Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die chinesische Konjunktur kommt weiterhin nicht in Fahrt: bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,0 (Dezember: 52,2) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Januar auf 50,2 (Vormonat: 52,2) Punkte gefallen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

QIAGEN (22:05 Uhr)

Nachfolgend eine Übersicht der Konsensprognosen zum vierten Quartal (in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 2024 4Q24 ggVj Zahl 4Q23

Umsatz 521 +2% 19 509

Operatives Ergebnis bereinigt 159 +11% 19 142

Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- -- 127

Ergebnis/Aktie verwässert, bereinigt 0,60 +9% 19 0,55

Weitere Termine:

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

08:00 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis

08:00 GB/GSK plc, Jahresergebnis (11:45 Analystenkonferenz)

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis

10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Stabilus SE, HV

12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Schott Pharma: 0,16 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 48,9

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,3

1. Veröff.: 48,3

zuvor: 47,5

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 50,4

zuvor: 50,7

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,5

1. Veröff.: 52,5

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,1

1. Veröff.: 50,1

zuvor: 48,0

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,4

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,2

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 49,6

11:00 Erzeugerpreise Dezember

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vm/-1,2% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,2

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 51,1

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +150.000 Stellen

zuvor: +122.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -96,8 Mrd USD

zuvor: -78,2 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,9

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 56,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 54,3 Punkte

zuvor: 54,1 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 20.105,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.031,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.735,50 +0,8%

Nikkei-225 39.171,48 +1,2%

Schanghai-Composite 3.354,90 -0,4%

Hang-Seng-Index 19.832,93 +0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 133,91% -13

Dienstag:

Schluss +/-

DAX 21.505,70 +0,4%

DAX-Future 21.586,00 +0,4%

XDAX 21.488,63 +0,4%

MDAX 26.420,99 +0,1%

TecDAX 3.726,10 +1,2%

EuroStoxx50 5.264,59 +0,9%

Stoxx50 4.577,55 +0,1%

Dow-Jones 44.556,04 +0,3%

S&P-500-Index 6.037,88 +0,7%

Nasdaq-Comp. 19.654,02 +1,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,28 +24

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas leichteren Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Händler verweisen auf die relativ schwachen Unternehmensberichte von AMD und Alphabet. "Marktteilnehmer sollten die Erholung aber noch nicht abschreiben", so ein Marktteilnehmer. Die Probleme von AMD und Alphabet seien hausgemacht, die Unternehmensberichte in Europa überraschten eher positiv. "Und die Zölle werden auch in China relativ gut weggesteckt", sagt er. Nach der langen Pause geben die Kurse in China relativ moderat nach, andere Märkte wie der Kospi in Südkorea setzen die Erholung am Morgen fort. Die Gegenmaßnahmen Chinas werden als sehr konziliant charakterisiert und zeugten vom Willen auf eine Einigung im Handelsstreit , heißt es.

Rückblick: Fester - Die zunächst zurückgestellten US-Zölle gegen Importe aus Kanada und Mexiko sorgten für Entspannung und eine moderate Erholung von den Vortagsverlusten. Die Stimmung bleibe von der Diskussion um die US-Zollpläne aber belastet, hieß es, zumal nun China als Gegenmaßnahme seinerseits Zölle auf bestimmte US-Energieimporte erhoben hat. Die Reaktion Chinas wurde aber als sehr zurückhaltend charakterisiert und stützte eher. UBS verloren trotz guter Quartalszahlen 7 Prozent. "Der Gewinn ist stark, stammt aber zum großen Teil aus dem volatilen Investmentbanking", sagte ein Marktteilnehmer. Das könnte in der Schweiz zu höheren Eigenkapitalanforderungen führen. Damit sei der avisierte Aktienrückkauf unsicher. BNP Paribas gewannen 4,2 Prozent, Intesa Sanpaolo 2 Prozent und Raiffeisen International 3,6 Prozent - alle nach Zahlenausweis. Ferrari verteuerten sich nach einem starken Schlussquartal um 8 Prozent. Diageo verloren dagegen 1,6 Prozent. Das Unternehmen sei anfällig für US-Zölle, da Spirituosen in Mexiko produziert würden, hieß es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Infineon schossen nach Vorlage des Quartalsberichts um 10,4 Prozent nach oben. Laut Warburg fielen die Geschäftszahlen stark aus. Zudem hatte Infineon die Prognose 2025 nach oben angepasst. Die Geschäftszahlen von Siltronic (-8,1%) fielen mehr oder weniger wie erwartet aus. Allerdings drückte eine deutliche Dividendenkürzung auf den Kurs. Der Ausblick lese sich vorsichtig, hieß es außerdem. Das erste Halbjahr werde deutlich unter dem zweiten 2024 erwartet.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten sind nicht zu beobachten gewesen.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die US-Börsen gingen auf Erholungskurs, nachdem US-Präsident Trump nach Verhandlungen seine Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko zumindest vorerst wieder auf Eis gelegt hat. Dass China als Gegenreaktion seinerseits Importzölle vor allem auf Energieträger aus den USA erhebt, störte in der Breite kaum. Die Vergeltungsmaßnahmen seien zunächst als Botschaft zu verstehen, ohne großen Schaden anzurichten, urteilte Capital Economics. Dazu hoffte der Markt auf Verhandlungslösungen, nachdem Trump baldige Gespräche mit China angekündigt hatte. Merck & Co brachen um 9,1 Prozent ein, nachdem das US-Pharmaunternehmen einen Umsatzrückgang seines Blockbuster-HPV-Impfstoffs Gardasil berichtet hatte. Zudem verfehlte der Ausblick die Erwartung. Pfizer kehrte in die Gewinnzone zurück, Umsatz und Gewinn fielen zudem besser als erwartet aus. Nach Anfangsgewinnen verlor der Kurs dennoch 1,3 Prozent. Denn der Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. überstand eine Abstimmung im Senat über seine künftige Leitung des Gesundheitswesens. Paypal übertraf mit bereinigtem Gewinn und auch Umsatz die Erwartungen. Dazu kündigte der Bezahldienstleister ein Aktienrückkaufprogramm an. Für die Aktie ging es dennoch um über 13 Prozent nach unten, das Zahlungsvolumen enttäuschte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,22 -4,1 4,26 -2,4

5 Jahre 4,32 -4,8 4,37 -6,2

7 Jahre 4,42 -4,6 4,46 -6,3

10 Jahre 4,51 -4,8 4,56 -5,8

30 Jahre 4,75 -4,9 4,80 -3,4

Die Renditen sanken auf breiter Front deutlich angesichts der teilweisen Entspannung in Zollfragen. Von dieser Seite drohten damit zumindest zunächst keine inflationstreibenden Effekte, hieß es.

