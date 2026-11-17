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+++++ TAGESTHEMA +++++

Jensen Huang soll nicht an die Spitze von Nvidia zurückkehren. Das Board erwäge nicht, den abgesetzten Mitgründer wieder als CEO einzusetzen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Seit Huangs Rücktritt am Donnerstag argumentierten Verbündete im Silicon Valley und in Washington, dass seine Absetzung voreilig gewesen sei. Dies könne der US-Wirtschaft sowie der amerikanischen Führungsposition im Wettlauf um Künstliche Intelligenz schaden. Zuvor hatte die Financial Times berichtet, der Vorstand erwäge nicht, Huang zurückzuholen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

13:30 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 3Q

17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag

18:00 FR/Alstom SA, ausführliches Ergebnis 1H

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,7%

zuvor: 4,7%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November

PROGNOSE: 28,1

zuvor: 28,1

Konjunkturlage

PROGNOSE: -33,0

zuvor: -35,9

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,9%

zuvor: 76,9%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 26.507,00 -0,8

E-Mini-Future S&P-500 7.418,75 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.247,25 -0,1

Topix (Tokio) 3.840,02 -1,6

Hang-Seng (Hongk.) 23.544,31 -0,9

Shanghai-Comp. 3.567,05 -1,0

Montag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.598,64 -0,6

DAX-Future 26.683,00 -0,5

MDAX 30.528,26 -0,6

TecDAX 4.068,02 -0,2

SDAX 17.758,49 +0,1

Euro-Stoxx-50 6.348,35 -0,6

Stoxx-50 5.509,87 -0,2

XDAX 26.500,21 -0,4

Dow-Jones 51.608,17 -1,4

S&P-500 7.416,59 -1,9

Nasdaq Composite 24.509,76 -2,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Verlusten starten. Negative Vorgaben belasten, sie kommen insbesondere aus dem Technologiesektor. Der Nasdaq-Composite büßte mit den neuen KI-Unsicherheiten nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Huang 2,5 Prozent ein. Die Anleger warten nun auf die Nvidia-Geschäftszahlen am Abend. Dabei geht es nicht nur um die Zahlen, sondern auch um die Frage, inwieweit der Konzern auch in Zukunft des Rolle der "Zentalbank für KI" übernehmen wird. Wie Julius Bär anmerkt, ist mit Huang nicht nur einer der prominentesten Technologiegründer zurückgetreten, sondern auch ein Architekt des Finanzierungsnetzwerks, das den Ausbau der künstlichen Intelligenz geprägt habe, was zunehmend kritisch betrachtet werde. Am Donnerstag folgt dann mit dem Börsengang von Anthropic der nächste wichtige Lackmustest für den Technologie- und KI-Sektor. Im Tagesverlauf könnten zunächst Konjunkturdaten Akzente setzen. Am Vormittag steht die Veröffentlichung des ZEW-Index für November auf der Agenda. Am Nachmittag folgen aus den USA Einzelhandelsumsätze sowie Import- und Exportpreise, jeweils für Oktober.

Rückblick: Leichter - Angesichts der Turbulenzen um Nvidia wurden Technologieaktien weiter gemieden. Sorgen bereitete laut Marktteilnehmern unter anderem Fragen hinsichtlich der künftigen Finanzierung des KI-Ausbaus, weil der entlassene Nvidia-Chef Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Auch das erhöhte Zinsniveau wurde als Belastungsfaktor für Aktien aus der Branche genannt, weil es Investitionen hemmen dürfte. Unter anderem mussten KI-Infrastrukturgewinner wieder Federn lassen. Siemens Energy verloren 1,5 Prozent, ABB und Schneider Electric bis zu 1,1 Prozent. Bei den Halbleiteraktien büßten Infineon 1,4, Aixtron 2,9, Suss 0,9, STMicro 2,1 oder ASML 2,4 Prozent ein. Am Ende bei den Branchen lag der Index der Versorger mit einem Abschlag von 1,7 Prozent, wobei Händler das erhöhte Zinsniveau und die Zinserhöhungserwartungen für die anlagenintensive Branche als Bremsfaktor nannten. Schwach im Markt lagen auch Rohstoffaktien (-1,2%) nach schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Rüstungswerte setzten die jüngste Erholung fort. Teilnehmer auf weitere Milliardenhilfen für die Ukraine als Treiber. Novo Nordisk schlossen nach positiven Studienergebnissen 2,4 Prozent fester.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Singulus verloren mit Gewinnmitnahmen um über 12 Prozent nach der Kursverdopplung in der Vorwoche.

USA - AKTIEN

Schwach - Der S&P 500 verzeichnete den dritten Rückgang in Folge und seinen größten Verlust seit dem Rücktritt des Nvidia-Chefs in der vergangenen Woche. Weiter standen die Turbulenzen um Nvidia im Mittelpunkt. Die Aktie führte mit einem Minus von 4,1 Prozent die Branchenwerte nach unten. Belastend wirkte, dass das Nvidia-Board Jensen Huang trotz der Popularität einer Online-Petition nicht als Vorstandsvorsitzenden zurückzuholen beabsichtigt. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia auf, eine neue Führungskraft von außerhalb des Unternehmens zu rekrutieren. Huang hatte Chip-Exporte nach China über eine "Hintertür" vorangetrieben, wie The Wall Street Journal berichtete. AMD gaben 5,6 Prozent ab, Broadcom 3,9 Prozent. Für Zurückhaltung habe auch der am Dienstag nach Börsenschluss anstehende Geschäftsbericht von Nvidia gesorgt, hieß es. Intel sanken um 7,0 Prozent, nachdem eine Investorengruppe den Chiphersteller verklagt hatte mit dem Vorwurf, den Markt über das Ausmaß des Nachfragerückgangs bei PCs getäuscht zu haben. Unter den Unternehmen, die hohe Schulden aufgenommen haben, um am KI-Boom teilzuhaben, verloren Coreweave 6,1 Prozent. Amazon sanken um 3,3 Prozent, nachdem bei einem missglückten Start einer Rakete 40 Satelliten für Amazons Leo-Nettzwerk verloren gegangen waren.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,83 -0,04

10 Jahre 5,12 -0,03

Die Renditen kamen nach den Aufschlägen in der Vorwoche etwas zurück, auch nachdem der Empire State Manufacturing Index für November schwach ausgefallen war. Das habe Zinserhöhungsspekulationen etwas gedämpft, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,1005 +0,1 0,0009 1,0996 1,1005

EUR/JPY 175,32 -0,0 -0,0100 175,3300 175,6000

EUR/CHF 0,9234 NULL 0,0000 0,9234 0,9237

EUR/GBP 0,8341 +0,0 0,0002 0,8339 0,8344

USD/JPY 159,27 -0,1 -0,1400 159,4100 159,5400

GBP/USD 1,319 +0,1 0,0008 1,3182 1,3184

USD/CNY 6,6651 +0,0 0,0009 6,6642 6,6642

USD/CNH 6,6653 +0,0 0,0007 6,6646 6,6646

AUS/USD 0,6731 -0,1 -0,0005 0,6736 0,6749

Bitcoin/USD 64.378,33 -1,4 -908,95 65.287,28 64.522,35

Der Dollar baute seine Aufschläge mit den Zinserhöhungsspekulationen weiter aus, der Euro kam auf knapp unter 1,10 Dollar zurück, das niedrigste Niveau seit 19 Monaten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.874,98 +0,5 18,73 3.856,25

Silber 47,51 +1,0 0,49 47,01

Platin 1.469,79 +1,4 20,34 1.449,45

Der Goldpreis gab auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr um weitere 0,3 Prozent nach auf 3.863 Dollar nach - belastet von falkenhaften Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank, mithin anhaltende Zinserhöhungserwartungen. Auch der feste Dollar drückte auf den Goldpreis.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,13 -0,7 -0,59 85,72

Brent/ICE 91,98 -0,5 -0,46 92,44

Brent-Öl verbilligte sich stark um fast 5 Prozent auf 91,80 Dollar. Preisdrückend wirkten laut Marktteilnehmern Erwartungen eines wachsenden globalen Angebotsüberschusses, weil die Ölexporte aus dem Nahen Osten wieder zunähmen und zusätzliche Pipelinekapazitäten die Ausfuhren erleichtern dürften. Zwar könnten erneute Angriffe auf die Schifffahrt die Erholung gefährden, doch überwiege derzeit die Einschätzung, dass das tatsächliche Angebot und nicht mehr jede geopolitische Eskalation die Preisentwicklung bestimme.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

USA - KI-Handelsbeschränkungen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)