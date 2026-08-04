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+++++ TAGESTHEMA +++++

Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal 2026 besser abgeschnitten als erwartet. Der Dialysedienstleister profitierte vor allem von einem starken Ergebnis im Segment Care Delivery. Die Jahresziele bekräftigte der DAX-Konzern. In den Monaten April bis Juni steigerte FMC den Umsatz währungsbereinigt um 4 Prozent auf 4,86 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit einem stabilen Umsatz von 4,79 Milliarden Euro gerechnet. Das organische Wachstum betrug 5 Prozent. Nominal lag es lediglich bei 1 Prozent. Das operative Ergebnis kletterte um 10 Prozent auf 466 Millionen Euro. Währungsbereinigt legte es um 15 Prozent zu. Die Marge rückte damit auf 9,6 von 8,9 Prozent vor. Ohne Sondereffekte kletterte der Betriebsgewinn währungsbereinigt um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens 515 Millionen Euro erwartet. Die Marge stieg damit auf 11,7 von 9,9 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 plant der Bad Homburger DAX-Konzern unverändert mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres. Das operative Ergebnis sieht er auf einem konstanten Niveau, mit einer Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren einstelligen Prozentbereich.

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 4.861 +1% 4.792 0% 4.792

EBIT 466 +10% 380 -11% 425

EBIT bereinigt 569 +20% 515 -- 476

EBIT-Marge bereinigt 11,7 -- 10,7 -- 9,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 218 -3% 174 -23% 225

Ergebnis je Stammaktie 0,81 +5% 0,68 -12% 0,77

Erg. nach Steuern/Dritten ber. 303 +13% 281 -- 268

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umsatzwachstum: etwa das Niveau des Vorjahres

- operatives Ergebnis: auf konstanten Niveau

verbleibend, mit einer Veränderungsrate, die im Vergleich

zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen

mittleren, einstelligen Prozentbereich liegend

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz Konzern 10.679 -1% 13 10.739

- Pharmaceuticals 4.391 -2% 13 4.470

- Consumer Health 1.432 +0,4% 13 1.427

- Crop Science 4.789 -- 13 4.788

EBITDA bereinigt Konzern 1.941 -8% 13 2.105

- Pharmaceuticals 1.034 -5% 12 1.094

- Consumer Health 330 -0,3% 12 331

- Crop Science 711 +3% 11 693

Ergebnis nach Steuern/Dritten 249 -- 8 -199

Ergebnis je Aktie Core 0,73 -36% 11 1,14

Durchschnittl. Wechselkurs EUR/USD 1,16 +3% 4 1,13

CONTINENTAL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 4.409 -9% 11 4.856

EBIT bereinigt 539 +28% 11 421

EBIT-Marge bereinigt 12,2 -- 11 9,5

Free Cashflow bereinigt 127 -- 8 -166

HUGO BOSS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 907 -9% 10 1.002

EBIT 52 -36% 10 81

EBIT-Marge 5,8 -- 10 8,1

Ergebnis vor Steuern 40 -43% 9 70

Ergebnis nach Steuern/Dritten 27 -43% 8 47

Ergebnis je Aktie 0,39 -43% 10 0,68

Weitere Termine:

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 2Q

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1H

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz)

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 2Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -72,9 Mrd USD

zuvor: -77,59 Mrd USD

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

16:00 Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juni

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.195,00 +0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.645,75 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.010,75 +0,4

Topix (Tokio) 3.955,17 -0,1

Hang-Seng (Hongk.) 25.882,43 -0,5

Shanghai-Comp. 3.815,59 +0,2

Vortag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.001,31 +1,5

DAX-Future 26.120,00 +1,6

MDAX 32.511,21 +1,7

TecDAX 3.952,05 +3,3

SDAX 18.524,47 +1,2

Euro-Stoxx-50 6.426,50 +1,1

Stoxx-50 5.467,90 +0,3

XDAX 26.067,21 +0,3

Dow-Jones 53.178,41 +1,3

S&P-500 7.600,50 +1,5

Nasdaq Composite 25.913,90 +2,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Rally zum Wochenstart könnten die Börsen zur Eröffnung noch ein wenig zulegen nach Rekordständen an Wall Street und positiven Vorgaben aus Asien. Das Aufwärtspotenzial ist allerdings begrenzt. An den Anleihemärkten fallen die Renditen nicht weiter, während an den Rohstoffmärkten die Ölpreise wieder leicht anziehen, wenngleich von einem absolut betrachtet aus Marktsicht entspanntem Niveau. Hauptrisiko für die Börsen bleibt eine erneute Eskalation im Nahen Osten. Die Nachrichten aus Washington und Teheran sind nur schwer miteinander in Einklang zu bringen. Die Lage bleibt mithin unübersichtlich. Für Bewegung bei Einzelaktien dürfte eine Flut von Quartalszahlen sorgen. Der bisher insgesamt besser als erwartet ausgefallene Verlauf der Berichtssaison ist zu einer wichtigen Stütze für die Börsen geworden.

Rückblick: Fest - Die Entspannung im Nahostkonflikt und der sinkende Ölpreis gaben den Börsen Auftrieb. Unterstützung kam auch von dem besser als erwartet ausgefallenen ISM-Index in den USA. Gesucht waren europaweit Rüstungswerte. Am deutschen Markt ging es für Hensoldt um 8,3 Prozent nach oben. Rheinmetall verteuerten sich um 3,1 Prozent. In Resteuropa gewannen Thales 3,2 Prozent oder Saab 2,9 Prozent. Astrazeneca brachen dagegen um 9 Prozent ein nach Berichten der Financial Times über Mega-Fusionsgespräche mit Bristol Myers Squibb. "Das würde einen Pharma-Giganten mit entsprechender Preissetzungsmacht hervorbringen", sagte ein Händler. Allerdings sei darüber hinaus nicht erkennbar, inwieweit Astra davon profitieren werde. Auch viele Analysten äußerten sich zurückhaltend. So hieß es von der UBS, ein Übernahmeprozess könnte sogar die Medikamentenentwicklung verlangsamen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Für die Aktie der Deutsche Telekom ging es 4,9 Prozent höher. Presseberichten zufolge könnte ein mögliches Zusammengehen des Telekomkonzerns mit der Tochter T-Mobile US scheitern. Am Freitag hatte das Online-Nachrichtenportal Semafor berichtet, dass Großanleger und sogar das US-Management dagegen seien. Analysten können einer möglichen Kombination zwar mehr abgewinnen, die Transaktion wird allerdings als sehr komplex eingestuft. SAP rückten um weitere 4,4 Prozent vor. Die Geschäftszahlen von Amazon und davor Microsoft hatten gezeigt, dass es im Cloud-Geschäft rund läuft. Mit Aufschlägen von 6,1 Prozent auf 39,11 Euro stellten Siemens Healthineers den Spitzenreiter im DAX. Die Aktie wurde gestützt von einer Studie von JP Morgan (JPM). Die Analysten stufen den Titel mit Overweight ein bei einem auf 57,40 Euro erhöhten Kursziel. Nach Senkung der Prognosen für das laufende Jahr verloren Beiersdorf dagegen 1,9 Prozent. Bayer verloren am Tag vor der Zahlenvorlage 1,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

FMC verloren am Abend nach Zahlenvorlage gegenüber Xetra-Schluss auf Tradegate 1,5 Prozent.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)