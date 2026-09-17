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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat wie erwartet zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen angehoben- und zwar einstimmig. Die Spanne des Leitzinses liegt nun bei 3,75 bis 4,00 Prozent, 25 Basispunkte höher. Die große Mehrheit der Notenbanker rechnet zudem laut der veröffentlichten Zinsprognosen mit einer weiteren Anhebung in diesem Jahr. "Die heutige geldpolitische Maßnahme wird eine rechtzeitigere Rückkehr zum 2-Prozent-Ziel des Ausschusses unterstützen", teilte der zinsgebende Offenmarktausschuss (FOMC) in seiner Grundsatzerklärung mit. Er verwies auf die erhöhte Unsicherheit, die teilweise auf die Geopolitik zurückzuführen sei. Zudem ließ er frühere Formulierungen weg, die die erhöhte Inflation teilweise auf Angebotsschocks zurückgeführt hatten.

Fed-Chairman Kevin Warsh machte in seinen Erläuterungen wenig Hoffnung, dass die Zinserhöhung ein einmaliges Ereignis sein würde. Unter anderem betonte er die weiter zu hohe Inflation. Auf die Frage, ob die Geldpolitik nach der Anhebung die Wirtschaftsaktivität belaste, sagte Warsh, er "finde es schwierig, die Finanzierungsbedingungen als restriktiv zu bezeichnen", und die meisten seiner Kollegen bei der Fed stimmten dem zu. Warsh sagte, die Anhebung der Zinsen um 0,25 Prozentpunkte habe lediglich "eine Dosis an Lockerheit entfernt". Dies deute darauf hin, dass die Vertreter möglicherweise restriktivere Finanzierungsbedingungen sehen wollten, d.h. einen weniger überhitzten Aktienmarkt und höhere Anleiherenditen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag

09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update

10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag

Im Tagesverlauf:

- DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 Verbraucherpreise August

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

-GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

-US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen August

Baubeginne

PROGNOSE: +4,9% gg Vm

zuvor: -12,4% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -3,0% gg Vm

zuvor: +5,0% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 207.000

zuvor: 206.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: 34,0

zuvor: 47,4

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.674,00 +0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.596,25 +0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.134,00 +0,6

Topix (Tokio) 4.086,77 +0,6

Hang-Seng (Hongk.) 24.520,17 -0,8

Shanghai-Comp. 3.880,22 -0,3

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.537,75 +0,5

DAX-Future 25.535,00 +0,4

MDAX 31.276,77 +0,5

TecDAX 3.984,52 +0,2

SDAX 18.166,95 +0,2

Euro-Stoxx-50 6.266,50 +0,5

Stoxx-50 5.313,42 +0,3

XDAX 25.507,78 -0,1

Dow-Jones 51.461,90 -1,2

S&P-500 7.551,81 -0,5

Nasdaq Composite 25.978,43 -0,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen an den Börsen in Europa mit einem freundlichen Start in den Donnerstag. Treiber sind die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung, die wie erhofft ausgefallen seien. Die US-Notenbank habe den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und damit Glaubwürdigkeit bewiesen. "Am Tag nach einer Fed-Entscheidung ist es fast immer volatil", warnt ein Händler aber. Hinzu komme, dass am Freitag der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen sei und Positionen angepasst werden müssten. Im Tagesverlauf wird nun auf den Zinsentscheid der Bank of England geblickt. Mehrheitlich werden hier unveränderte Leitzinsen erwartet und ein falkenhafter Ton.

Rückblick: Etwas fester - Vor der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung herrschte Zurückhaltung in Erwartung einer Zinserhöhung, die von den Märkten inzwischen aber als eher positives Signal gesehen wird als entschlossenes Vorgehen der US-Notenbank gegen die weiter zu hohe Inflation. Der Ausblick berge aber Überraschungspotenzial, hieß es. Autoaktien lagen schwächer im Markt. Der Stoxx-Subindex büßte 0,4 Prozent ein. Händler verwiesen auf das ungünstige Marktumfeld mit hohen Ölpreisen und dadurch verstärkte Inflations- und Zinssorgen. Das belaste konjunkturabhängige Aktien wie die der Auto-Hersteller besonders. BMW verloren 1,2 Prozent, obwohl Berenberg die Aktie auf "Buy" hochgestuft hatte Zugleich senkten die Analysten das Kursziel für Mercedes-Benz (-2,6%). VW gaben um 2,3 Prozent nach. In Paris verloren Renault sogar 4,5 Prozent. Stellantis büßten 3,3 Prozent ein. Berenberg hatte die Aktie auf "Neutral" abgestuft. Auf Erholungskurs zeigten sich "KI-Aktien", nachdem sie zu Wochenbeginn wegen Bedenken hinsichtlich der Risiken des KI-Einsatzes stark verkauft wurden. ASML rückten um 1,3 Prozent vor.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Infineon-Aktie gewann 1,2 Prozent. Nur kurzzeitig belastete hier die Nachricht, dass sich der Konzern von einem Teil seines Geschäfts mit Speicherchips trennt. Infineon verkauft für 1,12 Milliarden US-Dollar einen Teil seines Geschäfts nach Taiwan. Bei Elmos Semiconductor trieb eine Kaufempfehlung durch Metzler, die Aktie gewann 3,3 Prozent. Suss Mirotec stiegen mit den allgemein erholten Halbleiteraktien um 4,0 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

RWE zeigten sich nachbörslich wenig verändert, nachdem der Energiekonzern mitgeteilt hatte, die Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion weiter erhöht zu haben. Berentzen schossen um rund 20 Prozent nach oben mit der Nachricht, mit dem US-Spirituosenhersteller Sazerac über ein Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Berentzen-Aktien zu verhandeln.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - US-Aktien gaben nach und die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten teils weitere Mehrjahreshochs, nachdem die US-Notenbank die Zinsen zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren angehoben hatte. Dazu signalsierte der sogenannte Dot Plot, dass im laufenden Jahr noch eine weitere Zinserhöhung anstehen könnte. Vor der Pressekonferenz des neuen Notenbankchefs Warsh seien Aktien und Anleihen relativ stabil gewesen, sie seien dann etwas unter Druck geraten, weil Warsh sich weigerte zu sagen, wie viele weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, um die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zurückzuführen. "Er sendet definitiv keine klaren Botschaften", monierte Allyson Heumann, Professorin an der Freeman School of Business der Tulane University. Der Anleihemarkt wolle aber wissen, wohin die Reise gehe. Starke Wirtschaftsdaten könnten derweil der US-Notenbank Spielraum geben, ihren Kampf gegen die Inflation fortzusetzen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August mit 1,2 Prozent stärker als erwartet. Aber auch abseits der Tankstellen zeigten die Umsätze eine gewisse Stärke. Technologieaktien zeigten sich relativ unverändert. Intel gewannen 4,0 Prozent, die ADR von SK Hynix bewegten sich kaum nach der Meldung, dass SK Hynix zukünftig in den USA Chips mit Intel fertigen könnte.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,72 +0,06

10 Jahre 5,00 +0,01

30 Jahre 5,35 -0,01

Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank und einem Dot-Plot, der für das laufende Jahr eine mögliche weitere Zinserhöhung signalisierte, zogen die Renditen der Anleihen an, vor allem am kurzen Ende.

DEVISEN

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:00

EUR/USD 1,1463 -0,0 -0,0001 1,1464 1,1539

EUR/JPY 178,81 -0,2 -0,3500 179,1600 178,9400

EUR/CHF 0,9461 -0,0 -0,0004 0,9465 0,9448

EUR/GBP 0,8565 +0,0 0,0001 0,8564 0,8575

USD/JPY 155,94 -0,2 -0,3300 156,2700 155,0600

GBP/USD 1,338 -0,0 -0,0001 1,3381 1,3451

USD/CNY 6,7081 +0,0 0,0021 6,7060 6,7066

USD/CNH 6,7089 -0,1 -0,0036 6,7125 6,7061

AUS/USD 0,7111 +0,4 0,0025 0,7086 0,7130

Bitcoin/USD 76.392,91 +0,4 264,59 76.128,32 75.661,64

Der Dollar zog nach der Zinserhöhung und den eher falkenhaften geldpolitischen Signalen der US-Notenbank deutlich an. Der Euro gab um 0,6 Prozent nach auf rund 1,1470 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.290,81 +0,7 28,72 4.262,09

Silber 63,60 +1,0 0,64 62,96

Platin 1.777,89 +1,5 26,14 1.751,75

Der Goldpreis bewegte sich unter dem Strich kaum, zuletzt kostete die Feinunze in den USA 4.272 Dollar. Nach den falkenhaften Fed-Signalen war er vom Tageshoch bei 4.360 deutlicher abgesackt, machte dann aber einen Teil des Rücksetzers wieder gut.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,02 -0,4 -0,41 102,43

Brent/ICE 105,76 -0,1 -0,07 105,83

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)