output)

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj

-US

14:30 Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 19.586,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.866,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.387,75 +0,2%

Nikkei-225 39.158,08 -1,9%

Schanghai-Composite 3.211,33 +0,3%

Hang-Seng-Index 20.475,31 +0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 133,70 -5

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 19.486,19 -0,1%

DAX-Future 19.605,00 -0,3%

XDAX 19.473,66 -0,3%

MDAX 26.935,00 +0,2%

TecDAX 3.392,42 -0,7%

EuroStoxx50 4.946,73 -1,9%

Stoxx50 4.448,37 -1,5%

Dow-Jones 42.740,42 -0,8%

S&P-500-Index 5.815,26 -0,8%

Nasdaq-Comp. 18.315,59 -1,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,75 +45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Handel an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Einen Tag vor der erwarteten Zinssenkung durch die EZB und vor allem ihren begleitenden Aussagen habe es nicht viel Sinn, am Markt aktiv zu sein, heißt es im Handel. Der Tag dürfte daher von reinem Positionsmanagement bestimmt sein. Dazu stehen keine wichtigen Konjunkturdaten außerhalb der britischen Inflation an. Die US-Vorgaben seien "eigentlich gut", heißt es im Handel. Denn der Schreck nach den vorgezogenen ASML-Zahlen vom Vorabend habe sich nur im US-Chip-Sektor ausgetobt. Zu einer marktbreiten Ansteckung sei es nicht gekommen. Die Kursgewinner unter den US-Sektoren seien nicht von einer generellen Risk-Off-Haltung getrieben worden, sondern mit Immobilien und Versorgern nur von fallenden US-Zinserwartungen geprägt.

Rückblick: Schwach - Nach den neuen Allzeithochs kam es zu Gewinnmitnahmen. Im späten Handel sorgte eine Gewinnwarnung von ASML für einen Absturz des Technologie-Sektors, der um 6,5 Prozent einknickte. Der Hersteller von Chip-Produktionsmaschinen hatte die erst für Mittwochmorgen geplanten Zahlen veröffentlicht. Dies führte zu einem Kurseinbruch von knapp 15,6 Prozent und belastete den gesamten Halbleitersektor, auch in den USA. Zudem stand der Ölsektor mit den deutlich fallenden Ölpreisen unter Druck und verlor 3,3 Prozent. Daneben blicken die Märkte auf den Donnerstag, wenn von der EZB eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird. Den Fluggesellschaften verhalfen die fallenden Ölpreise zu einer Erleichterungsrally. Easyjet (+3,1%) und die British-Airways-Mutter IAG (+4,1%) sowie Lufthansa (+3,2%) profitierten deutlich. Ericsson gewannen nach starken Quartalszahlen 10,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX markierte bei 19.634 Punkten erneut ein Allzeithoch. MTU gewannen 4,9 Prozent. Wie erhofft hat der Triebwerk-Hersteller die Jahresprognose beim Gewinn leicht erhöht auf über 1 Milliarde Euro. Für die Aktien der Deutschen Bank ging es 2,6 Prozent abwärts, hier belastete eine Platzierung durch Goldman Sachs. Der Broker hat für einen nicht genannten Investor ein Aktienpaket für rund 256 Millionen Euro zu je 16,01 Euro je Aktie verkauft. BASF gaben mit Anschlussverkäufen 1,4 Prozent ab. Die Dividendenkürzung Ende September hatte für Enttäuschung bei den Investoren gesorgt und auch hier hatte der Branchenverband VCI vor Druck auf die Branche gewarnt. Infineon verloren 1,8 Prozent mit der ASML-Gewinnwarnung. Heftige Gewinnmitnahmen nach dem Allzeithoch am Vortag ließen Siemens Energy um 4,0 Prozent fallen.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Adidas-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag zwischenzeitlich um 2,0 Prozent nach oben, die Gewinne wurden allerdings wieder vollständig abgegeben. Der Sportartikel-Hersteller ist besser als erwartet durch das dritte Quartal gekommen und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Dagegen verloren Infineon weitere 0,5 Prozent nach einem Abschlag von 1,8 Prozent zum Xetra-Schluss. Hier belastete die Gewinnwarnung von ASML.

USA - AKTIEN

Schwach - Gewinnmitnahmen und deutliche Verluste im Halbleiter-Sektor haben am Dienstag an der Wall Street für fallende Kurse gesorgt. Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 43.000 Punkten gesprungen und hatte bei 43.278 Punkten ein Rekordhoch markiert. Auch der S&P-500 war erneut auf ein Allzeithoch geklettert. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 stand mit einer Gewinnwarnung von ASML unter Druck und brach um 4,9 Prozent ein. Für die Titel von Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices ging es um bis zu 5,2 Prozent nach unten. Applied Materials verloren 10,7 Prozent. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von ASML brachen um 16,3 Prozent ein. Der Energie-Sektor fiel mit den nachgebenden Ölpreisen um 3,0 Prozent. Bank of America zogen um 0,5 Prozent an, die Bank verdiente im dritten Quartal trotz eines Ergebniseinbruchs mehr als prognostiziert. Auch Goldman Sachs (-0,1%) übertraf die Erwartungen mit einem starken Gewinnzuwachs. Für die Citigroup-Papiere ging es um 5,1 Prozent abwärts. Die Bank hat zwar die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertroffen, doch lag der Nettozinsertrag unter den Markterwartungen. Johnson & Johnson gewannen nach Zahlen 1,5 Prozent. Unitedhealth büßten mit einem gesenkten Ausblick 8,1 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,95 -0,5 3,96 -46,7

5 Jahre 3,86 -4,7 3,90 -14,4

7 Jahre 3,93 -6,2 3,99 -3,8

10 Jahre 4,03 -7,2 4,10 14,9

30 Jahre 4,31 -9,8 4,41 34,4

Mit dem schwachen Empire State Manufacturing Index für Oktober ging es für die Renditen am Rentenmarkt deutlich nach unten. Am Vortag hatte aufgrund eines Feiertages keine Handel stattgefunden.

