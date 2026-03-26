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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Iran könnte laut der den Iranischen Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim dazu übergehen, die Straße von Bab al-Mandeb zu schließen oder zu kontrollieren, wobei die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen zu Operationen in dem Gebiet bereit sein sollen. "Der Iran ist in der Lage, Bab al-Mandab zu kontrollieren, und neue Fronten werden eröffnet", so die Agentur. Die Wasserstraße, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, ist ein entscheidender Engpass für den weltweiten Handel. Jede Störung dort würde das Risiko bergen, die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen des Konflikts zu verschärfen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PORSCHE SE (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24

Ergebnis vor Steuern 1.780 -- 6 -20.150

Ergebnis nach Steuern 1.896 -- 6 -20.017

Ergebnis nach Steuern angepasst 2.333 -26% 6 3.151

Nettoverschuldung 5.072 -2% 6 5.160

Dividende je Vorzugsaktie 1,59 -17% 6 1,91

CTS EVENTIM (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24

Umsatz 2.984 +6% 8 2.809

EBITDA bereinigt 572 +6% 6 542

EBITDA-Marge bereinigt 19,2 -- -- 19,3

Ergebnis nach Steuern/Dritten 294 -8% 8 319

Ergebnis je Aktie 3,04 -8% 8 3,32

Dividende je Aktie 1,57 -5% 8 1,6

DEUTZ (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR 2025 Gj25 ggVj Zahl Gj24

Umsatz 2.096 +16% 4 1.814

EBIT bereinigt 115 +50% 3 77

EBIT-Marge bereinigt 5,5 -- -- 4,2

Konzernergebnis 49 -5% 3 52

Ergebnis je Aktie 0,34 -13% 3 0,39

Dividende je Aktie 0,18 +6% 4 0,17

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (13:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis

07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz

12:00 DE/Sartorius AG, HV

Im Laufe des Tages

- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme durch Worthington Steel

- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Edel 0,30 EUR

British American Tobacco 61,26 p

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator April

PROGNOSE: -26,9

zuvor: -24,7

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: 101

zuvor: 102

Verbrauchervertrauen März

PROGNOSE: 89

zuvor: 91

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: +3,3% gg Vj

- US

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 205.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 22.937,00 -0,9

E-Mini-Future S&P-500 6.620,75 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.291,00 -0,3

Topix (Tokio) 3.621,44 -0,8

Hang-Seng (Hongk.) 24.845,35 -1,9

Shanghai-Comp. 3.888,72 -1,1

Mittwoch:

zuletzt +/- %

DAX 22.957,08 +1,4

DAX-Future 23.102,00 +1,2

XDAX 22.902,01 -0,2

MDAX 28.821,32 +2,5

TecDAX 3.477,52 +1,8

SDAX 16.905,40 +2,4

Euro-Stoxx-50 5.649,33 +1,2

Stoxx-50 4.907,68 +1,4

Dow-Jones 46.429,49 +0,7

S&P-500 6.591,90 +0,5

Nasdaq Composite 21.929,83 +0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholung vom Vortag dürfte es mit den Börsen wieder nach unten gehen. Ein schnelles Ende des Kriegs im Nahen Osten ist nicht in Sicht. Zwar überwiege noch immer die Erleichterung darüber, dass sich die Situation im Nahen Osten zumindest kurzfristig nicht weiter verschlimmert. "Die Märkte werden jedoch die Geduld verlieren, wenn beide Seiten einer Einigung nicht bald näherkommen. Es würde mich sehr überraschen, wenn Risikoanlagen ihre Gewinne von hier aus deutlich ausweiten würden. Die Risiken für die großen Aktienindizes sind weiterhin eher nach unten gerichtet, während sie für Rohöl nach oben tendieren", so Analyst Fawad Razaqzada von StoneX. Der Iran habe erklärt, dass der Krieg nur zu seinen eigenen Bedingungen enden werde. Am Morgen zieht der Ölpreis wieder an.

Rückblick: Fest - Börsianer setzten auf eine diplomatische Lösung des Irankrieges und kauften Aktien. Die USA hatten dem Iran einen Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt. Nachdem die darin enthaltenen Forderungen von Teheran zurückgewiesen und mit eigenen Forderungen gekontert wurden, kamen die Aktien von den Hochs zwar etwas zurück. Allerdings überwog am Markt, dass überhaupt an einer diplomatischen Lösung des Konflikts gearbeitet wird. Dazu kamen auch die Ölpreise zurück. Weitgehend ignoriert wurde im aktuellen Umfeld der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex, zumal sich dieser im März wie erwartet deutlich eingetrübt hatte. Für Unterstützung sorgten aber sinkende Marktzinsen. Docmorris schnellten um 8,8 Prozent nach oben. Der größte Aktionär CEPD fordert einen umfassenden Umbau des Verwaltungsrats und will den amtierenden Präsidenten Walter Oberhänsli absetzen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Angeführt wurde das DAX-Tableau von Siemens Energy mit einem Aufschlag von 4,6 Prozent. Die weiterhin hohen Ölpreise und die Erwartung, dass diese auch nach Kriegsende wegen der stark beschädigten Infrastruktur am Persischen Golf nicht so schnell fallen dürften, stütze das Geschäftsmodell, hieß es. Lanxess schossen nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan um 17,4 Prozent nach oben. Puma stiegen um 4,1 Prozent. Grund dafür waren starke Geschäftszahlen des chinesischen Sportartikelhändlers Anta Sports, der zum größten Aktionär des deutschen Konzerns aufsteigen soll. Jenoptik schnellten nach endgültigen Geschäftszahlen um 14,6 Prozent nach oben. Gut kam die höhere Dividende an. Dürr will die Dividende erhöhen, die Aktie gewann 1,9 Prozent. Verbio erhöhte die Prognose, der Markt quittierte das mit einem Plus von 6,5 Prozent. Kontron machten einen Satz um 7,6 Prozent, befeuert von einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

XETRA-NACHBÖRSE

Aixtron tendierten etwas leichter. Nachdem die Aktie im Xetra-Handel einen Satz um fast 9 Prozent auf 36,57 Euro gemacht hatte, wurde sie bei Tradegate gegen 21.10 Uhr bei 36,24 Euro gesehen. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, ein neues Werk in Malaysia bauen zu wollen mit Investitionen 2026 und 2027 von insgesamt rund 40 Millionen Euro. Die erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 sollen keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Jahr haben. Für Stratec ging es um rund 4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte für 2025 Geschäftszahlen am unteren Rand der eigenen Prognosen mitgeteilt.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)