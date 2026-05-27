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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Islamisches Opferfest" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wacker Chemie hat die Beteiligung an Siltronic stärker reduziert als zunächst geplant und damit rund 188 Millionen Euro eingesammelt. Der im MDAX notierte Spezialchemiekonzern teilte mit, er habe im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Stückpreis von 89,35 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das entspricht rund 7 Prozent des Grundkapitals von Siltronic. Am Vorabend hat Wacker Chemie angekündigt, rund 1,8 Millionen Siltronic-Aktien bzw. rund 6 Prozent des Grundkapitals zu veräußern.

Wacker Chemie ist mit einer Beteiligung von rund 24 Prozent weiterhin der größte Anteilseigner des Wafer-Herstellers. "Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic sehr zufrieden und unterstützen weiterhin die Strategie des Unternehmens", sagte Wacker-Chemie-CEO Christian Hartel laut der Mitteilung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV

10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV

10:00 DE/Energiekontor AG, HV

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Verbrauchervertrauen Mai

PROGNOSE: 82

zuvor: 84

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.300,00 +0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.542,25 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.100,00 +0,1

Topix (Tokio) 3.925,81 -0,3

Hang-Seng (Hongk.) 25.366,68 -0,9

Shanghai-Comp. 4.103,73 -1,0

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.184,89 -0,8

DAX-Future 25.287,00 -0,6

XDAX 25.242,48 +0,2

MDAX 32.698,65 -0,3

TecDAX 4.064,27 -0,8

SDAX 18.844,57 -0,1

Euro-Stoxx-50 6.064,15 -1,2

Stoxx-50 5.216,84 -0,7

Dow-Jones 50.461,68 -0,2

S&P-500 7.519,12 +0,6

Nasdaq Composite 26.656,18 +1,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der uneinheitlichen Börsentendenzen rechnen Händler auch am Mittwoch an Europas Börsen. Während hinter den Kulissen eine starke Rotation in wenigen Sektoren läuft, spiegelt sich das in den großen Länder-Indizes eher wenig. Belastbare Neuigkeiten rund um die Irankrise gibt es weiter nicht. Positiv wirkt aber der fallende Ölpreis. Gute Nachrichten für die globale Konjunktur kommen derweil aus China. Dort sind die Industriegewinne im April auf ein 52-Monats-Hoch gestiegen und beenden damit einen rund dreijährigen Abwärtstrend. Höhere Gewinne der chinesischen Unternehmen dürften deren Investitionstätigkeit steigern und damit auch für Nachfrage bei Europas Exportfirmen sorgen. Deutschland dürfte indes seine Rolle als Verlierer der globalen Konjunkturentwicklung zementieren: So blicken Händler am Vormittag mit Spannung in Richtung Sachverständigenrat, der sein neues Frühjahrsgutachten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorlegen wird. Volkswirte rechnen mit einer Senkung der Wachstumsprognose. Autowerte stehen am Mittwochmorgen im Blick mit den neuen Acea-Absatzzahlen für Europa.

Rückblick: Schwach - Nach der Euphorie des Vortages wurden die Gewinne konsolidiert und die Hoffnungen rund um den Iran-Krieg etwas nüchterner betrachtet. Dazu bremste am Nachmittag eine Verschärfung im Tonfall zwischen den Kriegsparteien. Händler ordneten dies aber als noch nicht besorgniserregend ein. Die Sorgen zeigten sich mehr im Brent-Ölpreis, der nach dem deutlichen Rückgang am Vortag zulegte. Die Kursbewegungen zeigten sich bis auf wenige Sonderstorys zumeist von Portfolio-Anpassungen bei der Aktiengewichtung, Sektorrotation und Gewinnmitnahmen geprägt. So gab es nach der jüngsten Rally bei einigen Chipaktien Gewinnmitnahmen, ASML fielen um 2,9 Prozent. Infineon im DAX setzten dagegen ihren Anstieg mit 1,1 Prozent Plus fort. Software-Aktien wurden wieder verkauft, SAP büßten 2,0 Prozent ein. Der Ölkonzern BP (-4%) hat sich überraschend von seinem Vorstandsvorsitzenden Albert Manifold getrennt. Ferrari büßten 8,4 Prozent ein nach der Vorstellung ihres ersten E-Autos. Händler äußerten große Bedenken über die Absatzchancen. Kingfisher stiegen um 1,7 Prozent. Der Zwischenbericht der britischen Baumarkt-Kette überraschte positiv.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Umstufungen gaben häufig die Richtung vor: So verloren Wacker Chemie 2,1 Prozent, nachdem die Analysten der UBS die Kaufempfehlung zurückgezogen und die Papiere auf "Neutral" abgestuft hatten. Merck KGaA fielen um 1,3 Prozent, nachdem die Titel von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" gesenkt wurden. Fresenius Medical Care gaben nach anfänglichen Gewinnen um 0,9 Prozent nach. Positiv wurde die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro vermerkt. Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden.

XETRA-NACHBÖRSE

Relativ entspannt verlief der nachbörsliche Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Mit Abgaben zeigten sich die Aktien von Wacker Chemie und Siltronic. Wacker Chemie will die Beteiligung an Siltronic reduzieren, gleichzeitig aber größter Anteilseigner des Wafer-Herstellers bleiben. Die Aktie von Wacker Chemie wurde 1,4 Prozent niedriger getaxt, für Siltronic ging es um 6 Prozent nach unten. Die Titel von Siemens Healthineers zeigten sich kaum verändert. Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf beginnt am 1. Juni.

USA - AKTIEN

Überwiegend fester - Die am Wochenende aufgekommenen Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran haben wieder einen Dämpfer erhalten. Denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso Minen-Boote. Von der US-Regierung hatte es am Wochenende noch geheißen, man stehe kurz vor einem Rahmenabkommen, das eine Verlängerung der Feuerpause und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsehe. Ein weiteres wichtiges Thema ist die andauernde KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und immer neuer Hinweise auf eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger. Nvidia verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,2 Prozent. AMD rückten dagegen um 7,7 Prozent vor. Micron Technology gewannen 19,3 Prozent. Micron ist damit neuestes Mitglied im Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar. Auch Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen waren weiter gesucht. Für Fantasie sorgte, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Redwire schossen um 25,9 Prozent nach oben. Firefly Aerospace um 18,8 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Die Ölpreise lagen weiterhin unter den Niveaus vom Freitag, womit Inflationssorgen gedämpft wurden. In der Folge ging es mit den Renditen der US-Anleihen abwärts. Die Zehnjahresrendite verlor 8 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01

EUR/USD 1,1643 +0,1 0,0015 1,1628 1,1623

EUR/JPY 185,44 +0,1 0,1600 185,2800 185,2100

EUR/CHF 0,9141 +0,1 0,0006 0,9135 0,9129

EUR/GBP 0,8651 +0,0 0,0003 0,8648 0,8641

USD/JPY 159,24 -0,0 -0,0500 159,2900 159,3300

GBP/USD 1,3454 +0,1 0,0009 1,3445 1,3450

USD/CNY 6,7804 -0,1 -0,0056 6,7860 6,7852

USD/CNH 6,7789 -0,1 -0,0056 6,7845 6,7850

AUS/USD 0,716 -0,1 -0,0007 0,7167 0,7166

Bitcoin/USD 75.564,58 -0,6 -454,23 76.018,81 76.901,40

Der Dollar gab leicht nach, holte aber einen Teil seiner Verluste wieder auf. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Die zunehmenden Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank dürften dem Greenback Unterstützung verleihen, sagte Chris Turner von der ING. Am Zinsterminmarkt wird inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für eine Zinserhöhung gesehen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.506,63 +0,0 0,62 4.506,01

Silber 76,78 -0,2 -0,17 76,95

Platin 1.943,04 -0,8 -15,55 1.958,59

Der Goldpreis gab nach und rutschte zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar. Die Feinunze verlor 1,3 Prozent auf 4.509 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,91 -2,1 -1,98 93,89

Brent/ICE 97,93 -1,7 -1,65 99,58

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)