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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und der Schweiz bleiben die Börsen wegen Christi Himmelfahrt geschlossen.

FREITAG: In Dänemark findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA haben nach den Worten von Außenminister Marco Rubio gegenüber der chinesischen Führung argumentiert, dass es in ihrem besten Interesse sei, bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu helfen. "Ich hoffe, es ist überzeugend", sagte er in einem Interview mit Fox News. China habe Schiffe, die im Golf festsitzen, und sei bei der Energieversorgung auf die Region angewiesen. "Wir hoffen, sie davon zu überzeugen, eine aktivere Rolle dabei zu spielen, den Iran von seinem derzeitigen Handeln abzubringen", sagte Rubio. Der Iran hatte zuletzt signalisiert, seine Kontrolle über die Straße von Hormus auszuweiten. Die wichtige Wasserstraße ist seit Beginn des Konflikts für die weltweite Schifffahrt faktisch gesperrt.

Derweil hat der chinesische Staatschef Xi Jinping am Donnerstag beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump die Taiwan-Frage angesprochen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua bezeichnete Xi Taiwan als das wichtigste Thema in den US-chinesischen Beziehungen. Der Umgang mit diesem Thema entscheide darüber, ob die bilateralen Beziehungen stabil blieben oder in eine Konfrontation abglitten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Aixtron 0,15 EUR

BMW Stämme 4,40 EUR

BMW Vorzüge 4,42 EUR

Deutsche Börse 4,20 EUR

Deutz 0,18 EUR

DMG Mori 1,03 EUR

Freenet 2,07 EUR

Heidelberg Materials 3,60 EUR

Lechwerke 2,80 EUR

Philips 0,85 EUR

Uzin Utz 1,90 EUR

Wacker Neuson 0,70 EUR

Wüstenrot & Württembergische 0,65 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-GB

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

BIP Monat März

zuvor: +0,5% gg Vq/+1,0% gg Vj

Drei-Monats-Rate

zuvor: +0,5% gg Vq/+0,8% gg Vj

Handelsbilanz März

zuvor: -14,4 Mrd GBP

Industrieproduktion März

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj

-US

14:30 Einzelhandelsumsatz April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 205.000

zuvor: 200.000

Import- und Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.271,00 +0,5

E-Mini-Future S&P-500 7.477,00 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.571,25 +0,3

Topix (Tokio) 3.886,93 -0,8

Hang-Seng (Hongk.) 26.473,94 +0,3

Shanghai-Comp. 4.215,92 -0,6

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.136,81 +0,8

DAX-Future 24.268,00 +1,0

XDAX 24.211,98 +0,3

MDAX 31.400,41 +1,3

TecDAX 3.762,34 +1,4

SDAX 18.221,16 +0,7

Euro-Stoxx-50 5.861,07 +0,9

Stoxx-50 5.082,32 +0,9

Dow-Jones 49.693,20 -0,1

S&P-500 7.444,25 +0,6

Nasdaq Composite 26.402,34 +1,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start an Christi Himmelfahrt leicht im Plus erwartet. An der Wall Street gehörten am Mittwoch Technologiewerte - allen voran aus dem Chipsektor - einmal mehr zu den Gewinnern. Dazu erhöhte Cisco Systems nachbörslich seine Umsatz- und Gewinnprognose, worauf der Kurs auf Nasdaq.com um fast 20 Prozent nach oben schoss. Für vorsichtigen Optimismus sorgt das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping. Die Erwartungen bzw. Hoffnungen gehen vor allem in Richtung verbesserter Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften. Zugleich gibt es aber auch Sorgen, dass die EU zwischen den beiden Supermächten zerrieben wird, beispielsweise beim Thema Seltene Erden. Die USA haben unterdessen nach den Worten von Außenminister Marco Rubio gegenüber der chinesischen Führung argumentiert, dass es in ihrem besten Interesse sei, bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu helfen.

Rückblick: Fester - Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag erholten sich die Börsen etwas. Stützend wirkte eine Flut an Quartalsberichten, die überwiegend gut ausfielen. Für Hoffnung auf Entspannung in den Handelsstreitigkeiten beider Länder sorgte, dass die Chefs von US-Technologieriesen wie Qualcomm, Micron und Nvidia die Trump-Delegation zum US-chinesischen Gipfel in Peking ab Donnerstag begleiten. Der Sektor der europäischen Technologiewerte legte um 2,9 Prozent zu. Hier gab es aber eine Zweiteilung: Chipaktien wie Infineon (+10,7%) waren stark gesucht, während Softwaretitel wie SAP (-4,3%) verkauft wurden - belastet von Sorgen über disruptive Wirkungen von KI-Anwendungen. Mit einem Kurseinbruch von 16,7 Prozent reagierten Adecco auf enttäuschende Zahlen zum ersten Quartal. Zurich Insurance sieht sich auf Kurs, die bis 2027 gesetzten Ziele zu erreichen oder zu übertreffen und erwartet keine wesentlichen Auswirkungen der Nahost-Spannungen. Der Kurs stieg um 4,1 Prozent. ABN Amro machten einen Satz um 8,7 Prozent. Die Bank verdiente im ersten Quartal nicht nur mehr als erwartet, sondern erwartet auch für das gesamte Jahr geringere Kosten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Nach stark ausgefallenen Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung waren Merck KGaA mit einem Plus von 7,2 Prozent Tagesgewinner im DAX. Siemens reagierten mit einem Plus von 0,8 Prozent auf insgesamt als durchwachsen bezeichnete Quartalszahlen. Stützend wirkte ein Aktienrückkaufprogramm. Dass die Deutsche Telekom ihren Wachstumskurs im ersten Quartal fortsetzte und die Jahresprognose leicht anhob, wurde mit einem Gewinn von gut 1 Prozent quittiert. Allianz verbesserten sich um 1,1 Prozent. Der Versicherer verbuchte wegen Veräußerungsgewinnen einen Gewinnsprung, jedoch wurde der Ausblick für 2026 nur bestätigt. Brenntag verzeichnete sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis Rückgänge. Die Aktie büßte 2,3 Prozent ein. Auto1 setzte den Wachstumskurs auch im ersten Quartal fort und bekräftigte die Prognose für das laufende Jahr, worauf der Kurs einen Satz um 12,9 Prozent machte. Mit der Begebung einer Wandelanleihe ging es für Evotec um 10,6 Prozent nach unten. Nach dem jüngsten Rücksetzer überraschte Verbio mit extrem starken Zahlen und einer gestärkten Bilanz positiv. Der Kurs schnellte um über 15 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

BMW-Stamm- und Vorzugsaktien tendierten kaum verändert, nachdem die Hauptversammlung des Automobilkonzerns die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien genehmigt hatte. Vossloh zeigten sich ebenfalls kaum bewegt von einer Übernahme. Für etwa 33 Millionen Euro will Vossloh Cordel, einen britischen Anbieter von Hard- und Software für die globale Bahnindustrie, kaufen. Northern Data wurden 1,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte Finanzkennzahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, die über den im April genannten "vorläufigen Bandbreiten" lagen.

USA - AKTIEN

Fester - Optimistische Erwartungen an den US-chinesischen Gipfel hievten die US-Indizes auf Rekordstände. t. Anleger setzten darauf, dass beim Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping Fortschritte sowohl im Handelsstreit der beiden Staaten als auch bei der Beilegung des Nahostkonflikts erzielt werden. Kräftig gestiegene Erzeugerpreise belasteten nur vorübergehend, auch wenn sie Zinserhöhungserwartungen schürten, nachdem am Vortag berits deutlicher als erwartet gestiegene Verbraucherpreise gemeldet worden waren. Bei den Einzelwerten zeigten sich Halbleiter- und KI-Werte mit Aufschlägen. Für Qualcomm, Micron und Nvidia ging es um bis zu 4,8 Prozent nach oben. Der Besuch von Trump in China könne beitragen, den Verkauf von Chips auf dem großen und wachsenden chinesischen Markt zu ermöglichen, hieß es. Die Chefs der drei Unternehmen gehörten zudem zur Delegation des US-Präsidenten. Cisco gewannen im Vorfeld der Zahlenvorlage 2,6 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,98 -0,02 4,02 3,98

5 Jahre 4,12 -0,01 4,16 4,11

10 Jahre 4,47 -0,00 4,50 4,46

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)