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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA haben mit Militärschlägen gegen den Iran auf den Abschuss eines US-Apache-Hubschraubers in der Nähe der Straße von Hormus reagiert. Laut dem US-Zentralkommando (Centcom) dauerten sie mehrere Stunden und waren vom US-Präsidenten angeordnet worden. Ein ranghoher US-Regierungsvertreter sprach von drei Angriffswellen, die sich gegen iranische Luftabwehr- und Radaranlagen in der Nähe der Straße von Hormus gerichtet hätten. Luftwaffen- und Marinekampfflugzeuge setzten Präzisionsmunition gegen die Ziele ein, zu denen laut Centcom auch Bodenstationen gehörten. Als Reaktion darauf erklärte das iranische Korps, es habe einen Drohnenangriff auf die US-Fünfte Flotte in Bahrain gestartet, woraufhin diese ihre Bürger in den sozialen Medien aufforderten, sich "zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben". Die kuwaitische Armee verbreitete in sozialen Medien, sie fange eingehendes Feuer ab.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Eurokai 1,70 EUR (reguläre Dividende)

Eurokai 0,50 EUR (Sonderdividende)

Jenoptik 0,40 EUR

Krones 2,80 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.473,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.363,50 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.908,75 -0,7

Topix (Tokio) 3.840,02 -1,4

Hang-Seng (Hongk.) 24.244,19 -1,3

Shanghai-Comp. 3.974,43 -0,9

Dienstag:

DAX 24.433,06 -0,7

DAX-Future 24.534,00 -0,6

XDAX 24.512,54 +0,3

MDAX 31.642,54 -1,5

TecDAX 4.005,67 -1,5

SDAX 18.024,89 -2,0

Euro-Stoxx-50 6.049,74 -0,2

Stoxx-50 5.156,13 -0,5

Dow-Jones 50.872,11 +0,2

S&P-500 7.386,65 -0,3

Nasdaq Composite 25.678,82 -1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Für den Start deutet sich eine knapp behauptete Tendenz an. Die Vorgabe der Wall Street ist durchwachsen. Zwar gaben die Indizes - insbesondere die technologislastigen - nach, allerdings gingen sie auch deutlich über den Tagestiefs aus dem Handel, wobei die Erholung erst nach dem Ende des Handels in Europa einsetzte. Für die Delle hatten von US-Präsident Trump angekündigte Vergeltungsangriffe auf den Iran gesorgt nach einem vorangegangenen Abschuss eines US-Hubschraubers. Verstärkt wurden die Abgaben durch einen Schwächeanfall bei Technologieaktien mit KI-Fantasie, wo es anfangs noch nach einer Fortsetzung der Erholung ausgesehen hatte. Derweil haben die USA in der Nacht tatsächlich mit Militärschlägen gegen den Iran reagiert, worauf wiederum der Iran einen Drohnenangriff auf die US-Fünfte Flotte in Bahrain unternahm. Die erneute Eskalation wird am Markt aber offenbar einmal mehr eher als "Gewalt-Intermezzo" abgetan. Zumindest reagieren die Ölpreise als eine Art Angstbarometer darauf kaum. Für Zurückhaltung an den Börsen könnte zunächst aber sorgen, dass am Nachmittag aus den USA Verbraucherpreise gemeldet werden. Je nachdem wie diese ausfallen, könnten sie stärkere Impulse auf die Inflationserwartungen und damit auch die Zinserwartungen entfalten.

Rückblick: Knapp behauptet - Gestützt durch einen deutlich fallenden Ölpreis ging es phasenweise etwas kräftiger nach oben. Am Nachmittag aufkommender Druck von der Wall Street vor dem Hintergrund von avisierten neuen Kampfhandlungen im Iran sorgte dann aber für einen Stimmungswechsel. Neben Energietiteln (-2,6%) wurden Halbleiteraktien verkauft. Für Infineon ging es um 3,3 Prozent nach unten, für Aixtron um 2,4, für ASML um 0,4 Prozent. Siemens Energy knickten um5,9 Prozent ein, die Aktie wird als "KI-Ausstatter" gehandelt. GSK gaben um 0,5 Prozent nach. Der Pharmariese hatte trotz eines 10,6 Milliarden Dollar schweren Gebots für das US-Biotechnologieunternehmen Nuvalent seinen Ausblick bestätigt. Airbus gaben nach dem Aus des deutsch-französischen Kampfjetprojekt FCAS um 0,7 Prozent nach. Nach Einschätzung von Analysten hatte sich dies ohnehin abgezeichnet und habe kaum negative wirtschaftliche Folgen. Dassault Aviation büßten 1,0 Prozent ein. In Mailand gewannen Banca Monte dei Paschi di Siena 2,6 Prozent. Die Bank will den Fusionsvorschlag der Banco BPM und das am Vortag aufgeschlagene Kaufangebot von Intesa Sanpaolo nun prüfen. Intesa Sanpaolo legten um 0,9 Prozent zu und BPM um 1,5 Prozent. VodafoneThree soll ein Gebot für das Privatkundengeschäft von TalkTalk abgegeben haben. Wie die "FT" mit Verweis auf Kreise berichtete, würde VodafoneThree damit in den Übernahmekampf um TalkTalk einsteigen. Vodafone gaben um 1,8 Prozent nach, BT Group verloren 3,4 Prozent. Nach der Hochstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" gewannen in der Schweiz Givaudan 7,5 Prozent. Im Sog legten im DAX Symrise um 7,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Gesucht waren defensive Titel: Beiersdorf gewannen 2,5 Prozent oder Henkel 2,9 Prozent. Mit einem Minus von 8,5 Prozent führten Salzgitter die Verliererliste im MDAX an. Spezielle Gründe für die Kursschwäche waren im Handel nicht bekannt. Stattdessen wurde auf die allgemeine Sektorschwäche verwiesen. Thyssenkrupp verloren 4,2 Prozent. K+S fielen um 3,2 Prozent zurück. Der Düngemittelhersteller begibt eine Anleihe im Nennwert von 300 Millionen Euro. Sie kann unter bestimmten Konditionen in bis zu 17,91 Millionen Aktien gewandelt werden, was entsprechend gewinnverwässernd wirkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Nachbörslich ging es auf breiter Front mit den Kursen etwas nach oben, weil es an der Wall Street zu einer kräftigen Erholung von den Tagestiefs kam.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach einem kräftigen Absacker im Handelsverlauf erholten sich die Kurse wieder kräftig von den Tagestiefs. Auslöser für den zwischenzeitlichen Knick waren Ankündigungen von US-Präsident Trump, den Iran als Vergeltung für den Abschuss eines US-Hubschraubers anzugreifen. Abwärts ging es vor allem im Technologiesektor, wo es zunächst noch nach einer Fortsetzung der Erholung ausgesehen hatte. Im Handel wurde auf wieder aufkommende Zweifel des KI-Booms verwiesen. Außerdem sei vor dem 80 Milliarden Dollar schweren Börsengang von SpaceX am Freitag Nervosität aufgekommen. Dieser ziehe Liquidität aus dem Markt und sei extrem ambitioniert bewertet. Außerdem habe die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung von US-Verbraucherpreisen für ZUrückhaltung gesorgt. Unter den Einzelwerten sprangen Nuvalent um rund 40 Prozent auf 123,25 Dollar nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK kauft das Biotechnologieunternehmen für 10,6 Milliarden Dollar bzw. 124 Dollar je Aktie. Eine Gewinnwarnung drückte den Kurs von Vail Resorts um 4,3 Prozent. Der Lebensmittelkonzern J.M. Smucker legte für sein viertes Geschäftsquartal überraschend gute Zahlen vor, stellte für das laufende Geschäftsjahr aber einen Umsatzrückgang in Aussicht. Die Aktie verbesserte sich um 10,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt fielen die Renditen; die Zehnjahresrendite sank um 3 Basispunkte auf 4,52 Prozent. Konjunktursorgen hätten den Anleihen etwas Zulauf verschafft, sagten Beobachter und verwiesen auf eine Umfrage, der zufolge sich die Stimmung unter Kleinunternehmen in den USA eingetrübt hat aufgrund der höheren Kraftstoffpreise.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Dollar wertete nach dem kräftigen Anstieg am Freitag angesichts fallender Marktzinsen etwas ab, der Euro stieg bis Börsenschluss auf 1,1543 Dollar. Der Dollar sei als sicherer Hafen momentan nicht gefragt, dazu dürfte die EZB am Donnerstag die Zinsen erhöhen, hieß es.

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20

EUR/USD 1,1554 +0,1 0,0011 1,1543 1,1560

EUR/JPY 185,28 +0,1 0,1900 185,0900 185,2300

EUR/CHF 0,9219 +0,1 0,0005 0,9214 0,9208

EUR/GBP 0,8626 +0,0 0,0002 0,8624 0,8629

USD/JPY 160,34 -0,0 -0,0200 160,3600 160,2300

GBP/USD 1,3388 +0,1 0,0012 1,3376 1,3393

USD/CNY 6,7729 +0,0 0,0007 6,7722 6,7709

USD/CNH 6,7751 -0,0 -0,0025 6,7776 6,7735

AUS/USD 0,7019 -0,1 -0,0009 0,7028 0,7041

Bitcoin/USD 61.236,87 -1,4 -882,15 62.119,02 61.548,52

+++++ ROHSTOFFE +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.195,02 -1,6 -67,50 4.262,52

Silber 64,13 -1,9 -1,22 65,36

Platin 1.668,55 -3,4 -58,00 1.726,55

Der Goldpreis fiel im US-Handel um 1,6 Prozent auf 4.257 Dollar je Feinunze und setzte damit seine jüngste Korrektur fort. Im Handel schließt man nun einen Test der 4.000er-Marke nicht mehr aus.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)