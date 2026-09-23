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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Tokio bleiben die Börsen wegen eines Feiertages zum Herbstanfang geschlossen.

DONNERSTAG und FREITAG: In Seoul ruht der Börsenhandel wegen der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wacker Chemie hat seine Beteiligung am Wafer-Hersteller Siltronic auf rund 15 Prozent von zuvor 21,67 Prozent reduziert. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens seien rund 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu 77,25 Euro je Aktie platziert worden, teilte Wacker Chemie am Dienstagabend mit. Dies liegt unterhalb des Schlusskurses vom Dienstag von 82,75 Euro. Wacker Chemie rechnet aus der Transaktion mit einem Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro. Dieser soll den finanziellen Spielraum für Investitionen in künftiges Wachstum des Unternehmens erhöhen. Die Siltronic-Aktien seien ausschließlich an qualifizierte und internationale institutionelle Anleger veräußert worden. Wacker bleibe ein "bedeutender Anteilseigner" von Siltronic und habe sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 90 Tage keine weiteren Siltronic-Aktien abzugeben - vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sowie einer möglichen Befreiung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, Pk zum Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages:

- US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,5

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 51,1

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 49,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 51,8

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,3

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,6

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 52,0

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,5

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,7

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 55,7

zuvor: 56,5

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,9

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.875,00 +0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.837,00 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 31.020,25 -0,0

Topix (Tokio) 4.091,14 -0,1

Hang-Seng (Hongk.) 24.894,13 -0,8

Shanghai-Comp. 3.941,05 -0,3

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.578,85 +0,0

DAX-Future 25.760,00 -0,0

MDAX 31.529,91 +0,9

TecDAX 4.031,01 +0,5

SDAX 18.410,84 +1,1

Euro-Stoxx-50 6.324,72 +0,1

Stoxx-50 5.361,12 -0,1

XDAX 25.694,65 +0,5

Dow-Jones 51.863,69 -0,4

S&P-500 7.764,64 0,0

Nasdaq Composite 27.244,28 +0,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel am Mittwoch starten. Die Anleger hoffen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt. Laut US-Präsident Donald Trump ist ein Treffen zwischen US-Offiziellen und iranischen Delegierten am Rande der UN-Generalversammlung "sehr produktiv" verlaufen. Auch hat sich Trump für ein Treffen mit dem iranischen Präsident Massud Peseschkian offen gezeigt, der sich aktuell in New York aufhält. Während seiner Rede vor der UN-Generalversammlung hat Trump dem Iran aber erneut mit der Vernichtung gedroht, sollte das Land nicht auf seine Forderungen eingehen. Die Blicke richten sich zudem auf das Gipfeltreffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag. Die Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte.

Rückblick: Ein zeitweise deutlicherer Rückgang von Ölpreis und Anleiherenditen hat die europäischen Börsen am Dienstag gestützt. Öl und Renditen erholten sich jedoch, nachdem US-Präsident Donald Trump während seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York mit der Auslöschung des Irans gedroht hatte. Die Aktienkurse kamen daraufhin von ihren Hochs zurück. Die Blicke richteten sich zudem auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. Den stärksten Sektor in Europa stellten die Einzelhandelswerte mit einem Plus von durchschnittlich 3,1 Prozent. Die Aktien der britischen Baumarktkette Kingfisher verteuerten sich um 12,4 Prozent, nachdem das Unternehmen überzeugende Zahlen vorgelegt und seinen Ausblick angehoben hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Kaum verändert - Der DAX wurde angeführt von Zalando (+3,7%). Adidas legten um 2,6 Prozent zu. Der Einzelhandelssektor verbuchte auch europaweit die stärksten Gewinne. Kein Licht am Ende des Horizonts machte man im Handel für Immobilienaktien aus. Der Abschlag zum Net Asset Value werde zwar immer größer, hieß es, die hohen Renditen an den Anleihemärkten seien für den hochverschuldeten Sektor aber ein Problem, genauso wie die wieder geführte Debatte über Enteignungen nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin. Vonovia verloren 0,6 Prozent, LEG Immobilien 1,2 Prozent und Aroundtown 0,4 Prozent. Für Evonik ging es 4,3 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf Medienberichte verwiesen, denen zufolge BASF Interesse an dem Spezialchemiekonzern haben soll. BASF kletterten um 0,8 Prozent. Tui hat die Prognosespanne für das laufende Jahr eingeengt. Das Tui-Papier rückte um 0,1 Prozent vor.

XETRA-NACHBÖRSE

Siltronic gerieten im nachbörslichen Handel unter Druck, nachdem Wacker Chemie die Platzierung eines Pakets von 2,2 Millionen Siltronic-Aktien (6,7 Prozent des Grundkapitals) angekündigt hatte. Die Siltronic-Aktie wurde daraufhin 5,5 Prozent niedriger getaxt. Wacker Chemie sanken um 0,7 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Neue Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran bremsten die Wall Street aus. Während seiner Rede vor der UN-Generalversammlung drohte Trump dem Iran mit Auslöschung. Daraufhin stiegen die zunächst deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen wieder, die Aktienkurse kamen von ihren Hochs zurück. Positiv entwickelte sich der Technologie-Sektor. Die Aktie von Meta Platforms gab einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab. Die Aktie fiel um 0,6 Prozent, hat aber im September bisher um rund 25 Prozent zugelegt. Der Muse-KI-Agent des Facebook-Eigentümers hat die Bestsellerlisten der App-Stores angeführt, was die Sorgen über die Renditen der KI-Investitionen des Unternehmens linderte. Die Shopify-Aktie stieg um 7,1 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hatte, Muse in seine Angebote für Einzelhändler zu integrieren. Die Aktie von Viking Therapeutics schoss um 36 Prozent in die Höhe und verzeichnete damit den größten Zuwachs seit 2024. Eine Studie zeigte, dass Patienten, die die Abnehmspritze des Unternehmens einnehmen, ihr Gewicht halten konnten, trotz des Wechsels zu selteneren Dosen. Die Gamestop-Aktie rückte um 5,6 Prozent vor. Aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht ging hervor, dass CEO Ryan Cohen weitere 1,15 Millionen Aktien gekauft hatte. Die ADR von Alibaba stiegen um 0,5 Prozent, nachdem der chinesische Konzern einen neuen, leistungsstarken Chip auf den Markt gebracht und damit seine KI-Ambitionen vorangetrieben hat.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,75 +0,01

10 Jahre 4,97 +0,04

Die Anleiherenditen hatten im Gefolge des Ölpreisrückgangs zunächst deutlicher nachgegeben. Als sich in Reaktion auf die Trump-Drohungen gegen den Iran die Ölpreise erholten, ging es auch mit den Renditen wieder nach oben. Die Zehnjahresrendite stieg um 4 Basispunkte auf 4,97 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)