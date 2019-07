Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat den Süden Kalifornien erschüttert. Das Epizentrum befand sich in einer Tiefe von 8,7 Kilometern unter der Wüstenregion Searles Valley im Bezirk San Bernardino. Ersten Berichten zufolge gab es keine Verletzten oder Tote. Die Feuerwehr von San Bernardino erklärte, Straßen und Gebäude seien beschädigt worden. Das Epizentrum befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Bomben-Testgelände der US-Marine. Es habe "erhebliche Schäden" auf der Anlage gegeben, darunter Brände und den Austritt gefährlicher Substanzen, hieß es.

Die USA haben die Beschlagnahme eines Supertankers wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen an Syrien in Gibraltar begrüßt. Teheran kritisierte die Aktion hingegen als "illegal". Spaniens Außenminister Josep Borrell erklärte, die Aktion sei auf ein Gesuch der USA an Großbritannien hin erfolgt.

sortiert laut SZ im Zuge des geplanten Umbaus die Konzernsparten neu. Die Investmentbank in ihrer bisherigen Form werde zerschlagen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Zeitung. Dazu wolle die Bank einen neuen Geschäftsbereich schaffen, in dem die Betreuung von Unternehmenskunden gebündelt werde. Die neue Unternehmensbank werde ein eigenes Ressort im Vorstand erhalten. Teil dieser Einheit soll demnach die Transaktionsbank (GTB) werden, die der Konzern aus dem Investmentbanking herauslöst. Das Investmentbanking solle deutlich schrumpfen, wobei vor allem der Wertpapierhandel im Ausland betroffen sein dürfte, überwiegend in den USA. Die Nachrichtenagentur Reuters und die FT hatten jüngst berichtet, dass sich die Restrukturierungskosten auf 3 bis 5 Milliarden Euro belaufen könnten.

hat für 900 Millionen Euro Immobilien in Deutschland und den Beneluxländern gekauft. Die Zukäufe hätten Wertsteigerungspotenzial, sodass die Rendite des Nettobetriebsgewinns langfristig auf rund 7 Prozent steigen werde, so das Unternehmen. Aroundtown hatte vergangene Woche mitgeteilt, den Kauf von Hotels und Büros im Volumen von etwa 1,5 Milliarden Euro in der Pipeline zu haben,

will gemeinsam mit Lazard strategische Optionen für die künftige Ausrichtung des Unternehmens prüfen, um die "erheblichen Wachstumschancen optimal nutzen zu können". Die Prüfung umfasst mögliche strategische Partnerschaften, einen möglichen (Teil-)Verkauf der Gesellschaft und die Gewinnung etwaiger neuer Investoren.

hat belastet von einer weiterhin schwachen Nachfrage nach Speicherchips im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten. Zudem sorgten die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China für Gegenwind. Samsung rechnetin den drei Monaten per Ende Juni mit einem operativen Gewinn von 6,5 Billionen Won (umgerechnet 4,9 Milliarden Euro), nach 14,87 Billionen Won im Vorjahr. Den Umsatz sieht Samsung 4,2 Prozent niedriger bei 56 Billionen Won. Analysten hatten einen Gewinnrückgang auf 6,01 Milliarden Won befürchtet und für den Umsatz 54,6 Billionen Won erwartet.

