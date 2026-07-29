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+++++ TAGESTHEMA I +++++

RWE hat nach einem ersten Halbjahr 2026 über den Markterwartungen die Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 angehoben. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sieht er das bereinigte EBITDA in diesem Jahr nun bei 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro nach bislang in Aussicht gestellten 5,2 bis 5,8 Milliarden. Das bereinigte Nettoergebnis soll in einer Spanne von 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro landen. Bisher hatte der Energieversorger hier mit 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro geplant. Für das bereinigte Nettoergebnis je Aktie stellt er nun 2,60 bis 3,30 (bisher 2,20 bis 2,90) Euro in Aussicht. Für das Geschäftsjahr 2027 lautet die neue Prognose nun auf ein bereinigtes EBITDA von 6,7 bis 7,3 (bisher 6,2 bis 6,8) Milliarden Euro, ein bereinigtes Nettoergebnis von 2,2 bis 2,7 (zuvor 1,9 bis 2,4) Milliarden sowie ein bereinigtes Nettoergebnis je Aktie von 2,80 bis 3,50 (bisher 2,70 bis 3,40) Euro. Für das erste Halbjahr wies RWE nach vorläufigen Berechnungen ein bereinigtes EBITDA von 3,011 Milliarden Euro, ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,257 Milliarden und ein bereinigtes Nettoergebnis je Aktie von 1,77 Euro aus. Damit übertraf der Essener Konzern nach eigenen Angaben die Erwartungen des Marktes. Insbesondere die Segmente Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung hätten aufgrund einer starken operativen Performance ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt und daneben von positiven Einmaleffekten profitiert. Für das zweite Halbjahr erwarte das Unternehmen zusätzlich positive Ergebnisbeiträge aus der aufgestockten Amprion-Beteiligung sowie höheren Commodity-Preisen. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr sollen am 13. August veröffentlicht werden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die anstehende Sitzung der US-Notenbank ist eine der am wenigsten vorhersehbaren seit Jahren. Ein neuerlicher Ölpreisschock und eine falkenhafte Fraktion unter den Notenbankern, die auf Zinserhöhungen drängt, prallen auf verhaltenere Inflationsdaten, die eher für eine Zinspause sprechen. Und an der Spitze der Behörde steht ein neuer Vorsitzender, der bislang keinerlei Hinweise darauf gegeben hat, zu welcher Seite er neigt. Die Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am Mittwoch um 20.00 Uhr (MESZ), eine halbe Stunde später beginnt die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh. Aktuell liegt das Leitzinsniveau bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Warsh hat in den vergangenen zwei Monaten wiederholt zugesagt, die Preisstabilität wiederherzustellen und Investoren den Zahn zu ziehen, die Fed habe sich stillschweigend mit einer höheren Inflation abgefunden. Wie das aktuelle Zinsniveau dieses Ziel erreichen soll, hat er jedoch nicht erläutert. Die Notenbanker, die für eine Zinserhöhung plädieren, treten besonders nachdrücklich auf. Einige von ihnen gelten als Kandidaten für eine Gegenstimme, sollte die Fed die Zinsen unverändert belassen. Einige einflussreiche Währungshüter deuteten bereits an, dass sie zwar zu einer Zinspause neigten, eine straffere Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf jedoch unterstützen könnten. Eine Pause würde die Debatte somit womöglich nur in den September verschieben und wenig klären.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AIRBUS (17:45h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 20.249 +26% 20 16.068

EBIT bereinigt 2.187 +38% 20 1.580

EBIT 2.168 +90% 20 1.144

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.589 +117% 20 732

Ergebnis je Aktie 1,97 +112% 20 0,93

Free Cashflow* 985 -- 20 -1.300

-*vor Kundenfinanzierungen

DEUTSCHE BANK (7:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrags-Relation und Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Erträge 8.089 +4% 13 7.804

-Investmentbank 2.891 +8% 13 2.687

-Fixed Income & Currencies 2.399 +7% 12 2.247

Aufwand-Ertrags-Relation 66,0 -- 12 63,6

Risikovorsorge 476 +13% 13 423

Eigenkapitalrendite (RoTE) 9,5 -- 9 10,1

Ergebnis vor Steuern 2.272 -6% 13 2.421

Ergebnis nach Steuern 1.625 -6% 12 1.733

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.577 -7% 12 1.687

Ergebnis je Aktie verwässert 0,72 +49% 8 0,48

PORSCHE AG (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr ( Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1H 1H26 ggVj Zahl 1H25

Umsatz 17.118 -6% 8 18.157

Operatives Ergebnis 1.229 +22% 7 1.007

Operative Umsatzrendite 7,2 -- -- 5,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 871 +20% 6 724

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,96 +20% 6 0,80

Netto-Cashflow Automobile 893 +127% 3 394

AUTO1 (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 2.323 +18% 6 1.971

Bruttogewinn 277 +20% 6 231

EBITDA bereinigt 57 +35% 6 42

EBITDA-Marge bereinigt 2,5 -- 6 2,1

Ergebnis nach Steuern 24 +54% 6 16

Weitere Termine:

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (08:00 Analysten- und PK)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Import-/Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+6,8% gg Vj

-ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj

-US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.478,00 -0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.460,00 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.814,00 -0,4

Topix (Tokio) 3.961,75 -0,1

Hang-Seng (Hongk.) 25.646,18 +1,3

Shanghai-Comp. 3.828,91 +0,4

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.464,01 +0,4

DAX-Future 25.610,00 +0,4

MDAX 32.395,32 +0,9

TecDAX 3.837,11 +0,7

SDAX 18.352,55 +0,4

Euro-Stoxx-50 6.289,51 +0,1

Stoxx-50 5.439,22 +0,3

XDAX 25.530,20 +0,3

Dow-Jones 52.747,32 +1,0

S&P-500 7.428,78 +0,2

Nasdaq Composite 24.876,91 -0,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Die Nachrichtenlage sei fast identisch zum Vortag. KI-orientierte Werte sind weiter auf dem Rückzug, in Europa steht fast ausschließlich die Berichtssaison im Fokus, belasten dürfte derweil ein neuerlicher Anstieg im Ölpreis. Wegweisend wird am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank sein. Die Mehrheit des Marktes rechnet mit unveränderten Sätzen. Klar im Fokus steht aber die Kommunikation der Fed über ihre künftige Zinsrichtung, denn der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh will keine vorausschauenden Aussagen mehr treffen. Dies dürfte am Markt viel Raum für Diskussionen geben und könnte für erhöhte Volatilität bei Anleiherenditen sorgen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)