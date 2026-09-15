===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Deutz erhöht das Grundkapital um 10 Prozent und gibt bis zu 15,26 Millionen neue Aktien aus. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom Montag bei 12,29 Euro entspricht das etwa 187 Millionen Euro. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Der Platzierungspreis, die endgültige Anzahl an neuen Aktien und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht. Der Nettoerlös soll zur Optimierung der Kapitalstruktur verwendet werden. Der Konzern will finanziell flexibler werden im Hinblick auf künftige Wachstumschancen. Deutz hatte im Juli angekündigt, die FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft für 1,6 Milliarden Euro zu übernehmen und damit sein Rüstungsgeschäft auszuweiten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 FR/Axa SA, Investorentag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-GB

08:00 Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,9

zuvor: 4,9

-DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

PROGNOSE: 40,0

zuvor: 34,2

Konjunkturlage

PROGNOSE: -52,0

zuvor: -61,1

-US

14:30 Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: 11,1

zuvor: 20,6

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.419,00 -0,0

E-Mini-Future S&P-500 7.600,50 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.047,25 -0,4

Topix (Tokio) 4.042,81 -0,4

Hang-Seng (Hongk.) 24.789,58 -0,5

Shanghai-Comp. 3.875,77 -0,3

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.440,81 -0,5

DAX-Future 25.585,00 +0,1

MDAX 31.057,16 -1,9

TecDAX 3.960,75 -0,5

SDAX 18.182,00 -0,9

Euro-Stoxx-50 6.260,38 -1,0

Stoxx-50 5.319,67 -0,2

XDAX 25.514,07 +0,3

Dow-Jones 52.421,20 -0,3

S&P-500 7.619,98 -0,5

Nasdaq Composite 26.186,41 -0,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einem vorsichtigen Start in den Dienstag. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürfte man sich kaum noch aus dem Fenster lehnen wollen, heißt es im Handel. Aus der Krisenregion Nahost gibt es keine Neuigkeiten, der Brent-Ölpreis zieht dennoch wieder an, um 1,7 Prozent auf rund 107,50 Dollar. Im Hoch war er am Vortag schon bei knapp 110 Dollar, eher er wieder deutlicher zurückfiel. Sorgen macht der ungebremste Renditeanstieg in den USA. Bei den 10-jährigen Staatsanleihen liegt sie bei 5,02 Prozent. Nach Meinung vieler Analysten geht ein großer Teil des Anstiegs auf Zweifel am Willen der US-Notenbank zurück, entschlossen gegen die Inflation vorzugehen. Sollte sie am Mittwoch aber die US-Zinsen erhöhen und sich falkenhaft für die Zukunft äußern, dürften die Börsen das mit fallenden Renditen honorieren. Bei den Wirtschaftsdaten wird auf die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland geblickt.

Rückblick: Schwach - Der Euro-Stoxx-50 wurde vor allem belastet von schwachen Halbleiteraktien bzw. Aktien mit KI-Appeal. Dazu kamen steigende Ölpreise als Bremsfaktor. Sie trugen mit dazu bei, dass die Renditen erhöht blieben. Dabei spielte aber auch die Erwartung einer US- Zinserhöhung am Mittwoch eine Rolle. KI-Aktien wurden wegen des steigenden Zinsniveaus verkauft, was deren oft sehr hohe Bewertungen schwerer rechtfertigbar macht. Vor allem aber hatte sich die KI-Stimmung eingetrübt, nachdem sich Anthropic-Chef Dario Amodei dafür ausgesprochen hatte, die Weiterentwicklung von KI-Modellen langsamer anzugehen, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikovorsorge Schritt halten kann. Unter den KI-Infrastrukturausrüstern ging es für Schneider Electric um 6,5 Prozent abwärts. Im Chipsektor sackten Infineon, ASML, Aixtron oder BE Semiconductor zwischen 6,1 und 11,2 Prozent ab. Kursgewinne verzeichneten dagegen Aktien von Softwareunternehmen. Sie litten seit Monaten unter Bedenken wegen disruptiver Wirkungen von KI-Anwendungen auf ihre Geschäftsmodelle. Daher sorgten die Spekulationen über eine Verlangsamung der KI-Entwicklung für etwas Entspannung. SAP gewannen 5,1 Prozent, Nemetschek stiegen um 2,7 Prozent und Dassault Systemes um 5,0 Prozent. Zu den Tagesfavoriten gehörten Pharmaaktien, unter anderem getrieben von Studienerfolgen. Ihr Stoxx-Subindex gewann 3,2 Prozent. In Zürich stiegen Roche um 5,0 Prozent. Novartis erholten sich im Fahrwasser um 1,7 Prozent. Fest zeigten sich Aktien der Börsenbetreiber nach einem Interview in der "Financial Times". Laut Euronext-Vorstandschef ist sein Unternehmen offen für eine Fusion mit ihrem größten Rivalen Deutsche Börse oder für eine Zusammenlegung der Börsen-Geschäfte der beiden Gruppen. Für Deutsche Börse ging es um 2,1 Prozent nach oben, für Euronext um 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Unter den KI-Infrastrukturausrüstern ging es mit der am Wochenende angestoßenen KI-Sicherheitsthematik für Siemens Energy um 8,0 Prozent abwärts, für Hochtief um 9,4 Prozent. Im Chipsektor fielen Aixtron um 11,2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutz gaben mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 3,2 Prozent nach, Cewe wurden auf Tradegate mit einem angekündigten Aktiuenrückkauf 2,02 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

Leichter - Die Indizes konnten sich im Verlauf von deutlicheren Verlusten zu Handelsbeginn wieder erholen. Den Technologiesektor, insbesondere KI-Aktien, belastete die Forderung von Anthropic-CEO Dario Amodei, die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) zu verlangsamen. Dazu kamen als Bremser weiter steigende Ölpreise, die Inflationssorgen schürten und Zinserhöhungsspekulationen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erreichte im Handelsverlauf erstmals seit drei Jahren wieder die Marke von 5 Prozent. Am Zinsterminmarkt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent eine US-Zinserhöhung am Mittwoch eingepreist. Im Chipsektor fielen Nvidia um 3,4, AMD 4,4, Qualcomm 1,0 und Intel 5,6 Prozent. Die Aktie von Corning, das die für die Verkabelung von Rechenzentren notwendigen Glasfasermaterialien herstellt, stürzte um 14 Prozent ab. Im Gegenzug ging es für die Aktien von Aktien von Cybersicherheits- und Softwareunternehmen nach oben, nachdem deren Papiere seit Monaten unter der Sorge litten, dass ihre Geschäftsmodelle durch immer neue KI-Entwicklungen- und Anwendungen untergraben werden. Unter anderem schossen Crowdstrike und Palo Alto Networks um über 13 Prozent nach oben, Workday legten wie Salesforce um 4,7 Prozent zu. Microsoft wartete mit einem Verhaltenskodex, den das Unternehmen beim Training neuer KI-Modelle anwenden will. Die Microsoft-Aktie stieg um 2 Prozent.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,63 -0,01

10 Jahre 4,96 -0,02

Am Anleihemarkt ging es volatil zu. Zunächst stiegen die Renditen, im Zehnjahresbereich stieg die Rendite erstmals seit Oktober 2023 wieder über die Marke von 5 Prozent, fiel dann aber wieder etwas zurück - unter das Niveau vom Freitag. Allgemein wird nach den jüngsten Preisdaten und mit Blick auf den Ölpreisanstieg inzwischen erwartet, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen auf eine Spanne zwischen 3,75 Prozent und 4 Prozent anheben wird.

DEVISEN

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:46

EUR/USD 1,1533 -0,1 -0,0014 1,1547 1,1557

EUR/JPY 178,66 +0,3 0,4400 178,2200 178,4700

EUR/CHF 0,9436 -0,0 -0,0002 0,9438 0,9430

EUR/GBP 0,8553 +0,0 0,0001 0,8552 0,8559

USD/JPY 154,9 +0,4 0,5500 154,3500 154,4100

GBP/USD 1,348 -0,1 -0,0015 1,3495 1,3501

USD/CNY 6,7106 +0,0 0,0024 6,7082 6,7082

USD/CNH 6,7113 +0,0 0,0027 6,7086 6,7080

AUS/USD 0,7119 -0,3 -0,0018 0,7137 0,7144

Bitcoin/USD 77.438,09 -2,1 -1.657,41 79.095,50 78.678,74

Für den Dollar ging es mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen nach oben. "Die Kombination aus den gestiegenen Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen anheben wird, gepaart mit den hohen Ölpreisen, hat dem US-Dollar heute auf breiter Front Auftrieb gegeben", so Marktexperte Marc Chandler von Bannockburn. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1545 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.293,21 -0,1 -4,68 4.297,89

Silber 63,06 -0,3 -0,17 63,23

Platin 1.769,47 +0,6 10,04 1.759,43

Die sich weiter verfestigenden Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank belasteten den Goldpreis. Die Feinunze reduzierte sich um 1,3 Prozent auf 4.291 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,29 +1,9 1,90 101,39

Brent/ICE 107,47 +1,7 1,79 105,68

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 01:38 ET (05:38 GMT)