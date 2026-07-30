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30.07.2026 07:35:52
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Federal Reserve hat ihren Leitzins trotz der Einwände von drei Ratsmitgliedern, die eine Erhöhung befürworteten, unverändert gelassen. Dieses Abstimmungsergebnis unterstrich, wie der Druck innerhalb der Zentralbank wächst, gegen die Inflation vorzugehen, die seit fünf Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt. Die Fed beließ ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss veröffentlichte dieselbe Erklärung wie bereits im Juni, als die Zinsen ebenfalls unverändert gelassen wurden. Durch diese Entscheidung blieb das Versprechen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Phase der über dem Ziel liegenden Inflation zu beenden, zum zweiten Mal in Folge nur ein Lippenbekenntnis und wurde nicht in die Tat umgesetzt.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
ADIDAS (7:30h)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG
2. Quartal 2Q26 2Q26 ggVj 2Q25
Umsatz 6.630 +11% 5.952
Bruttomarge 51,2 -- 51,7
BetrBei der DWS (-3,7%) sei die starke Entwicklung des Verwalteten Vermögens untergraben worden von überraschend hohen Kosten und relativ geringen Performance Fees, so Metzler zu den Zweitquartalszahlen. Derweil hat der Finanzdienstleister MLP (+9,4%) das operative Ergebnis im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast vervierfacht. iebsergebnis 623 +14% 546
Operative Marge 9,5 -- 9,2
Ergebnis vor Steuern 574 +18% 488
Ergebnis nach Steuern 430 +15% 375
Ergebnis je Aktie 2,40 +18% 2,03
BMW (7:30h)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2026 2Q26 ggVj Zahl 2Q25
Umsatz Konzern 32.256 -4,9% 10 33.927
-Automobile 27.874 -5,3% 8 29.443
-Finanzdienstleistungen 9.911 -0,7% 9 9.978
EBIT Konzern 1.609 -40% 10 2.661
-Automobile 634 -60% 9 1.602
EBIT-Marge Automobile 2,3 -- -- 5,4
EBIT Finanzdienstleistungen 603 +2,0% 9 591
Ergebnis vor Steuern 1.667 -36% 7 2.614
Ergebnis nach Steuern 1.177 -36% 8 1.842
Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.113 -36% 8 1.752
Ergebnis je Stammaktie 2,19 -23% 3 2,85
SYMRISE (7:30h)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. PROG PROG PROG
1H 1H26 ggVj Zahl 1H25
Umsatz 2.506 -2% 14 2.554
Organische Umsatzentwicklung 1,2 -- 12 3,1
EBITDA 541 -2% 12 554
EBITDA-Marge 21,6 -- 12 21,7
EBIT 391 -3% 11 403
Ergebnis nach Steuern 262 -2% 9 268
Ergebnis je Aktie 1,89 -2% 10 1,92
AIXTRON (7:30h)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25
Auftagseingang 186 +57% 6 119
Umsatz 122 -11% 9 137
EBIT 14 -41% 8 24
EBIT-Marge 12 -- 8 17
Ergebnis nach Steuern/Dritten 11 -43% 7 19
Ergebnis je Aktie 0,11 -39% 7 0,18
WACKER CHEMIE (7:00h)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):
. PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25
Umsatz 1.492 +6% 8 1.413
EBITDA 172 +50% 9 114
EBIT 48 -- 5 -11
Ergebnis nach Steuern 29 -- 3 -19
Ergebnis je Aktie 0,37 -- 4 -0,49
Weitere Termine:
07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q
07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q
07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H
07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q
07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q
07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q
07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H
07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q
08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)
08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H
08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H
08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q
08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H
10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz
10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)
13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q
18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H
22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q
22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Muehlbauer Holding: 1,50 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
-FR
07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
1. Quartal: -0,1% gg Vq
-ES
09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli
HVPI
PROGNOSE: +3,8% gg Vj
zuvor: +3,6% gg Vj
-DE
10:00 BIP (1. Veröffentlichung) Q2
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
1. Quartal: +0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,6% gg Vj
1. Quartal: +0,4% gg Vj
14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
-IT
10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: 0,0% gg Vq
3. Quartal: +0,3% gg Vq
-EU
11:00 Arbeitsmarktdaten Juni
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj
1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj
11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 95,4
zuvor: 95,0
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -7,0
zuvor: - 7,7
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -15,9
Vorabschätzung: -15,9
zuvor: -17,7
-GB
13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
-US
14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
1. Quartal: +2,1% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +4,0% gg Vq
1. Quartal: +3,6% gg Vq
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 2000.000
zuvor: 187.000
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
Index zuletzt +/- %
DAX Futures 25.470,00 -0,3
E-Mini-Future S&P-500 7.367,75 +0,2
E-Mini-Future Nasdaq-100 27.479,25 +0,5
Topix (Tokio) 3.956,63 -0,4
Hang-Seng (Hongk.) 25.705,57 -0,4
Shanghai-Comp. 3.779,85 -1,3
Mittwoch:
INDEX zuletzt +/- %
DAX 25.460,48 -0,0
DAX-Future 25.552,00 -0,1
MDAX 32.243,82 -0,5
TecDAX 3.845,33 +0,2
SDAX 18.564,98 +1,2
Euro-Stoxx-50 6.248,84 -0,7
Stoxx-50 5.412,07 -0,5
XDAX 25.395,83 -0,3
Dow-Jones 51.594,14 -2,2
S&P-500 7.316,15 -1,5
Nasdaq Composite 24.442,94 -1,7
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)
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