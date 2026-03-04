Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren. "Egal was passiert, die Vereinigten Staaten werden den freien Energiefluss in die Welt sicherstellen", erklärte Trump. Ein Fünftel des weltweiten Ölangebots wird durch die Straße von Hormus transportiert. Im selben Post gab Trump bekannt, dass er die US International Development Finance Corporation angewiesen habe, "politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Sicherheit des gesamten Seehandels bereitzustellen, insbesondere für Energie, die den Golf passiert."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Umsatz Konzern 11.338 -3% 15 11.729

-Pharmaceuticals 4.546 -2% 14 4.658

-Consumer Health 1.501 -4% 14 1.567

-Crop Science 5.192 -4% 14 5.385

EBITDA bereinigt Konzern 1.910 -19% 14 2.349

-Pharmaceuticals 994 -10% 13 1.104

-Consumer Health 333 -8% 13 361

-Crop Science 740 -19% 13 917

Ergebnis nach Steuern/Dritten* -223 -- 14 -335

Ergebnis je Aktie Core* 0,48 -54% 14 1,05

Durchschnitt. Wechselkurs EUR/USD 1,16 +7% 5 1,08

* fortgeführte Geschäfte

CONTINENTAL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 (in Millionen Euro, Ausnahme Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

VORAB*

BEKANNTGABE PROG* PROG PROG

GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Gj25 ggVj Zahl Gj24

Umsatz 1 9.700 -2% 19.703 -2% 13 20.077

EBIT bereinigt 2.009* -- 2.026 -8% 13 2.212

EBIT-Marge bereinigt 10,2 -- 10,3 -- 13 11,0

Free Cashflow bereinigt 1.000 -5% 861 -18% 13 1.052

Dividende je Aktie -- -- 2,55 +2% 12 2,50

* Das Unternehmen hat am 21. Januar bereits vorab Eckdaten

(gerundete Angaben) bekanntgegeben.

SYMRISE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Umsatzentwicklung und Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24

Umsatz 4.932 -1% 19 4.999

Organische Umsatzentwicklung 2,6 -- 13 8,7

EBITDA 1.056 +2% 17 1.033

EBITDA-Marge 21,4 -- 18 20,7

EBIT 701 -2% 17 718

Ergebnis nach Steuern 458 -4% 18 478

Ergebnis je Aktie 3,28 -4% 18 3,42

Dividende je Aktie 1,28 +7% 17 1,20

Weitere Termine:

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,9

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,6

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 49,1

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,4

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,1

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,8

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 51,3

11:00 Arbeitsmarktdaten Januar

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

11:00 Erzeugerpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,9

zuvor: 54,0

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +48.000 Stellen

zuvor: +22.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,3

1. Veröff.: 52,3

zuvor: 52,7

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 53,5 Punkte

zuvor: 53,8 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.795,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 6.790,25 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.580,50 -0,7

Topix (Tokio) 3.630,54 -3,8

Hang-Seng (Hongk.) 25.018,67 -2,9

Shanghai-Comp. 4.077,48 -1,1

INDEX zuletzt +/- %

DAX 23.790,65 -3,4

DAX-Future 24.018,00 -2,7

XDAX 23.994,60 +0,9

MDAX 29.801,02 -3,4

TecDAX 3.617,31 -2,8

SDAX 17.094,09 -4,3

Euro-Stoxx-50 5.771,73 -3,6

Stoxx-50 5.036,59 -3,2

Dow-Jones 48.501,27 -0,8

S&P-500 6.816,63 -0,9

Nasdaq Composite 22.516,69 -1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte dürften sich stabilisieren nach dem Ausverkauf der vergangenen beiden Tage. Der Nahostkonflikt ist weiterhin das alles bestimmende Thema, er sorgt für eine steigende Inflation in Folge höherer Energiepreise und damit für nachgelagerte Effekte. Die Ölpreise steigen zwar weiter, aber aktuell nur noch moderat. Auch aus dem Devisenmarkt weicht ein wenig die Volatilität der vergangenen beiden Tage. Damit scheint am Kapitalmarkt zunächst das erhöhte Risiko eingepreist zu sein. Allerdings ist mit schnellen und heftigen Ausschlägen zu rechnen, sollte sich die Nachrichtenlage ändern.

Rückblick: Baisse - Unverändert bestimmten die Schlagzeilen rund um den Iran-Krieg die Märkte - zumal kein schnelles Ende in Sicht war. Die infolge des Konflikts rasant gestiegenen Öl - und Gaspreise schürten zudem Inflations- und Konjunktursorgen. Mit Blick auf die Sektoren verloren Finanzwerte im Schnitt 4,8 Prozent. Societe Generale, Deutsche Bank wie auch die Unicredit verloren bis zu 4,9 Prozent. Für Rohstoffwerte ging es 2,3 Prozent nach unten aus Sorgen vor zukünftig niedrigeren Wachstumsraten. So gaben Arcelormittal um 7,6 Prozent nach, Anglo American schlossen 3,8 Prozent im Minus. Selbst für Energiewerte ging es 0,6 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Baisse - Beiersdorf stürzten um 20,1 Prozent ab. Als "enttäuschend" stufte Jefferies den Ausblick ein. Der DAX-Konzern rechnet für das laufende Jahr im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Für die Analysten bedeutet dies, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie um 5 Prozent gesenkt werden muss. Schaeffler brachen nach Zahlenausweis um 21,6 Prozent ein. Ähnlich wie bei Beiersdorf verschreckte auch hier der Ausblick. Ein schwächerer Absatz, Wertminderungen und Restrukturierungskosten hatten SMA Solar (-2,3%) 2025 tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Der Hersteller von Wechselrichtern strebt für 2026 aber wieder einen operativen Gewinn an. Jefferies erhöhte die Aktie auf "Kaufen". Für Deutsche Börse ging es um 2,1 Prozent nach oben. Die nach oben geschossene Volatilität an den Finanzmärkten hat einen höheren Absicherungsbedarf zur Folge, der typischerweise über derivative Instrumente erfolgt. Davon profitiert der Börsenbetreiber.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy zeigten keine Reaktion auf die Nachricht, dass das Unternehmen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen wird.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)