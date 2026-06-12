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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Moskau bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat dem Plan für eine Einigung laut US-Präsident Donald Trump zugestimmt. Das Abkommen werde in den kommenden Tagen abgeschlossen sein und den Weg für weitere Gespräche über das iranische Atomprogramm ebnen, so Trump. Zu Reportern sagte er, Vize-Präsident JD Vance könnte für eine Unterzeichnungszeremonie nach Europa reisen, die am Wochenende stattfinden könnte. Er selbst werde nicht teilnehmen. Teheran erklärte, man habe sich noch nicht entschieden. "Der Iran ist noch zu keinem endgültigen Schluss bezüglich des Abkommens gekommen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, laut staatlichen Medien. "Wir werden es bekannt geben, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind."

+++++ TAGESTHEMA II +++++

SpaceX hat beim größten Börsengang aller Zeiten Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar verkauft. Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen verkaufte wie geplant alle 555.555.555 für den Börsengang zur Verfügung gestellten Aktien zu je 135 Dollar. Damit kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 1,77 Billionen Dollar. Das übertrifft den bisherigen Rekord für das von einem neu an die Börse gegangenen Unternehmen eingesammelte Kapital. Dieser wurde 2019 von der Saudi Arabian Oil Co., bekannt als Aramco, aufgestellt, als das Unternehmen Aktien im Wert von rund 26 Milliarden Dollar verkaufte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

Im Laufe des Tages:

US/Börsengang Spacex

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Fernheizwerk Neukoelln 0,60 EUR

Pfisterer 0,85 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Mai

PROGNOSE: k. A. /+2,6% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k. A. /+2,7% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

- GB

08:00 BIP April

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

Industrieproduktion April

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,0% gg Vj

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 44,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.608,00 +1,5

E-Mini-Future S&P-500 7.410,50 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.532,75 +0,2

Topix (Tokio) 3.896,61 +1,7

Hang-Seng (Hongk.) 24.704,24 +1,9

Shanghai-Comp. 4.046,28 +1,5

Donnerstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.209,71 +0,1

DAX-Future 24.644,00 +1,7

XDAX 24.628,53 +1,7

MDAX 31.456,13 +0,5

TecDAX 3.927,75 -1,3

SDAX 18.027,12 +0,9

Euro-Stoxx-50 6.056,96 +0,8

Stoxx-50 5.195,38 +0,8

Dow-Jones 50.848,75 +1,9

S&P-500 7.394,30 +1,8

Nasdaq Composite 25.809,66 +2,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen werden mit einem festen Start in den Freitag erwartet. Treiber ist der scharfe Rutsch der Ölpreise auf Zweimonatstiefs, nachdem US-Präsident Trump weitere Angriffe auf den Iran abgesagt hat und von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung mit dem Iran sprach - allerdings nicht zum ersten Mal. Wie verlässlich die Aussagen sind ist unklar, zumal es seitens des Iran offenbar noch keine Zustimmung gibt. An den Börsen in Asien sind die Indizes gleichwohl auf Rally-Kurs. Thema ist auch der Rekord-Börsengang von SpaceX. Die Aktie wird am Freitag erstmals gehandelt. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie sammelte der Raumfahrt- und KI-Konzern wie geplant rund 75 Milliarden Dollar ein, die zugleich vom Markt abgesaugt wurden. Dazu wird dem Markt Kapital entzogen durch die Kapitalerhöhung von Alphabet in ähnlicher Größenordnung und die bevorstehenden Mega-Börsengänge der KI-Lieblinge Anthropic und OpenAI.

Rückblick: Fester - Das Geschäft war von Zurückhaltung geprägt nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran. Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte war so erwartet worden und bewegte nicht. Softwareaktien standen europaweit erneut unter Druck. Für SAP ging es 6,6 Prozent nach unten, Capgemini büßten 4,2 Prozent ein, Temenos 3,8 Prozent und Sage 5,2 Prozent. Belastend wirkten weiter die Sorgen über die KI-Konkurrenz für softwarebasierte Geschäftsmodelle. Dazu belastetet, dass Oracle von Margendruck als Folge hoher Investitionen sprach. Chipaktien waren dagegen auf Erholungskurs, nachdem der Sektor zuletzt unter Zweifeln an der Rentierlichkeit hoher KI-Investitionen gelitten hatte. Infineon gewannen 2,6, Suss Microtec 4,7, ASML 4,6 Prozent oder STMicroelectronics 5,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Das Minus von 6,6 Prozent des Schwergewichtss SAP bremste den DAX. Mit den sich erholenden KI-Aktien waren auch Versorgerpapiere gsorgt wegen der für Rechenzentren benötigten Energie. RWE gewannen 3,4 Prozent und Eon 2,2 Prozent. Vor allem Siemens Energy erholten sich aber nach dem starken Kursrücksetzer, und zwar um 6,0 Prozent. Hugo Boss zogen um 9,1 Prozent an auf 39,76 Euro, nachdem der Großaktionär Frasers ein Übernahmegebot von 38 Euro je Aktie abgegeben hatte. Der Markt spekuliere aber auf ein erhöhtes Gebot, hieß es. Kontron stiegen um 5,8 Prozent auf 23,70 Euro. Der Großaktionär Ennoconn muss nach Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile ein öffentliches Angebot abgeben und bietet 23,50 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der kräftig anziehenden Wall Street nach Aussagen von US-Präsident Trump, wonach ein Abkommen mit dem Iran unterschriftsreif sein soll, ging es in der Breite nach oben.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Kurse legten Handelsverlauf kräftig zu, nachdem US-Präsident Trump erklärt hatte, er habe neuerliche geplante Militärschläge gegen den Iran abgesagt, weil Gespräche mit dem Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung gebracht und genehmigt worden seien. Ein Deal werde schon bald unterzeichnet werden, der auch eine Öffnung der Straße von Hormus beinhalte. Stützend wirkten auch Details zum mit großer Spannung erwarteten Börsengang von SpaceX. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Anteilsschein wurden die hohen Erwartungen erfüllt. Gegen den sehr festen Gesamtmarkt sackten Oracle um über 8 Prozent ab. Das Unternehmen hatte Bedenken hinsichtlich der Rentierlichkeit der massiven KI-Investitionen neue Nahrung gegeben. Oracle plant, im Fiskaljahr 2027 bis zu 40 Milliarden Dollar aufzunehmen, neben Anleihen auch noch durch Ausgabe neuer Aktien. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal übertrafen zwar die Erwartungen, doch geht das Softwareunternehmen davon aus, dass die Kosten für den Ausbau von Datenzentren die Marge drücken werden. Gesucht waren zuletzt verkauften Aktien mit KI-Fantasie. Nvidia, AMD, Micron oder Marvell rückten bis zu 11,7 Prozent vor. Bei Intel (+9,9) stützte die Hochstufung auf "Buy" durch die Bank of America. Honeywell stiegen um 6,4 Prozent, gestützt von einem gut ankommenden mittelfristigen Finanzausblick für Honeywell Technology, das verbleibende Unternehmen nach der geplanten Abspaltung der Luft- und Raumfahrtsparte.

USA - ANLEIHEN

Die Anleihrenditen fielen mit den weiter sinkenden Ölpreisen und damit auch nachlassenden Inflationssorgen kräftig. Dazu waren auch neue US-Erzeugerpreise in der Kernrate niedriger ausgefallen als erwartet. Die Zehnjahresrendite sank um 8 Basispunkte auf 4,46 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20

EUR/USD 1,1566 -0,1 -0,0011 1,1577 1,1550

EUR/JPY 185,39 +0,1 0,2200 185,1700 185,3500

EUR/CHF 0,9208 +0,1 0,0006 0,9202 0,9219

EUR/GBP 0,8627 -0,0 -0,0002 0,8629 0,8623

USD/JPY 160,26 +0,2 0,3400 159,9200 160,4600

GBP/USD 1,3403 -0,1 -0,0009 1,3412 1,3390

USD/CNY 6,7634 -0,2 -0,0122 6,7756 6,7757

USD/CNH 6,7646 +0,0 0,0015 6,7631 6,7786

AUS/USD 0,7035 -0,2 -0,0013 0,7048 0,7016

Bitcoin/USD 63.421,97 +0,1 77,69 63.344,28 62.041,83

Der Dollar gab mit den fallenden Renditen nach. Dazu war er mit den von US-Präsident Trump verbreiteten Friedenshoffnungen für den Nahen Osten als sicherer Hafen nicht mehr gesucht, Der Euro zog im Gegenzug kräftiger an auf rund 1,1575 Dollar, nachdem er im Tagestief 1,1500 Dollar gekostet hatte. Auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zuvor hatte er nicht reagiert, nachdem wie erwartet der Leitzins um 25 Basispunkte erhöht worden war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.186,57 -0,6 -27,27 4.213,84

Silber 66,84 -0,8 -0,51 67,35

Platin 1.728,05 +0,5 8,14 1.719,91

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)