MONTAG Am Vorabend des chinesischen Neujahrsfests bleiben die Börsen in Seoul und Schanghai geschlossen, in Singapur findet ein verkürzter Handel statt. An den US-Börsen ruht der Handel wegen des Feiertags Presidents' Day.

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel trotz ihrer im EU-Recht verankerten Unabhängigkeit wachsam bleiben, nicht für fiskalische Zwecke in den Dienst genommen zu werden. "Eine zunehmende geopolitische Konkurrenz zwischen den Ländern könnte den Druck auf unabhängige Zentralbanken erhöhen, fiskalischen Zielen Vorrang vor der Inflationsbekämpfung einzuräumen", sagte Nagel in London. Derzeit werde erheblicher politischer Druck auf die Federal Reserve ausgeübt, und sollte dieser politische Druck erfolgreich sein, könnte dies von Politikern in anderen Ländern als Blaupause für eine ähnliche Politik genutzt werden. "In diesem Fall könnten die Inflationsraten weltweit steigen", warnte der Bundesbankpräsident. Da die Weltwirtschaft miteinander verflochten sei, könnte politischer Druck in einem Land die Verfolgung der Preisstabilität auch für das Eurosystem erschweren. "Das ist einer der Gründe, warum es für mich so wichtig ist, sich klar zur Unabhängigkeit der Zentralbanken zu bekennen", sagte er.

JENOPTIK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Jahr 2025 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Zahl Gj24

Umsatz 1.061 -5% 11 1.116

EBITDA 193 -13% 11 222

EBITDA-Marge 18,3 -- 6 19,9

EBIT 117 -20% 11 147

Ergebnis nach Steuern 71 -23% 7 93

Ergebnis je Aktie 1,27 -22% 11 1,62

Dividende je Aktie 0,37 -3% 11 0,38

Weitere Termine:

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

14:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Pre Close Call zum Trading Statement am 25.03.2026

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Aktie Dividende

Aurubis: 1,60 EUR

Siemens: 5,35 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

- US

14:30 Realeinkommen Januar

14:30 Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.942,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.839.00 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.717,50 -0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 56.959,32 -1,2%

Hang-Seng (Hongk.) 26.453,49 -2,1%

Shanghai-Comp. 4.101,15 -0,8%

Donnerstag:

DAX 24.852,69 -0,0%

DAX-Future 24.939,00 -0,1%

XDAX 24.868,85 +0,1%

MDAX 31.113,70 -1,6%

TecDAX 3.608,52 +0,0%

SDAX 17.683,41 -2,2%

Euro-Stoxx-50 6.011,29 -0,4%

Stoxx-50 5.152,53 -0,1%

Dow-Jones 49.451,98 -1,3%

S&P-500 6.832,76 -1,6%

Nasdaq Composite 22.597,15 -2,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden nach dem Abverkauf leicht höher erwartet. Aktienanleger sehen sich aber unverändert mit der Frage konfrontiert, inwieweit die rasanten Fortschritte bei KI die bisherigen und traditionellen Geschäftsmodelle untergraben könnten. Für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, ist der Hauptgrund für die aktuellen Sorgen, dass KI bestehende Softwarelösungen ersetze. Der wichtigste Termin des Tages sind die US-Verbraucherpreise. Nachdem starke US-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen bereits gedämpft haben, werden die Inflationsdaten über die Richtung der nächsten Wochen entscheiden.

Rückblick: Etwas leichter - Negative Vorgaben der US-Börsen, die im Verlauf ins Minus gedreht waren, belasteten in Europa die Aktienkurse. Die Aktien der Zementhersteller Heidelberg Materials und Holcim verloren 11 und 7 Prozent. Gegenwind kam aus Brüssel. Berenberg zufolge spitzt sich dort die CO2-Debatte aktuell zu. Mit Blick auf die verschiedenen Branchen werteten die Analysten eine Aufweichung der Regeln für Zementhersteller als eher negativ. Eine Verlängerung der kostenlosen Verschmutzungszertifikate wäre dagegen eine enorme Entlastung für die Chemiebranche. Mit Blick auf die Stahlhersteller gebe es weniger Hoffnung auf politische Aufweichung, Thyssenkrupp schlossen nach Zahlenvorlage 12 Prozent im Minus. ArcelorMittal verloren 4,8 Prozent und SSAB 4,6 Prozent. Adyen enttäuschte mit Umsatz und Ausblick, die Aktie brach um 22 Prozent ein. Positiv wurden Geschäftszahlen und Ausblick von Anheuser-Busch Inbev gewertet - der Kurs stieg um 5,6 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Kaum verändert - Siemens führten den DAX nach Vorlage starker Geschäftszahlen lange Zeit an und stiegen auf ein Rekordhoch, ehe am Nachmittag Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Titel schlossen nur noch 0,3 Prozent höher. Bei Mercedes-Benz (-1,5%) enttäuschte vor allem der Ausblick. Positive Signale für Deutsche Telekom (+6,1%) kamen von der US-Tochter. Die Telekom hatte sich zudem verpflichtet, beim Aktienrückkauf von T-Mobile US 2026 keine Anteile zu verkaufen. Dies erhöhe ihre Beteiligung bis 2027 auf 55 Prozent. Den Ausblick von Siltronic (-11,2%) stufte ein Marktteilnehmer als Enttäuschung ein. Fielmann (+6,9%) hatte mit dem Wachstum im vergangenen Jahr sein Umsatzziel knapp verfehlt, die operative Prognose jedoch erfüllt. Bei Carl Zeiss Meditec (-6%) wertete JP Morgan den hohen Orderrückgang von 9,7 Prozent negativ. Cancom (-5,3%) hatte 2025 weniger umgesetzt und verdient als zuvor, seine im Juli gesenkte Prognose aber erreicht.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem sehr lebhaften Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe hohe Umsätze in Einzelwerten aller Sektoren gegeben, handelbare Nachrichten seien allerdings Mangelware geblieben. Heidelberg Materials erholten sich etwas vom Absturz im Xetra-Handel. Die Titel wurden 2,2 Prozent höher getaxt.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Vor allem der Technologiesektor zeigte sich schwach. Auslöser waren Aussagen von Cisco. Der Netzwerkausrüster meldete für das zweite Geschäftsquartal zwar Gewinne und Umsätze über den Schätzungen, prognostizierte aber einen anhaltenden Druck auf die Gewinnmargen. Cisco stürzten um 12,3 Prozent ab. Die Bruttomargen hatten sich im zweiten Quartal um 1,2 Prozentpunkte verringert. Teilnehmer sprachen mit Blick auf den Gesamtmarkt aber auch von erhöhter Vorsicht vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten am Freitag. Sollte sich die Inflation als hartnäckig hoch erweisen, dürfte sich die Erwartung einer Zinssenkung nach zuletzt starken Arbeitsmarktdaten noch weiter in die Zukunft verschieben. Im Gefolge von Cisco ging es für Dell, Hewlett Packard Enterprise und Arista um bis zu 9,1 Prozent abwärts. Positiv wurden die Geschäftszahlen von McDonald's aufgenommen. Die Aktie gewann 2,7 Prozent. Bereinigter Gewinn je Aktie und Umsatz lagen über den Erwartungen.

USA - ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite reduzierte sich in einer Gegenbewegung auf den jüngsten Anstieg um 7,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf verstärkte Umschichtungen aus dem Aktienmarkt im Vorfeld der Verbraucherpreisdaten am Freitag. Zudem traf eine Auktion 30-jähriger Anleihen auf eine rege Nachfrage, wodurch die Rendite der Langläufer gedrückt wurde.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1862 -0,1% 1,1872 1,1889 +1,1%

EUR/JPY 181,81 +0,3% 181,32 181,34 -1,3%

EUR/CHF 0,9136 +0,1% 0,9124 0,9125 -1,6%

EUR/GBP 0,8719 +0,1% 0,8714 0,8710 -0,1%

USD/JPY 153,27 +0,4% 152,71 152,53 -2,3%

GBP/USD 1,3605 -0,1% 1,3621 1,3650 +1,2%

USD/CNY 6,9346 -0,1% 6,9346 6,9265 -1,2%

USD/CNH 6,9030 +0,1% 6,8982 6,8922 -1,0%

AUS/USD 0,7071 -0,2% 0,7087 0,7124 +6,8%

Bitcoin/USD 66.399,30 +0,2% 66.250,35 66.729,30 -23,7%

Der Dollar baute seine jüngsten Gewinne leicht aus. Der Dollar-Index rückte um 0,1 Prozent vor. Dass der Dollar in Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nicht stärker gestiegen sei, signalisiere eine anhaltende Negativtendenz gegenüber der Währung, urteilte Analyst Francesco Pesole von ING. Dies deute darauf hin, dass die Märkte aufgrund längerfristiger Überlegungen weiterhin geneigt seien, den Dollar bei Aufwertungen zu verkaufen.

