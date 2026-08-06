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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von einem deutlichen Ertragswachstum profitiert und den Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die im DAX notierte Bank.

BERICHTET PROG PROG

2. Quartal 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Ertraege 3.299 +9% 3.245 +7% 3.019

Zinsüberschuss 2.059 0% 2.083 +1% 2.062

Provisionsüberschuss 1.076 +7% 1.073 +7% 1.004

Risikovorsorge 202 +15% 207 +18% 176

Verwaltungsaufwand 1.673 +4% 1.668 +3% 1.616

Operatives Ergebnis 1.367 +17% 1.313 +12% 1.169

Eigenkapitalrendite (RoTE) 12,5 -- 10,9 -- 5,8

Aufwand-Ertrags-Relation 52,4 -- 53,0 -- 55,4

Ergebnis vor Steuern 1.367 +102% 1.310 +94% 676

Ergebnis nach Steuern/Dritten 898 +94% 845 +83% 462

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- Nettoergebnis von mindestens 3,4 Mrd Euro

- Zinsüberschuss: rund 8,6 Mrd Euro

- Provisionsüberschuss: Wachstum von rund 7%

- Common-Equity-Tier-1-Quote: mehr als 14%

- Erträge 13,2 Mrd Euro

- Risikoergebnis: rund 850 Mio Euro

- Nettokapitalrendite: rund 12%

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent;

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Qiagen hat im zweiten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose bestätigt. Das Diagnostikunternehmen profitierte von seinen Wachstumsträgern. So blieb der Umsatz mit 535 Millionen US-Dollar in den Monaten April bis Juni konstant, wie der DAX-Konzern mitteilte, nachdem er zuvor selbst einen Rückgang von 2 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Qiagen erwirtschaftete damit einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 Dollar, ein Plus von 3 Prozent. Prognostiziert worden waren hier 0,60 Dollar. Für 2026 wurde die Prognose bestätigt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, organische Umsatzentwicklung in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz Konzern 5.344 +4% 13 5.160

- Adhesive Technologies 2.848 +5% 12 2.701

- Consumer Brands 2.452 +1% 12 2.422

Organische Umsatzentwicklung Konzern 2,8 -- 12 0,9

- Adhesive Technologies 4,2 -- 12 1,3

- Consumer Brands 1,1 -- 12 0,4

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 191 +19% 161

EBITDA* 117 +15% 102

EBITDA-Marge* 61,1 -- 63,3

Ergebnis je Aktie 0,85 +57% 0,54

DEUTZ (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 593 +14% 5 518

EBIT bereinigt 43 +63% 5 26

EBIT-Marge bereinigt 7,2 -- 5 5,0

IONOS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 347 +6% 4 326

EBITDA bereinigt 133 +7% 4 124

EBITDA-Marge bereinigt 38,3 -- -- 38,0

Weitere Termine:

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

07:00 DE/Aumovio SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H

07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (11:30 PK)

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 2Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis und Strategie Update

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

13:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H

15:30 NL/Qiagen NV, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1H

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Astrazeneca 1,06 GBP

Barclays 0,059 GBP

BT Group 0,0587 GBP

Reckitt 0,886 GBP

Relx 0,209 GBP

Unilever 0,3982 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Prognose: 204.000

Zuvor: 197.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,6% gg Vq

1. Quartal: +0,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

1. Quartal: +1,8% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.303,00 +0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.761,75 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.566,75 -0,2

Topix (Tokio) 4.045,26 -0,0

Hang-Seng (Hongk.) 25.463,51 -1,8

Shanghai-Comp. 3.878,92 +0,0

Vortag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.126,30 -0,3

DAX-Future 26.226,00 -0,3

MDAX 32.426,33 -0,4

TecDAX 3.946,73 -0,9

SDAX 18.553,91 -0,5

Euro-Stoxx-50 6.476,98 -0,2

Stoxx-50 5.500,17 -0,1

XDAX 26.203,86 +0,3

Dow-Jones 54.349,12 +0,5

S&P-500 7.723,55 -0,2

Nasdaq Composite 26.363,44 -0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Etwas fester werden die Börsen erwartet. Die Hoffnung nimmt weiter zu, dass bald eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus erzielt werden könnte. Iran und Oman finalisierten einen Vertragsentwurf zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Klar im Fokus steht aber weiter die Zahlenflut aus der Berichtssaison der Unternehmen. Als interessant heben Händler die oft kritische Reaktion auf Geschäftszahlen großer Technologie-Unternehmen hervor. "Die laufende US-Berichtssaison sorgt weiterhin für gemischte Reaktionen", sagt Antonio Di Giacomo, Marktanalyst bei XS.com. So seien Zahlen und Ausblick von AMD und SpaceX als unzureichend angesehen worden, um die aktuell hohen Bewertungen im Technologiesektor zu rechtfertigen.

Rückblick: Knapp behauptet - Händler sprachen von Ermüdungserscheinungen nach der jüngsten Rally. Das Umfeld sei aber unverändert positiv, hieß es. Anleger setzten nach wie vor darauf, dass sich die USA und der Iran bald auf die Wiederöffnung der Straße von Hormus einigen könnten. Unterstützung komme auch von der insgesamt bislang gut verlaufenen Berichtssaison. So hat Novo Nordisk (-4,3%) deutlich über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Gestört haben dürften sich die Anleger an nur im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlen für Ozempic und die orale Form von Wegovy. Die Zahlen des schweizerischen Generikaherstellers Sandoz wurden als solide bezeichnet. Auch der bestätigte Ausblick dürfte zur Beruhigung der Anleger beigetragen haben, hieß es. Die Aktie stieg um 6 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX legte eine Pause ein, nachdem er im frühen Handel noch ein neues Rekordhoch markiert hatte. Unter den Einzelwerten verloren Infineon nach Veröffentlichung der Drittquartalszahlen 5,7 Prozent. Die Umsätze entsprachen laut Jefferies den Erwartungen, während die Margen auf Segmentebene diese leicht verfehlt hätten. Hauptbelastungsfaktor für die Aktie dürfte der Ausblick auf das vierte Quartal gewesen sein. Infineon stellt eine Segmentmarge von 23 Prozent in Aussicht, was klar unter der Erwartung von 24,4 Prozent liegt. Siemens Energy schlossen unverändert. Hier wurde der "nur" bestätigte Ausblick bemängelt. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien stark ausgefallen. Fresenius gewannen nach Vorlage überzeugender Zahlen und Anhebung der Gewinnprognose 5,2 Prozent. Beiersdorf stiegen nach Vorlage endgültiger Zahlen um 5,1 Prozent. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung nach den bislang deutlichen Verlusten in diesem Jahr. Die Zahlen hätten nichts Neues gebracht.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen reagierten auf den Geschäftsausweis kaum.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)