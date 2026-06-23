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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Chemikalienhändler Brenntag hebt nach einem guten zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Für das abgelaufene Quartal wird ein operatives EBITDA von rund 450 Millionen Euro erwartet, womit Brenntag die aktuellen Markterwartungen übertrifft. Als Treiber nennt der Konzern eine robuste Nachfrage sowie verbesserte Margen, die unter anderem aus Marktverwerfungen im Mittleren Osten resultierten. Im zweiten Quartal 2025 wies Brenntag ein operatives EBITDA von 334 Millionen Euro aus. Aufgrund dieser Entwicklung rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit einem operativen EBITDA zwischen 1,25 und 1,40 statt 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. Dessen ungeachtet bleibt Brenntag für das zweite Halbjahr vorsichtig und verweist auf andauernde Unsicherheiten sowie das Risiko einer nachlassenden Nachfrage.

+++++ TAGESTHEMA II

RWE erhöht seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion zu einem Gesamtkaufpreis von rund 3,6 Milliarden Euro. Zudem sichert sich RWE frisches Kapital in Milliardenhöhe. Insgesamt wird sich der mittelbare Anteil von RWE an der Amprion auf 55 Prozent erhöhen. RWE platziert 36.143.952 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und 38.240.169 eigene Aktien in einem beschleunigten Platzierungsverfahren bei institutionellen Anlegern zu je 54 Euro. Damit flossen RWE brutto 4 Milliarden Euro zu. Den Xetra-Handel hatten RWE bei 55,60 Euro beendet. Als Ankerinvestoren hatten laut RWE die Qatar Investment Authority und der norwegische Staatsfonds Norges Bank bereits vorab den Kauf von Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Euro zugesagt. Amprion betreibt einen wesentlichen Teil des deutschen Stromübertragungsnetzes, also der großen Stromtrassen, die quer durchs Land verlaufen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

10:00 DE/Porsche AG, HV

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 46,0

zuvor: 44,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 44,9

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,7

-DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 50,1

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 47,7

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,2

zuvor: 48,5

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,9

zuvor: 53,9

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 50,7

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,8

zuvor: 55,1

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.052,00 -1,1

E-Mini-Future S&P-500 7.476,75 -0,9

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.195,75 -1,5

Topix (Tokio) 4.021,10 -1,8

Hang-Seng (Hongk.) 23.434,02 -1,4

Shanghai-Comp. 4.132,50 -0,7

Montag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.139,69 +0,6

DAX-Future 25.277,00 +0,3

XDAX 25.102,73 -0,1

MDAX 32.574,46 -0,2

TecDAX 3.970,95 +0,4

SDAX 18.395,47 -0,6

Euro-Stoxx-50 6.311,32 +0,3

Stoxx-50 5.353,11 +0,5

Dow-Jones 51.712,71 +0,3

S&P-500 7.472,79 -0,4

Nasdaq Composite 26.166,60 -1,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag mit roten Vorzeichen erwartet. Die Richtung geben die Wall Street, vor allem aber die asiatischen Märkte vor, wo vor allem Technologiewerte unter Druck stehen. Am Vormittag stehen die Einkaufsmanagerindizes für Juni im Fokus. Mit der Entspannung der Lage im Nahost-Konflikt werde bereits bei den Juni-Daten eine Verbesserung erwartet, heißt es.

Rückblick: Etwas fester - Auch der holprige Start der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran konnte der Hoffnung der Anleger auf Frieden im Nahen Osten und eine dauerhafte Wiedereröffnung der Straße von Hormus kaum etwas anhaben. Entsprechend gaben die Ölpreise deutlich nach, was die Stimmung im Handelsverlauf aufhellte. Zu den Tagesfavoriten gehörten erneut Halbleiteraktien. Sie wurden angeführt von Infineon mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 85,94 Euro. Bernstein hatte das Kursziel auf 102 von 74 Euro erhöht. BE Semiconductor und STMicro stiegen um bis zu 3,4 Prozent. Unter dem Verlierern fanden sich wieder Aktien von Softwareunternehmen mit den andauernden Sorgen über negative Auswirkungen von KI-Anwendungen auf das Software-Geschäft. SAP fielen um 1,4 Prozent, Capgemini um 1,9 oder Scout24 um 3,0 Prozent. Danone legten um 2,4 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit der Übernahme des in Australien ansässigen Herstellers von gesunden Lebensmitteln Made Group. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Nordex stiegen um 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen eine erste Tranche größerer US-Aufträge erhalten hatte. Jefferies wertete die Aufträge als positives Signal für den Markteintritt in den USA. OHB gaben um 1,5 Prozent nach auf 399,50 Euro. Das Raumfahrtunternehmen bietet im Rahmen der bereits avisierten Kapitalerhöhung neue Aktien zu je 300 Euro an. Der Bruttoerlös könnte sich auf bis zu 510,7 Millionen Euro belaufen. Nach den beschlossenen Indexänderungen wurden Hochtief erstmals als DAX-Aktie gehandelt, wofür im Gegenzug Porsche Automobil Holding im MDAX wiederzufinden sind. Auch in der zweiten und dritten Reihe, dem MDAX und dem SDAX, wurden diverse Änderungen umgesetzt. Hochtief stiegen um 3,1 Prozent, Porsche Holding gaben dagegen um 1,1 Prozent nach.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Brenntag-Aktie legte um etwa 3,5 Prozent zu, nachdem der Chemikalienhändler nach einem guten zweiten Quartal die Jahresprognose erhöht hatte. RWE wurden dagegen nach der Kapitalerhöhung um 2 Prozent niedriger getaxt (siehe Tagesthema I und II).

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Berichte über Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran stützten nur bedingt. Einen Kurseinbruch um gut 16 Prozent erlebten SpaceX, nachdem Berichte bekannt wurden, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen plant, Anleihen im Wert von mindestens 20 Milliarden Dollar zu verkaufen. Das erklärte auch das viel deutlichere Minus des Nasdaq-Composite im Vergleich zum Nasdaq-100-Index. Die SPaceX-Aktie ist in ersterem Technologieindex bereits enthalten, aber noch nicht im Nasdaq-100. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet sackte um 5 Prozent ab. Beobachter erklärten das Minus mit dem Weggang von John Jumper. Der Forscher und Nobelpreisgewinner hatte am Freitag mitgeteilt, dass er die KI-Forschungstochter Google Deepmind verlassen und zum KI-Startup Anthropic wechseln werde. Daneben verbilligten sich Amazon um 4,8, Meta Platforms um 2,3, Microsoft um 3,2 und Nvidia um rund 1 Prozent. Apogee Therapeutics schossen um 46,7 Prozent auf 132,54 Dollar nach oben. Der US-Pharmakonzern Abbvie übernimmt das Unternehmen für 10,9 Milliarden US-Dollar bzw 135,11 Dollar je Aktie. Für die Aktien von Abbvie ging es um 6,3 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,23 +0,05 4,24 4,21

5 Jahre 4,29 +0,06 4,29 4,26

10 Jahre 4,51 +0,06 4,51 4,48

Der falkenhafte Auftritt der US-Notenbank in der Vorwoche wirkte nach: Die Erwartung von Zinserhöhungen noch im laufenden Jahr trieb die Renditen nach oben, im Zehnjahresbereich um 6 Basispunkte auf 4,51 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:10

EUR/USD 1,1424 -0,0 -0,0003 1,1427 1,1446

EUR/JPY 184,61 -0,0 -0,0600 184,6700 184,5500

EUR/CHF 0,9241 +0,0 0,0002 0,9239 0,9242

EUR/GBP 0,8629 +0,1 0,0005 0,8624 0,8631

USD/JPY 161,58 +0,0 0,0400 161,5400 161,2200

GBP/USD 1,3235 -0,1 -0,0012 1,3247 1,3260

USD/CNY 6,7786 +0,1 0,0041 6,7745 6,7745

USD/CNH 6,782 +0,1 0,0049 6,7771 6,7756

AUS/USD 0,6964 -0,5 -0,0035 0,6999 0,7011

Bitcoin/USD 63.350,34 -1,6 -1.024,59 64.374,93 64.959,44

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)