Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Präsident Trump hat angekündigt, dass die USA ihre Waffenruhe mit dem Iran verlängern und die Blockade der Häfen des Landes fortsetzen werden, bis dessen Führung "einen einheitlichen Vorschlag" vorlegen könne. "Weil die Regierung des Iran ernsthaft zersplittert ist - was nicht unerwartet ist - und auf Bitten von Feldmarschall Asim Munir und Premierminister Shehbaz Sharif aus Pakistan, wurden wir gebeten, unseren Angriff auf das Land Iran so lange zurückzuhalten, bis deren Führung und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag vorlegen können. Ich habe daher unser Militär angewiesen, die Blockade fortzusetzen und in jeder anderen Hinsicht einsatzbereit zu bleiben. Daher werde ich die Waffenruhe verlängern, bis deren Vorschlag eingereicht und die Gespräche - wie auch immer - abgeschlossen sind", teilte Trump auf TruthSocial mit.

US-Vizepräsident J.D. Vance hat seine Reise nach Islamabad laut einem Vertreter des Weißen Hauses auf unbestimmte Zeit abgesagt und dabei auf die Ankündigung von US-Präsident Trump verwiesen, den Waffenstillstand zu verlängern. Zudem hatte Trump den Iran aufgefordert, einen einheitlichen Vorschlag vorzulegen. Die für Dienstag geplante Reise sei abgesagt worden, so der Vertreter, ohne dass ein neuer Termin festgelegt worden sei.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Deutsche Telekom erwägt Berichten zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US. Der Telekommunikationskonzern habe die Idee diskutiert, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, heißt es. Diese solle ein Übernahmeangebot auf Aktienbasis sowohl für Anteile der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile abgeben. Es entstünde ein multinationaler Telekommunikationskonzern. Die Deutsche Telekom ist mit einer Beteiligung von rund 53 Prozent bereits der größte Aktionär von T-Mobile. Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Der mögliche Deal würde eine einzige, vereinfachte Unternehmensgruppe schaffen. Die Gruppe würde die Geschäftstätigkeiten der Deutschen Telekom und von T-Mobile kontrollieren. Zudem befände sie sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren beider Unternehmen, so Bloomberg. Das kombinierte Unternehmen könnte anschließend eine Börsennotierung in den USA und an einer großen europäischen Börse anstreben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

FLATEXDEGIRO (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 166 +13% 9 146

Provisionserträge 115 +17% 9 98

Zinserträge 46 +6,5% 9 43

EBITDA 84 +21% 9 69

Konzernergebnis 52 +25% 9 42

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,38

Weitere Termine:

06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q

06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q

18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Erzeugerpreise März

Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April

PROGNOSE: -17,1

zuvor: -16,3

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.450,00 +0,0

E-Mini-Future S&P-500 7.140,75 +0,6

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.828,50 +0,7

Topix (Tokio) 3.739,35 -0,8

Hang-Seng (Hongk.) 26.102,81 -1,5

Shanghai-Comp. 4.093,35 +0,2

Dienstag:

zuletzt +/- %

DAX 24.270,87 -0,6

DAX-Future 24.200,00 -1,6

XDAX 24.049,80 -0,9

MDAX 31.347,93 -0,5

TecDAX 3.700,23 -0,3

SDAX 18.131,02 +0,3

Euro-Stoxx-50 5.930,25 -0,9

Stoxx-50 5.074,48 -1,1

Dow-Jones 49.149,38 -0,6

S&P-500 7.064,01 -0,6

Nasdaq Composite 24.259,96 -0,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart kaum verändert erwartet. Anleger werden im Hinblick auf die Entwicklung im Nahostkonflikt zurückhaltender. Denn die Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Islamabad haben letztendlich nicht stattgefunden. Die geopolitische Ungewissheit dämpft die Risikobereitschaft. Ein Großteil der Schwäche an der Wall Street kehrte sich kurz nach der Schlussglocke um. Als Grund nennt Analyst Michael Brown von Pepperstone den Post von US-Präsident Trump. Trump verkündete, was viele für unvermeidlich hielten - eine unbefristete Verlängerung des Waffenstillstands. Für Brown scheinen die meisten öffentlichen Kommentare beider Seiten derzeit darauf abzuzielen, Verhandlungsvorteile zu erlangen, statt eine tatsächliche Eskalation zu suchen. Solange die Richtung beibehalten werde, dass der Konflikt ende, sollte das Risiko abgesichert bleiben und Aktienrücksetzer weiterhin als Kaufgelegenheiten gesehen werden.

Rückblick: Leichter - Zunächst dominierte Hoffnung, dass der Iran ein Verhandlungsteam nach Pakistan entsenden werde. Als eine Bestätigung auf sich warten ließ, schwand der Optimismus und die Verkaufsneigung nahm zu. Zudem sagte US-Präsident Trump, der Waffenstillstand, der am Mittwochabend US-Zeit ausläuft, werde nicht verlängert. Die Ölpreise zogen darauf an. Sehr schwach im Markt lagen Rüstungsaktien. Marktteilnehmer sprachen von abgekühltem Interesse, zumal Gewinnmitnahmen und hohe Bewertungen auf eine zunehmende Unsicherheit über die Zukunft der Kriegsführung träfen. Der Iran-Konflikt zeige erneut die Effektivität kostengünstiger Drohnen. Thales rutschten um 5,9 Prozent ab, obwohl der Luft- und Raumfahrtkonzern die Erwartungen an das organische Umsatzwachstum übertroffen hatte. Rheinmetall verloren 3, Hensoldt 4 und Leonardo 4,9 Prozent. AB Foods verloren 2,7 Prozent, nachdem das operative Ergebnis die Marktschätzung verfehlt hatte. Für Royal Unibrew ging es um fast 25 Prozent steil abwärts mit der Nachricht, dass das Unternehmen die Pepsi-Lizenz verliert.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Für Impulse bei Einzelwerten sorgte die allmählich wieder fahrt aufnehmende Berichtssaison. Bei Beiersdorf fiel der organische Umsatzrückgang deutlicher aus als erwartet. Der Haushaltsgüterkonzern bestätigte zwar die Jahresziele, die Analysten von RBC merkten aber an, dass das Unternehmen weiterhin auf ein anhaltend herausforderndes Massenmarktgeschäft verweise. Beiersdorf gaben um 3,5 Prozent nach. DAX-Schlusslicht waren MTU Aero mit einem Abschlag von 5,8 Prozent. Außer einer Kurszielsenkung durch Jefferies gab es zu dem Unternehmen keine Nachrichten. Auch Airbus lagen mit minus 3,3 Prozent auffallend schwach. Salzgitter gingen 3,1 Prozent fester aus dem Tag. Nach einem unerwartet guten ersten Quartal ist der Stahlhersteller zuversichtlicher für das Gesamtjahr und hob kurz vor Handelsende seine Ergebnisprognose an.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein wieder auf über 100 Dollar gestiegener Brent-Ölpreis sorgte in der Breite für etwas Abwärtsdruck. Die Aktie der Deutschen Telekom wurde auf Tradegate zuletzt bei 28,94 Euro gesehen, 15 Cent höher als zum Xetra-Handelsende. Bloomberg hatte am Abend berichtet, der Konzern erwäge eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US über eine neue Holding. Lufthansa kündigte an, bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm nehmen zu wollen und dadurch 40.000 Tonnen Kerosin zu sparen. Die Aktie reagierte auf die Nachricht allenfalls minimal.

USA - AKTIEN

Leichter - Weil das Ende der zehntägigen Frist für den Waffenstillstand bevorstand und es dennoch nichts Neues zur Fortsetzung der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan gab, nahm die Anspannung im Handelsverlauf zu, und damit die Neigung, Aktien zu verkaufen. Außerdem zogen die Ölpreise wieder merklich an. Neben dem Nahostkonflikt sorgte die Anhörung des Trump-Kandidaten Kevin Warsh für den Vorsitz der Fed für Gesprächsstoff. Warsh plädierte für weniger Kommunikation mit den Medien und eine kleinere Bilanzsumme, ebenso wie die Abschaffung von Zinsprognosen. Aufreger lieferte der Führungswechsel bei Apple. Tim Cook wird zum 1. September als CEO zurücktreten und in den Verwaltungsrat wechseln. Sein Nachfolger wird der langjährige Hardware-Entwicklungschef John Ternus. Apple gaben um 2,5 Prozent nach. Unitedhealth übertraf die Markterwartungen deutlich. Die Krankenversicherung hob zudem die Jahresprognose an. Die Aktie machte einen Satz um 7 Prozent nach oben. Im Rüstungssektor fielen die Kurse trotz starker geschäftszahlen. GE Aerospace verbilligten sich um 5,6 Prozent, obwohl das Luftfahrtunternehmen besser als erwartet

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)