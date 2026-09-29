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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Reederei Hapag-Lloyd AG hat wegen andauernd starker Nachfrage und hoher Spotfrachtraten ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 erneut nach oben korrigiert. Wie der MDax-Konzern mitteilte, wird das Konzern-EBITDA nun in der Bandbreite von 3,9 bis 4,4 Milliarden US-Dollar (vorher: 2,7 bis 3,7 Milliarden Dollar) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 1,25 bis 1,75 Milliarden Dollar (vorher: 0,1 bis 1,1 Milliarden Dollar) erwartet.

In Euro entspricht dies einem Konzern-EBITDA von 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro (vorher: 2,3 bis 3,2 Milliarden Euro) und einem Konzern-EBIT von 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro (vorher: 0,1 bis 1,0 Milliarden Euro).

Aufgrund volatiler Frachtraten und anhaltender geopolitischer Herausforderungen bleibe der Ausblick jedoch mit hoher Unsicherheit behaftet, hieß es weiter.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

Außerdem im Tagesverlauf:

- GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag

- DE/BMW AG, Kapitalmarkttag

- DE/Medios AG, Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

HVPI

PROGNOSE: +5,1% gg Vj

zuvor: +4,6% gg Vj

-EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung September

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 98,9

zuvor: 98,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -4,9

zuvor: -5,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -16,5

Vorabschätzung: -16,5

zuvor: -15,5

-US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens September

PROGNOSE: 89,0

zuvor: 98,4

16:00 Job Openings and Labor Turnover Survey, August

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.573,00 -0,0

E-Mini-Future S&P-500 7.723,25 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.413,25 -0,5

Topix (Tokio) 4.032,50 -1,9

Hang-Seng (Hongk.) 24.484,83 -0,6

Shanghai-Comp. 3.821,72 -0,1

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.374,42 -0,1

DAX-Future 25.684,00 +0,4

MDAX 30.895,59 -0,4

TecDAX 3.969,15 -0,2

SDAX 18.248,52 +0,7

Euro-Stoxx-50 6.301,28 -0,0

Stoxx-50 5.357,91 +0,1

XDAX 25.512,30 +0,5

Dow-Jones 51.481,51 -0,7

S&P-500 7.683,69 -0,8

Nasdaq Composite 26.820,38 -0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten Start in den Dienstag rechnen Händler an Europas Börsen. Im Fokus stehen weiter die festgefahrenen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und Iran. Der Brent-Ölpreis notiert wieder über der Marke von 107 Dollar. Der Anstieg des Ölpreises nährt Inflationssorgen, was an den Anleihemärkten die Renditen nach oben treibt. Das wiederum setzt die Aktienmärkte unter Druck. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht an. Aus der Eurozone werden einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Aus den USA kommen die Jolts-Daten zum Arbeitsmarkt und das Verbrauchervertrauen. Letzeres könnte am Nachmittag für Bewegung sorgen, falls sich die Zeichen für einen Einbruch des US-Konsums wegen steigender Kraftstoffpreise mehren.

Rückblick: Wenig verändert - Die europäischen Aktienmärkte haben praktisch unverändert geschlossen. Und das trotz eines kräftigen Anstiegs des Ölpreises und weiter anziehender Renditen. Im Handel wurde die Widerstandsfähigkeit der Börsen als bemerkenswert beschrieben. Hintergrund seien die zuletzt starken Wirtschaftsdaten trotz des Energiepreisschocks. Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Das zweite Highlight folgt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Gesucht waren Ölwerte. Der Subindex legte um 0,8 Prozent zu. BP gewannen 0,9 Prozent und Repsol 1,8 Prozent. Die hohen Energiepreise machten Stahlaktien zu schaffen: Salzgitter verloren 1,7 Prozent oder Arcelormittal 0,8 Prozent. Thyssenkrupp büßten 1,1 Prozent ein. Kurssprünge verzeichneten die Aktien britischer Bauunternehmen, die auf die Errichtung von Eigenheimen spezialisiert sind. nachdem die britische Regierung das Förderprogramm "Help to Buy" wiederaufgelegt hat. Im Sektor sprangen Persimmon und Taylor Wimpey um bis zu 14,6 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Im Blick standen Aktien von Medizintechnikherstellern. Möglicherweise profitierte der Sektor von einem erhöhten Anlegerinteresse anlässlich der zwischen dem 26. und dem 28. September stattfindenden Astro-Krebskonferenz in Boston. JP Morgan wies darauf hin, dass auf dieser Siemens Healthineers ihre neue Strahlentherapie-Plattform auf den Markt bringen wird. Siemens Healthineers gewannen 2,3 Prozent. In dem Umfeld ging es auch für Sartorius 0,2 Prozent nach oben. Merck KGaA stellten den Tagesgewinner im DAX mit plus 2,6 Prozent. Südzucker hat das Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 deutlich gesteigert. Wegen der guten Entwicklung im zweiten Quartal konkretisierte Südzucker die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/27. Der Konzernumsatz wird nun in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro gesehen und das operative Konzern-EBITDA zwischen 540 bis 680 (bisher: 480 bis 680) Millionen Euro. Südzucker gewannen 3,1 Prozent. Um 12,7 Prozent nach oben schossen Redcare nach Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr.

XETRA-NACHBÖRSE

Hapag-Lloyd wurden 5 Prozent höher getaxt, nachdem der Reedereikonzern abermals die Jahresprognose erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Schwach - Weiter steigende Ölpreise und erneut zulegende Renditen haben zu Wochenbeginn die Wall Street belastet. Im Iran-Krieg stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. So hat US-Präsident Trump den Vorschlag des Irans für einen siebentägigen Waffenstillstand abgelehnt. Friedensvermittler drängten derweil den Iran zu einem Zugeständnis in seinem Atomprogramm, um die Waffenstillstandsgespräche mit den USA wiederzubeleben. Konjunkturdaten standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Mit Blick auf die Inflation wartet der Markt auf den Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Daneben steht zum Wochenausklang noch der US-Arbeitsmarktbericht für September an. Chip-Werte zeigten sich mit Abgaben. So verloren Intel 5,7 Prozent, Marvell 3,8 Prozent und Sandisk 3,7 Prozent. Erneut gab es Befürchtungen in Bezug auf eine zu rasche und nicht kontrollierbare Entwicklung von KI. Nvidia legten dagegen um 1,7 Prozent zu. Der Konzern hat sein bestehendes Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf 235 Milliarden US-Dollar aufgestockt - der größte Rückkauf in der Geschichte. Boeing fielen um 6,9 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der Flugzeughersteller einen Softwarefehler identifiziert habe, der eine automatische Landefunktion stören könnte. "Unsere Ingenieure arbeiten an einem Software-Update, um das Problem dauerhaft zu beheben", teilte Boeing Barron's mit.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,92 +0,06

10 Jahre 5,24 +0,06

Der Anstieg des Ölpreises nährte Inflationssorgen, was die Renditen am Anleihemarkt wegen der damit verbundenen Spekulationen um weitere Zinserhöhungen nach oben trieb. Im Zehnjahresbereich ging es um 6 Basispunkte auf 5,24 Prozent aufwärts.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:04 Uhr

EUR/USD 1,1359 -0,1 -0,0011 1,1370 1,1361

EUR/JPY 178,86 -0,0 -0,0700 178,9300 179,0200

EUR/CHF 0,9468 +0,1 0,0009 0,9459 0,9454

EUR/GBP 0,8579 +0,0 0,0003 0,8576 0,8574

USD/JPY 157,44 +0,1 0,0900 157,3500 157,5600

GBP/USD 1,3236 -0,1 -0,0016 1,3252 1,3245

USD/CNY 6,7052 -0,1 -0,0051 6,7103 6,7103

USD/CNH 6,7068 -0,1 -0,0058 6,7126 6,7135

AUS/USD 0,7017 +0,0 0,0003 0,7014 0,7017

Bitcoin/USD 83.256,49 -0,3 -252,71 83.509,20 83.056,63

Der "sichere Hafen" Dollar stieg, da die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg weiter schwinden. Der Dollar-Index verbesserte sich um 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.127,55 +0,3 13,28 4.114,27

Silber 60,39 -0,9 -0,58 60,97

Platin 1.690,57 -1,5 -26,46 1.717,03

Der Goldpreis fiel deutlich zurück, da steigende Ölpreise die Erwartung verstärkten, dass die US-Notenbank die Zinsen im Oktober weiter anheben könnte, hieß es. Ein solcher Schritt würde das zinslose Edelmetall unter Druck setzen. Die Feinunze gab um 3,8 Prozent auf 4.125 Dollar nach.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,35 +1,9 1,75 92,6

Brent/ICE 107,45 +2,1 2,17 105,28

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 29, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)