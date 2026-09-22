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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: Der Börsenhandel in Tokio ruht wegen der Feiertage zum Herbstanfang.

MITTWOCH: In Tokio findet wegen der Feiertage zum Herbstanfang kein Börsenhandel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA sollen nach Ansicht von OpenAI gemeinsam mit anderen Ländern eine Initiative zur Entwicklung globaler Sicherheitsstandards für die Entwicklung modernster KI-Systeme anführen. In einem am Montag veröffentlichten Vorschlag regte das Unternehmen an, dass Länder auf der ganzen Welt gemeinsame Maßnahmen zur Bewertung selbstverbessernder KI-Systeme festlegen und sichere Kanäle einrichten sollten, um Informationen über neu auftretende Bedrohungen auszutauschen. Das US-Zentrum für KI-Standards und Innovation könnte mit dem entstehenden Netzwerk von KI-Sicherheitsinstituten weltweit - wie den bereits bestehenden Gruppen in Großbritannien, Frankreich und Singapur - zusammenarbeiten, um diese Standards auszuarbeiten, so das Unternehmen. Zuletzt hatten Topmanager der Branche eine branchenweite Koordinierung gefordert, um das Entwicklungstempo bei der sogenannten Frontier-KI zu steuern. OpenAI-Chefwissenschaftler Jakub Pachocki hatte empfohlen, dass die internationale Koordinierung im Bereich KI für Regierungen weltweit zur Priorität werden sollte, um den Risiken selbstverbessernder KI-Systeme zu begegnen. Anthropic-CEO Dario Amodei hatte im August einen Vorschlag zur Steuerung der Frontier-KI-Entwicklung unterbreitet und Washington gebeten, eine eng gefasste Ausnahmeregelung zu erlassen, damit Tech-Unternehmen über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren können. Die Trump-Regierung hat sich diesen Forderungen widersetzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

PROGNOSE: -16,0

zuvor: -15,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.783,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.833,25 0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.789,25 +0,0

Topix (Tokio) 4.091,14 -0,1

Hang-Seng (Hongk.) 25.112,95 +0,3

Shanghai-Comp. 3.956,24 +0,2

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.575,01 +1,1

DAX-Future 25.808,00 +1,3

MDAX 31.241,96 +0,5

TecDAX 4.011,52 +1,6

SDAX 18.219,97 +0,6

Euro-Stoxx-50 6.318,20 +1,3

Stoxx-50 5.365,18 +1,1

XDAX 25.638,54 +0,2

Dow-Jones 52.048,83 +0,7

S&P-500 7.764,70 +1,5

Nasdaq Composite 27.122,09 +2,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Rally zu Wochenbeginn könnte es mit den Kursen an Europas Börsen zu Handelsbeginn noch ein wenig nach oben gehen. Stützend wirken freundliche internationale Vorgaben, insbesondere für den Technologiesektor. Mit 4,95 Prozent rentieren 10-jährige US-Staatsanleihen weiter unter der psychologisch wichtigen Marke von 5 Prozent. Allerdings zieht der Ölpreis am Morgen wieder an, Brent notiert aber weiterhin deutlich unter den jüngsten Hochs um 110 Dollar. Die Blicke richten sich zunehmend auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Die Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heißt es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidende Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchen, eine erneute Eskalation zu verhindern.

Rückblick: Ein neuerlicher Rückgang des Ölpreises und gesunkene Anleiherenditen hoben die Stimmung unter den Anlegern. Angeblich soll es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten geben. Auch hoffte man im Handel auf einen positiven Verlauf des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping in der laufenden Woche. Die fallenden Renditen verhinderten auch, dass die Herunterstufung der Länder-Bonität Frankreichs durch Scope auf "A+" von "AA-" belastete. Dank der angekündigten Kooperation mit Amazon gewannen Kuehne + Nagel 4,2 Prozent. Die Aktien von AMS-Osram kletterten um fast 23 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte einen Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren erreicht. Der Kapitalmarkttag der Societe Generale kam bei den Anlegern gut an. Wie RBC anmerkte, deuten die Ziele der Bank für 2029 auf eine Aufwärtsrevision der Marktschätzungen hin. Die Aktie stieg um 1,8 Prozent. Novo Nordisk verbilligten sich derweil um 7,7 Prozent. Die auf der Kapitalmarktveranstaltung des Pharmakonzerns vorgestellten Mittelfristziele hätten nicht überzeugt, hieß es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Im Immobiliensektor wurden Vonovia von den Enteignungsplänen der Linken in Berlin belastet. Die Titel fielen um 1,2 Prozent. LEG Immobilien gewannen hingegen 0,8 Prozent und Aroundtown 0,5 Prozent. Die niedrigeren Marktzinsen linderten den Druck auf den Sektor, wie es hieß. Aktien mit KI-Bezug profitierten von der Hoffnung auf Fortschritte beim US-chinesischen Gipfel, bei dem auch die Themen KI und Handel erörtert werden dürften. Im DAX verbesserten sich Infineon um 4,4 Prozent und Siemens Energy um 2,1 Prozent. Im TecDAX ging es für Aixtron um 5,1 und für Suss Microtech um 4,2 Prozent nach oben. Nach der massiven Gewinnwarnung vom Freitag verloren Volkswagen weitere 2 Prozent. Die Gewinnwarnung war nach Ansicht von Metzler nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erschien. Der vorige Ausblick sei ambitioniert gewesen. Die Lage in China habe sich zwar verschlechtert, der Großteil der Warnung sei aber auf Sondereffekte zurückzuführen und die Cashflow-Prognose bleibe unverändert. Der Getränkehersteller Berentzen wird von dem US-Sprirituosenkonzern Sazerac übernommen. Sazerac zahlt in einem freiwilligen Übernahmeangebot 5,55 Euro je Aktie in bar. Berentzen stiegen um 22,3 Prozent auf 5,54 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es gab keine wichtigen Unternehmensmeldungen.

USA - AKTIEN

Fester - Die US-Aktienmärkte haben zugelegt, da fallende Öl -Futures die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran nährten. Die daraus resultierende Erleichterungsrally trieb risikoreiche Technologieaktien auf Rekordhöhen. Dazu kamen niedrigere Anleiherenditen. Aktien mit KI-Bezug waren gesucht. Anleger erhofften sich positive Ergebnisse vom Gipfeltreffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag, wie es hieß. Bei dem Treffen dürften auch die Themen KI und Handel erörtert werden. Unter anderem legten Nvidia um 2,3 Prozent zu. Intel verteuerten sich um 12,1 Prozent. Die Aktie von AMD stieg um 10 und erreichte erstmals eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar. Die Meta-Aktie erhöhte sich um 11,3 Prozent. Das Unternehmen hat vor zwei Wochen den benutzerfreundlichen KI-Assistenten Muse veröffentlicht und verzeichnet erste Erfolge. Die App für den Zugriff auf den KI-Agenten erreichte Platz 1 im App Store von Apple. Accenture (+2,7%) profitierten von einer Zusammenarbeit mit Anthropic im Bereich KI-Sicherheit. Warner Bros Discovery sprangen um 10,8 Prozent nach oben. Paramount Skydance verloren dagegen 2,9 Prozent. Die Titel standen mit der wieder erwachten Hoffnung auf ein Zustandekommen der geplanten, 81 Milliarden Dollar schweren Fusion der Unternehmen im Fokus. Um die Düngemittelpreise für US-Landwirte zu senken, planen die USA laut Präsident Trump den Kauf von Kali aus Belarus und unterbieten damit die teureren kanadischen Importe. Die Aktie des Kali-Anbieters Nutrien fiel um 3,3 Prozent und die von Mosaic gab um 1,7 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,75 +0,01

10 Jahre 4,96 -0,03

Der niedrigere Ölpreis linderte Inflationssorgen und drückte am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank um 3 Basispunkte auf 4,96 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1475 +0,1 0,0013 1,1462 1,1470

EUR/JPY 180,69 +0,2 0,2900 180,4000 180,6000

EUR/CHF 0,941 -0,0 -0,0002 0,9412 0,9416

EUR/GBP 0,8573 +0,0 0,0001 0,8572 0,8576

USD/JPY 157,43 +0,0 0,0700 157,3600 157,4300

GBP/USD 1,3382 +0,1 0,0019 1,3363 1,3372

USD/CNY 6,6968 +0,0 0,0015 6,6953 6,6953

USD/CNH 6,6962 +0,1 0,0037 6,6925 6,6923

AUS/USD 0,7122 +0,1 0,0007 0,7115 0,7121

Bitcoin/USD 85.154,86 -2,1 -1.819,66 86.974,52 86.298,50

Der Dollar tendierte behauptet. Devisenhändler sahen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.329,75 -0,3 -13,41 4.343,16

Silber 65,74 -0,4 -0,29 66,03

Platin 1.787,47 -0,6 -10,09 1.797,56

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)