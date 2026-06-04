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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Kopenhagen bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wie von Indexexperten erwaretet, steigt die Hochtief-Aktie in den DAX auf. Sie ersetzt dort das Papier der Porsche Holding SE. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend weiter mitteilte, kommt es ab dem 22. Juni auch zu folgenden Änderungen in den Indizes MDAX, SDAX und TecDAX:

++++++ DAX ++++++

- AUFNAHME

Hochtief

- HERAUSNAHME

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- AUFNAHME

Elmos Semiconductor

Porsche Automobil Holding SE

Siltronic

Suss Microtec

- HERAUSNAHME

Hochtief

Jungheinrich

Redcare Pharmacy

Ströer

+++++++ SDAX ++++++

- AUFNAHME

Asta Energy Solution

Basler AG

Jungheinrich

LPKF Laser & Electronics

Redcare Pharmacy

Ströer

Vincorion

- HERAUSNAHME

Adesso

Borussia Dortmund

Elmos Semiconductor

ProSiebenSat.1 Media

Siltronic

Suss Microtec

Verve Group

++++++++ TecDAX +++++

- AUFNAHME

PVA TePla

Verbio

- HERAUSNAHME

1&1 AG

Nagarro SE

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Veranstaltung

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Adesso 0,78 EUR

Cewe Color 3,00 EUR

DWS 3,00 EUR

Evonik 1,00 EUR

Hamborner REIT 0,38 EUR

Indus 1,30 EUR

Instone Real Estate 0,43 EUR

Leifheit 0,50 EUR

MBB Industries 1,21 EUR

Procredit Holding 0,47 EUR

Salzgitter 0,20 EUR

Ströer 1,85 EUR

Suss Microtec 0,04 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz April

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 215.000

Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq

1. Veröff.: 1. Quartal: +0,8% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq

1. Veröff.: 1. Quartal: +2,3% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.775,00 -0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.542,25 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.477,50 -0,5

Topix (Tokio) 3.955,18 -1,0

Hang-Seng (Hongk.) 25.281,92 -1,4

Shanghai-Comp. 4.054,55 -0,7

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.795,94 -1,3

DAX-Future 24.737,00 -1,7

XDAX 24.710,19 -0,3

MDAX 32.736,35 -0,6

TecDAX 4.185,73 -1,2

SDAX 18.769,86 -1,4

Euro-Stoxx-50 6.053,57 -0,9

Stoxx-50 5.152,04 -0,7

Dow-Jones 50.687,07 -1,2

S&P-500 7.553,68 -0,7

Nasdaq Composite 26.853,98 -0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leichten Kursverlusten werden Europas Börsen am Donnerstag erwartet. Der Feiertag in Deutschland dürfte für einen insgesamt ruhigen Handel sorgen. Angesichts einer dünnen Nachrichtenlage dürften Schlagzeilen vom Persischen Golf die Kursrichtung vorgeben. Hier gibt es weiter kaum Verlässliches zum Stand der US-iranischen Gespräche. Für Gesprächsstoff sorgt das wieder von der US-Regierung aufgemachte Zoll-Thema. Sie warnt vor neuen Zöllen von mindestens 10 Prozent gegen viele Handelspartner, weil diese angeblich das Problem der Zwangsarbeit nicht ausreichend angingen.

Rückblick: Schwächer - Die sich ausweitenden Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA und neue Zolldrohungen von US-Präsident Trump belasteten die Stimmung. Akzo Nobel brachen um 17,2 Prozent ein, nachdem Sherwin-Williams und Nippon Paint Holdings ihre Bemühungen um eine gemeinsame Übernahme des Lackherstellers aufgegeben hatten. In Zürich sackten Partners Group um 16,3 Prozent auf ein Sechsjahrestief ab, nachdem der Vermögensverwalter Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte. Wie Bloomberg berichtete, begründete Partners Group das Rücknahmelimit mit einem sprunghaften Anstieg von Investoren, die ihr Geld aus dem Fonds abziehen wollen. Das schürte Sorgen über die Kreditqualität in den Portfolios. Der Ausverkauf weitete sich auch auf andere europäische und US-Investmentgesellschaften aus. EQT verloren 6,9 Prozent. Softwareaktien, die zuletzt ein Lebenszeichen von sich gegeben hatten, wurden wieder verkauft, weil wieder Sorgen vor disruptiven KI-Wirkungen dominierten. SAP verloren 4,3, Nemetschek 5,2 und Atoss Software 4,7 Prozent. In London verloren Sage 2,0 Prozent, in Paris Dassault Systemes 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Die zuletzt gemiedenen Versorgeraktien wurden gekauft: RWE stiegen um 3,7 Prozent und Eon um 1,7 Prozent. Der Verkauf des Automotive-Sparte stützte die Rheinmetall-Aktie etwas, sie verteuerte sich um 0,9 Prozent. Über eine Trennung von der Sparte wurde seit langem spekuliert. Rheinmetall wird damit zum reinen Rüstungsplayer. Ströer fielenn nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 5 Prozent. Bei Douglas ging es um 2,6 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Commerzbank zeigten sich unauffällig nach der Mitteilung, die Angaben der übernahmewilligen Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente von der Finanzaufsicht prüfen lassen zu wollen.

USA - AKTIEN

Leichter - Die Rekordserie der Vortage endete. Bremsend wirkte, dass ein Ende des Iran-Kriegs in weitere Ferne gerückt zu sein scheint, nachdem sich erneut die Streitkräfte von USA und Iran Gefechte geliefert hatten. Unter Druck standen Aktien von Fondsbetreibern, nachdem der schweizerische Vermögensverwalter Partners Group Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte, um den Kapitalabzug zu bremsen. Blackstone verloren 4,0,, KKR 4,1, Ares 4,0 und Blue Owl 3,8 Prozent. Marvell verteuerten sich um weitere 3,7 Prozent, nachdem sie am Vortag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Chipaktie profitierten weiter von Aussagen des Nvidia-Chefs, der Marvell einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zutraut. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewannen Gamestop 6,1 Prozent. Für Palo Alto Networks ging es um 5,6 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Sicherheitsunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Hier dürften auch Gewinne mitgenommen worden sein, nachdem sich die Aktie seit Mitte April fast verdoppelt hat. Applied Aerospace & Defense absolvierten ihr Börsendebüt, der Kurs fiel um 5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,08 +0,03 4,10 4,05

5 Jahre 4,21 +0,03 4,23 4,18

10 Jahre 4,49 +0,03 4,50 4,45

Mit den Ölpreisen stiegen die Inflationssorgen, was am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. Für den Anstieg sorgten daneben stark ausgefallene Konjunkturdaten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10

EUR/USD 1,1604 +0,1 0,0009 1,1595 1,1602

EUR/JPY 185,59 -0,0 -0,0400 185,6300 185,6400

EUR/CHF 0,9178 -0,1 -0,0008 0,9186 0,9173

EUR/GBP 0,8645 +0,0 0,0003 0,8642 0,8640

USD/JPY 159,9 -0,1 -0,1300 160,0300 159,9900

GBP/USD 1,3419 +0,0 0,0003 1,3416 1,3426

USD/CNY 6,7765 +0,1 0,0073 6,7692 6,7692

USD/CNH 6,7777 -0,0 -0,0025 6,7802 6,7765

AUS/USD 0,7123 -0,1 -0,0005 0,7128 0,7139

Bitcoin/USD 63.989,73 -1,4 -916,62 64.906,35 66.504,92

Der Dollar zog mit den Marktzinsen etwas an. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.474,33 +1,0 42,55 4.431,78

Silber 73,34 +0,9 0,64 72,70

Platin 1.878,35 +1,0 19,20 1.859,15

Der Goldpreis gab im US-Handel angesichts des festeren Dollar und gestiegener Marktzinsen um 0,9 Prozent nach.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,38 -0,7 -0,64 96,02

Brent/ICE 97,19 -0,6 -0,62 97,81

Mit der Eskalation im Nahen Osten zogen die Ölpreise an. Das Barrel Brentöl verteuerte sich um 2,1 Prozent. Zudem hatten sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher verringert als gedacht.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

USA - Konjunktur

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June 04, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)