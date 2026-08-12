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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Hannover Rück dürfte von einem relativ geringen Schadensaufkommen im zweiten Quartal und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert haben. Auch wenn Analysten einen Gewinnrückgang zum starken Ergebnis des Vorjahres prognostizieren, so ist der Rückversicherer doch klar auf Kurs für das Gewinnziel im laufenden Jahr. Für das Das EBITDA für den Zeitraum April bis Juni kletterte um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 176 Millionen Euro. Es übertraf damit die Markterwartung von 149 Millionen Euro. Der Umsatz legte von 871 auf- Bilanzierung nach IFRS 978 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Konsens mit 919 Millionen Euro gerechnet.laufende Jahr hat er sich einen Gewinnanstieg auf mindestens 2,7 Milliarden Euro von 2,64 Milliarden im Vorjahr vorgenommen. Doch auch wenn der aktuelle Analystenkonsens bei 2,8 Milliarden Euro steht, dürfte der Konzern den Ausblick zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht erhöhen. Denn die Unwägbarkeiten sind hoch. Die Hurrikan-Saison steht noch vor der Tür, und es herrscht das Wetterphänomen El Nino, welches für Wetterextreme sorgen kann. Im Blick steht auch die jüngst abgeschlossene Vertragserneuerungsrunde, da die Preise in der Rückversicherung weiterhin bröckeln. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.378 +0% 13 6.369

Kapitalanlageergebnis 583 +24% 13 469

EBIT 946 -11% 13 1.065

Ergebnis nach Steuern/Dritten 682 -18% 13 833

Combined Ratio* 84,7 -- 13 82,1

- *Schaden-Rückversicherung

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Juli von einem hohen Niveau aus etwas nachgelassen haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen sind und um 3,4 (Juni: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Das Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Daten am Mittwoch um 14.30 Uhr. Nach dem überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht für Juli - fallende anstatt der erwarteten leicht steigenden Beschäftigtenzahl und deutliche Abwärtsrevision vorheriger Zuwächse - warten Analysten und Markteilnehmer nun darauf, welche Nachrichten es für die andere Seite des Fed-Mandats gibt. Die Prognose beruht auf der Annahme eines moderaten Anstiegs der Nahrungsmittelpreise bei zugleich deutlich niedrigeren Energiepreisen. Zwar haben letztere seit dem jüngsten Scheitern der Bemühungen um eine Öffnung der Straße von Hormus wieder angezogen, doch lagen sie im Monatsdurchschnitt noch unter dem Juni-Niveau. Für die Kernverbraucherpreise werden Zuwachsraten von 0,2 und 2,5 (2,6) Prozent erwartet. Wichtige Einflussgrößen sind hier üblicherweise die Preise von Gebraucht- und Neuwagen, Versicherungen und Beherbergung. Ein inflationsdämpfender Sondereffekt dürfte der Rückgang der Hotelpreise nach dem Ende der Fußballweltmeisterschaft gewesen sein. Genau analysieren werden Analysten die Implikationen, die sich aus der Entwicklung der Verbraucherpreise für den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) ergeben. Dessen Kerngröße (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) ist die von der Fed bevorzugte Inflationsmessgröße. Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch die Veröffentlichung der Erzeugerpreise am Donnerstag (14.30 Uhr).

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

JENOPTIK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 271 +6% 4 255

EBITDA 50 +18% 2 43

EBITDA-Marge 18,6 -- -- 16,7

EBIT 29 +29% 4 23

Ergebnis nach Steuern 16,2 +1% 4 16,1

FREENET (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 758 +25% 7 609

EBITDA 124 -4% 3 129

EBITDA bereinigt 123 -6% 7 131

Ergebnis nach Steuern/Dritten 64 -4% 3 67

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 -4% 3 0,56

Free Cashflow 66 -21% 5 83,2

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

SM Wirtschaftsberatungs AG: 0,05 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Juli

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.460,00 -0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.753,00 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.668,25 +0,1

Topix (Tokio) 4.132,87 +0,8

Hang-Seng (Hongk.) 25.339,42 -1,2

Shanghai-Comp. 3.946,03 +0,3

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 26.391,42 +0,3

DAX-Future 26.478,00 +0,2

MDAX 32.224,89 -0,1

TecDAX 4.090,18 +0,6

SDAX 18.571,14 +0,2

Euro-Stoxx-50 6.551,22 +0,2

Stoxx-50 5.548,17 +0,1

XDAX 26.366,12 -0,1

Dow-Jones 53.791,85 -0,3

S&P-500 7.728,20 -0,3

Nasdaq Composite 26.445,45 -0,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in den Mittwoch rechnen Händler an Europas Börsen. Die entscheidende Kennzahl des Tages sind die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Davor dürften sich nur die wenigsten Anleger aus dem Fenster lehnen wollen, heißt es im Handel. Kein klares Bild ergibt zudem die Nachrichtenlage rund um die Straße von Hormus. Sie ändert sich ständig und ist damit zu widersprüchlich, um darauf noch längerfristige Anlageentscheidungen aufzubauen, heißt es. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung schwindet, entsprechend steigen Risikoprämien wie beim Ölpreis, der sich am Morgen wieder der 90-Dollar-Marke annähert. Derweil dürfte auch die Berichtssaison weiter IMpulse setzen.

Rückblick: Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen USA und Iran stützten die Kurse, die überdies von sinkenden Ölpreisen und Anleiherenditen profitierten. Zudem habe die Berichtssaison in Europa die Erwartungen bisher übertroffen, hieß es. Vor allem die Chip-Werte profitierten von der Entspannung, dazu gesellte sich die hohe Nachfrage nach der Kapitalerhöhung von Intel, die als Signal des Vertrauens von Investoren in den KI-Sektor gewertet wurde. ASML und BE Semiconductor legten um bis zu 2,7 Prozent zu. Im DAX kletterten Infineon um 0,5 Prozent. Für den Ausrüster der KI-Infrastruktur Siemens Energy ging es um 2,6 Prozent nach oben. In der Schweiz stiegen Alcon nach guten Zahlen um 4,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX kletterte mit den zwischenzeitlichen Entspannungssignalen im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch. Unternehmenszahlen kamen aus der zweiten Reihe: Cancom fielen um 6,2 Prozent. Hier verstimmte vor allem der Umsatzrückgang im zweiten Quartal zum Vorjahr. PNE brachen um fast 20 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkbetreiber hatte am Vorabend mitgeteilt, dass das Interesse an ihm eher zurückhaltend sei. Es würden "die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen". Die Aktien von Klöckner (-0,7%) müssen den SDAX verlassen und werden durch OHB (+5,6%) ersetzt. Dies teilte Index-Betreiber Stoxx am Montagabend mit. Die jüngste Kapitalerhöhung plus Platzierung in OHB hatte das Schattendasein der Aktie beendet. TAG Immobilien verloren 0,3 Prozent nach Zahlenvorlage. Positiv werteten die Jefferies-Anlysten, dass nun für den operativen Gewinn (FFO I) der obere Bereich der Prognosespanne von 187 bis 197 Millionen Euro angestrebt werde. Bei CTS Eventim ging es 1,4 Prozent höher. Die Jahresprognose stuften die Jefferies-Analysten als konservativ

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)