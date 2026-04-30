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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Schweden wird im Vorfeld des Mai-Feiertages verkürzt gehandelt.

FREITAG: Am 1. Mai bleiben unter anderem die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, Oslo, Paris, Seoul, Schanghai, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert, wobei sich allerdings größere Meinungsverschiedenheiten darüber zeigten, ob weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden sollten. Die Ratsmitglieder Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan sprachen sich gegen einen solchen Hinweis im geldpolitischen Statement aus. Der Leitzins liegt weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Ratsmitglied Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die Lockerungstendenz im Statement sei Gegenstand "heftiger Diskussionen" gewesen. "Die Mehrheit wollte die Formulierung zur geldpolitischen Lockerung nicht streichen", sagte Powell. "Es gibt so viel Unsicherheit über den weiteren Pfad und keine Eile, die lockere Geldpolitik aufzugeben." Powell erklärte, dass die Zentralbank angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg gut aufgestellt sei, um in der Geldpolitik abzuwarten. "Wir halten unseren Leitzins für angemessen", sagte Powell. "Derzeit fordert niemand eine Zinserhöhung - es wird wirklich davon abhängen, wie sich die Lage entwickelt." Die Inflation sei gestiegen und befinde sich auf einem erhöhtem Niveau.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MTU AERO ENGINES (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

1. Quartal 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 2.223 +5% 17 2.111

EBIT bereinigt 310 +3% 17 300

EBIT-Marge bereinigt 13,9 -- -- 14,2

Ergebnis nach Steuern bereinigt 225 +2% 17 221

Ergebnis je Aktie bereinigt 4,16 +4% 17 3,99

Ergebnis nach Steuern 193 -14% 6 224

Ergebnis je Aktie 3,51 -13% 5 4,03

Free Cashflow 85 -43% 17 150

VOLKSWAGEN (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 77.627 +0,1% 10 77.558

Operatives Ergebnis 2.857 -1% 9 2.873

Operative Umsatzrendite 3,7 -- 8 3,7

Ergebnis vor Steuern 2.731 -12% 8 3.109

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.732 -5% 8 1.831

Ergebnis je Vorzugsaktie 3,48 -6% 4 3,69

Operatives Ergebnis Sparten:

Netto-Cashflow Automobile 478 -- 4 -828

DELIVERY HERO (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

GMV 12.278 -1% 6 12.373

Umsatz 3.736 +6% 6 3.523

- GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 1.824 -8% 12 1.990

EBIT bereinigt 53 -13% 13 61

EBIT 43 -- 13 43

EBIT-Marge 2,3 -- 12 2,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 13 -- 12 1,1

Ergebnis je Aktie 0,09 -- 12 0,00

Weitere Termine:

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q

10:00 DE/BASF SE, HV

10:00 DE/Continental AG, HV

10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

11:00 DE/Atoss Software SE, HV

12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Zwischenbericht

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Gea 1,30 EUR

Hochtief 6,60 EUR

Munich Re 24,00 EUR

Paul Hartmann 8,00 EUR

Rational 20,00 EUR

RTL 4,029 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4Q: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj

07:30 Privater Verbrauch März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

08:00 Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: unv. gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4Q: +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

4Q: +0,4% gg Vq

- ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,5% gg Vq

4. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj

- IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

4Q: +0,3% gg Vq

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten März

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj

4Q: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April

Eurozone

PROGNOSE: +2,9% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +2,2% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

- US

14:30 Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

4. Quartal: +0,7% gg Vq

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 214.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 52,8

16:00 Index der Frühindikatoren Februar und März

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)