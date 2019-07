Am Goldmarkt machte sich nach der Annäherung zwischen den USA und China steigende Risikobereitschaft bemerkbar. Das Gold erlebte den heftigsten Preisverfall an einem Tag seit über einem Jahr. Dabei wurde das Edelmetall auch vom festeren Dollar belastet. Die Feinunze verbilligte sich um 1,8 Prozent auf 1.384 US-Dollar.

BREXIT

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat einen milliardenschweren Plan vorgestellt, der die Auswirkungen eines vertragslosen Brexit auf die britische Wirtschaft abmildern soll. Der Plan sieht unter anderem einen Fonds in Höhe von 6,0 Milliarden Pfund für den Landwirtschafts- und Fischereisektor vor. Hunt will demnach die Unternehmenssteuer senken und die Sommerferien in den Ministerien streichen, die für die Vorbereitung eines Brexit ohne Abkommen mit der EU zuständig sind. Hunts Kontrahent um den Posten des Parteichefs und damit für den des Premierministers, Ex-Außenminister Boris Johnson, plant für den Fall eines sogenannten No-Deal-Brexit Ausgaben in Höhe von 25 Milliarden Pfund, unter anderem für Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen. Um ihre Vorhaben zu finanzieren, würden Hunt und Johnson auf Rücklagen der britischen Regierung in Höhe von 26 Milliarden Pfund zurückgreifen.

CHINA

wird schon ab 2020 darauf verzichten, die Beteiligung von Ausländern an Finanzfirmen zu begrenzen. Das geschehe ein Jahr vor dem bisherigen Zeitplan und solle die Bereitschaft Pekings zum Öffnen seiner Märkte signalisieren, sagte Ministerpräsident Li Keqiang.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat wie erwartet den Leitzins um einen Viertel Basispunkt gesenkt auf 1,00 Prozent.

ITALIEN

hat sich laut einem Agenturbericht im Streit um seine Haushaltspläne dem Druck der EU gebeugt. Die Regierung habe ihr Defizitziel auf 2,04 von zuvor 2,4 Prozent des BIP gekürzt, berichtete Reuters unter Berufung auf Informationen eines Regierungsvertreters. So wolle man mögliche Disziplinarschritte der EU verhindern. Italien liegt wegen seiner hohen Verschuldung im Clinch mit der EU-Kommission, die mit Maßnahmen wegen Verstoßes gegen die europäischen Haushaltsregeln gedroht hat.

USA/IRAN

US-Präsident Donald Trump hat den Iran nach der Überschreitung der zulässigen Menge gering angereicherten Urans gewarnt. Teheran "spielt mit dem Feuer", sagte Trump. Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, die USA würden es "niemals zulassen", dass der Iran Atomwaffen entwickele. Es werde weiter "maximaler Druck" auf Teheran ausgeübt, bis die dortige Führung ihren Kurs ändere. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte am Montag bestätigt, das der Iran die erlaubte Menge von 300 Kilogramm auf 3,67 Prozent angereichertes Uran überschritten hat.

WALDBRAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Wegen des Waldbrandes in Mecklenburg-Vorpommern muss eine weitere Ortschaft evakuiert werden. Betroffen sind 117 Menschen. Seit Sonntagabend waren bereits drei Orte evakuiert worden, etwa 900 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Feuer war auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Nähe von Lübtheen ausgebrochen. Betroffen ist eine Fläche von mehr als 430 Hektar. Erschwert werden die Löscharbeiten durch im Boden lagernde Munition.

MERCK

hat Anleihen im Volumen von 2,0 Milliarden Euro begeben zur Finanzierung der Akquisition von Versum Materials.

AROUNDTOWN

hat im ersten Halbjahr den Erwerb von Kontrollbeteiligungen für 1,2 Milliarden Euro an Immobilien abgeschlossen. Zudem wurden Verträge für weitere 400 Millionen Euro unterzeichnet. Außerdem sind Hotels und Büros für etwa 1,5 Milliarden Euro in der Pipeline.

GRENKE

hat im zweiten Quartal an das starke Wachstum des ersten Quartals angeknüpft. Das akquirierte Volumen erhöhte sich um 20,6 Prozent auf 734,6 Millionen Euro. Die Summe der angekauften Forderungen im Factoring legte um 37,3 Prozent auf 163,1 Millionen Euro zu. "Aufgrund des starken Neugeschäftswachstums der vergangenen Jahre und des daraus resultierenden hohen Basiseffekts halten wir trotz der international gedämpften Konjunkturprognosen an unserer Jahreserwartung für das Wachstum im Neugeschäft Leasing von 14 bis 19 Prozent fest", sagte Grenke-Chefin Antje Leminsky.

