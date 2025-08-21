Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank im Juli haben sich wachsende Meinungsverschiedenheiten der Notenbanker bei den Themen Zölle, Inflation und Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Laut dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll waren einige Vertreter der Ansicht, dass mehr Zeit benötigt werde, um Klarheit über die Auswirkungen der Zölle auf die Teuerung zu erhalten. Anderen sagten, auf Klarheit zu warten sei nicht "machbar oder angemessen". Manche Teilnehmer betonten, dass die Frage, ob die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation anhalten würden, in hohem Maße von der geldpolitischen Haltung abhänge. Einige Teilnehmer sagten im weiteren, die Arbeitslosenquote sei weiterhin niedrig und die Beschäftigung nahe an den Schätzungen für das Maximalniveau oder bereits dort. Andere hoben hervor, dass die sich abschwächenden Lohnerhöhungen und der langsamere Stellenaufbau signalisieren könnten, dass die Nachfrage am Arbeitsmarkt schwächer werde. "Die Mehrheit der Teilnehmer beurteilte das Aufwärtsrisiko für die Inflation als das größere dieser beiden Risiken, während mehrere Teilnehmer die beiden Risiken als in etwa ausgeglichen betrachteten und einige Teilnehmer das Abwärtsrisiko für die Beschäftigung als das größere Risiko ansahen", heißt es im Protokoll. Die Fed hatte bei der Juli-Sitzung die Zinsen unverändert gelassen, allerdings bei zwei Gegenstimmen, die für eine Senkung plädiert hatten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CTS EVENTIM (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 853 +7% 4 794

EBITDA bereinigt 130 +18% 4 110

EBITDA-Marge bereinigt 15,2 -- -- 13,9

Weitere Termine:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:00 Handelsbilanz Juli

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 48,4

zuvor: 48,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 48,1

zuvor: 48,2

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,3

zuvor: 50,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 49,1

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 51,0

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,9

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

zuvor: 51,8

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

zuvor: 48,0

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 224.000

Philadelphia-Fed-Index August

PROGNOSE: 7,0

zuvor: 15,9

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,7

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,8

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

PROGNOSE: -14,9

zuvor: -14,7

- US

16:00 Index der Frühindikatoren Juli

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.317,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.389,60 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.242,80 +0,0%

Nikkei-225 (Tokio) 42.594,46 -0,7%

Hang-Seng (Hongk.) 25.117,09 -0,2%

Schanghai-Comp. 3.780,83 +0,4%

Dienstag:

DAX 24.276,97 -0,6%

DAX-Future 24.349,00 -0,6%

XDAX 24.301,30 +0,1%

MDAX 30.877,87 -0,3%

TecDAX 3.756,68 -0,4%

SDAX 17.015,45 -0,8%

Euro-Stoxx-50 5.472,32 -0,2%

Stoxx-50 4.615,02 +0,4%

Dow-Jones 44.938,31 +0,0%

S&P-500 6.395,78 -0,2%

Nasdaq Composite 21.172,86 -0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Donnerstag leicht höher erwartet. Im Fokus stehen vor allem Einkaufsmanager-Indizes (PMI). Notenbanker und Ökonomen am Berichtstag in Jackson Hole ein, wobei die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt steht. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dabei geht es darum, ob aus seinen Aussagen in Richtung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte per September zu interpretieren sind oder ob er sich alle Türen offen lässt. Gleichzeitig verschärft US-Präsident Donald Trump seine Angriffe auf die Fed und erwägt nach Medienberichten, Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt zu drängen. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

Rückblick: Nachdem in der ersten Wochenhälfte die Geo-Politik für viel Aufmerksamkeit aber letztlich wenig Impulse sorgte, rückte nun das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole stärker in den Blick. US-Notenbankchef Powell könnte dort die Märkte auf eine kleine Zinssenkung im September einstimmen wird, auch wenn aus der US-Politik zuletzt Forderungen nach einem großen Zinsschritt zu hören waren. Im Vorfeld hätten sich einige Akteure defensiver positioniert, hieß es. Favorisiert wurden defensive Aktien, beispielsweise aus dem Nahrungsmittelsektor. Nestle, Danone und Unilever verteuerten sich jeweils um über 3 Prozent. Sehr fest lagen auch die Verlagsaktien Wolters Kluwer (+5,1%) und Relx (+2,4%). Am Anleihemarkt stiegen die Kurse, die Renditen fielen also, nach günstig ausgefallenen neuen Preisdaten. Etwas Druck kam am Nachmittag von der anhaltenden Schwäche der Technologieaktien an der Wall Street. Weiter machten Sorgen über eine mögliche Blase bei KI-Aktien die Runde. SAP verloren 1,3, Infineon 1,6, STMicroelectronics 0,9 und die Aktie des KI-Infrastrukturanbieters Siemens Energy 2,9 Prozent. In Zürich verloren Alcon 9,4 Prozent. Das Augenheilkundeunternehmen hatte seine Jahresprognose gesenkt, weil es unter anderem mit einer Belastung durch die US-Zölle in Höhe von 100 Millionen Dollar rechnet. Auch Geberit wurden verkauft, das Papier büßte 3,0 Prozent ein. Der Sanitärtechnikhersteller wies laut Analysten Quartalszahlen aus, die die Erwartungen verfehlten. Dazu fiel auch der Ausblick eher mau aus.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Tagessieger im DAX waren Deutsche Börse (+1,9%) und Symrise (+1,8%). Weiter verkauft wurden Rheinmetall, die Aktie verbilligte sich um 0,7 Prozent. Hier wurde weiter Luft abgelassen. Die jüngsten von US-Präsident Trump initiierten diplomatischen Bemühungen um eine Lösung im Ukraine-Krieg, erhöhen nach Einschätzung von Analysten die Chance auf einen Waffenstillstand. Renk büßten im MDAX 1,4 Prozent ein, während Hensoldt knapp im Plus schlossen. K+S verloren 4,3 Prozent, nachdem die Analysten von Berenberg ihr Votum für die Aktie um zwei Stufen auf "Verkaufen" gesenkt hatten. Sie rechnen mit deutlich niedrigeren Agrarrohstoffpreisen ab 2026. TAG Immobilien schlossen 1 Prozent tiefer. Das Unternehmen hatte sich im Schnellverfahren fast 290 Millionen Euro am Kapitalmarkt besorgt.

XETRA-NACHBÖRSE

Nfon wurden bei Tradegate rund 5 Prozent nach unten genommen. Der Anbieter von Businesskommunikation hatte am frühen Abend den Ausblick gesenkt - basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr und der aktuellen Einschätzung des Marktumfelds. Die mittelfristigen Ziele wurden aber bestätigt. Rund 1 Prozent höher gestellt wurden Eurokai Vorzüge. Das Logistikunternehmen hatte die Prognose für das Konzernergebnis 2025 etwas angehoben.

USA - AKTIEN

