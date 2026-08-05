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+++++ TAGESTHEMA +++++

Infineon Technologies wird im dritten Quartal mit deutlich profitablem Wachstum erwartet. 8 Prozent mehr Umsatz für den Zeitraum April bis Juni als in den drei Vormonaten erwartet der Markt, dazu eine Segmentergebnismarge, die um 250 Basispunkte besser ausfällt als vor einem Vierteljahr. Der deutsche Chipkonzern profitiert mit seinen Leistungshalbleitern vom immensen Energiebedarf der KI-Rechenzentren. Auch im Autogeschäft, das sich langsam erholt, haben die Münchner das richtige Angebot. Humanoide Robotik ist ein weiterer Trend, der Geschäft verspricht. Einzelne Analysten erwarten eine Konkretisierung der Prognose, die erst vor einem Quartal angehoben worden war. Am Mittwoch vor Börseneröffnung legt der DAX-Konzern seine Zahlen vor.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25/26 ggVj Zahl 3Q24/25

Gesamtumsatz 4.128 +11% 21 3.704

Segmentergebnis 809 +21% 21 668

Segmentergebnis-Marge 19,6 -- 21 18,0

Ergebnis nach Steuern 452 +48% 21 305

Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,34 +55% 21 0,22

Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,44 +19% 21 0,37

Umsatz Automotive 1.904 +2% 21 1.870

-Green Industrial Power 455 +6% 21 431

-Power & Sensor Systems 1.404 +33% 21 1.053

-Connected Secure Systems 362 +4% 21 349

Ergebnis Automotive 376 +1% 21 371

-Green Industrial Power 72 +18% 21 61

-Power & Sensor Systems 323 +63% 21 198

-Connected Secure Systems 35 -10% 21 39

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat das zweite Quartal 2026 mit einer starken operativen Entwicklung seiner Kerngeschäfte abgeschlossen und seine Jahresprognose für das Kernergebnis je Aktie sowie für die EBIT-Marge von Kabi angehoben. Für das laufende Jahr plant der DAX-Konzern nun mit einem Anstieg des Kern-Ergebnisses je Aktie um 10 bis 15 Prozent. Zuvor hatte er einen Anstieg um 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge von Kabi sieht Fresenius in diesem Jahr nun am oberen Ende der anvisierten Spanne von 16,5 bis 17,0 Prozent landen. In den Monaten April bis März Juni wuchs Fresenius organisch um 6 Prozent auf 5,864 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 5,85 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert. Das EBIT vor Sondereinflüssen legte währungsbereinigt um 10 Prozent auf 719 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 12,3 von 11,7 Prozent vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 693 Millionen Euro EBIT bzw. eine Marge von 11,8 Prozent gelautet. Das Konzernergebnis stieg überproportional zum Umsatz um währungsbereinigt 14 Prozent auf 470 Millionen Euro. Die neue Steuerungskennzahl, das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen, legte währungsbereinigt auf 0,83 (Vorjahr 0,73) Euro zu.

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 5.864 +5% 5.851 +5% 5.571

EBIT* 719 +10% 693 +6% 654

EBIT-Marge* 12,3 -- 11,8 -- 11,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten** 470 +14% 449 +9% 412

Ergebnis je Stammaktie 0,68 +17% -- -- 0,58

* vor Sondereffekten

** aus fortgeführten Geschäften

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- organisches Konzernumsatzwachstum: von 4 bis 7 %

- Kern-Ergebnis je Aktie (währungsbereinigt): nun 10 bis 15%

(bisher: 5 bis 10%)

- EBIT-Marge: bei etwa 11,5%

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

QIAGEN (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 528 -1% 14 534

Operatives Ergebnis bereinigt 154 -4% 14 160

Ergebnis nach Steuern bereinigt 125 -5% 9 132

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,60 0% 14 0,60

SCHAEFFLER (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 5.881 -1% 7 5.922

EBIT bereinigt 266 +30% 7 205

EBIT-Marge bereinigt 4,5 -- 7 3,5

Free Cashflow vor M&A -58 -- 5 27

Weitere Termine:

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Ergebnis 1H

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

15:00 NL/Akzo Nobel NV, außerordentliche Hauptversammlung bezüglich Fusion mit Axalta

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 50,2

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 49,8

zuvor: 46,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 49,6

zuvor: 47,2

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 49,,6

zuvor: 48,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 51,2

zuvor: 49,5

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 51,6

zuvor: 49,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 51,9

zuvor: 50,0

11:00 Erzeugerpreise Juni

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+5,9% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: k.A.

zuvor: k.A.

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht

Beschäftigung privater Sektor

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,6 Punkte

vorläufig: 1. Veröff.: 53,6

zuvor: 51,2

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 54,5 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.489,00 +0,7

E-Mini-Future S&P-500 7.791,00 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.903,00 +0,1

Topix (Tokio) 4.036,66 +1,9

Hang-Seng (Hongk.) 25.881,20 +0,1

Shanghai-Comp. 3.873,56 +1,3

Vortag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.202,35 +0,8

DAX-Future 26.335,00 +0,8

MDAX 32.559,91 +0,2

TecDAX 3.981,98 +0,8

SDAX 18.639,43 +0,6

Euro-Stoxx-50 6.486,70 +0,9

Stoxx-50 5.505,78 +0,7

XDAX 26.369,35 +0,6

Dow-Jones 54.085,88 +1,7

S&P-500 7.736,52 +1,8

Nasdaq Composite 26.584,99 +2,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)