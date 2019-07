Noch stärker unter Druck stand das britische Pfund. Die jüngste Debatte zwischen den beiden Bewerbern um das Amt des Premierministers habe die Angst vor einem harten Brexit befeuert, sagten Devisenhändler. Sowohl Boris Johnson als auch Jeremy Hunt hatten gesagt, dass sie die sogenannte Backstop-Regelung für die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland nicht akzeptieren würden.

Das Pfund macht im asiatisch geprägten Devisenhandel am Morgen keinerlei Anstalten einer Erholung und dümpelt weiter auf einem 27-Monatstief herum. Der Markt unterschätze noch immer einen harten Brexit. Zudem dürfte sich die britische Notenbank in naher Zukunft sehr taubenhaft zeigen, damit bleibe das Pfund sehr anfällig und werde sich bis zum Herbst weiter nach unten bewegen, heißt es im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,62 57,62 0% 0,00 +21,1%

Brent/ICE 64,51 64,35 +0,2% 0,16 +16,8%

Die Ölpreise sackten abrupt ab, als US-Außenminister Mike Pompeo und US-Präsident Trump sagten, man nähere sich Verhandlungen mit dem Iran über sein Atomprogramm. Derweil hob Irans Außenminister hervor, sein Land sei zu Verhandlungen bereit, wenn die USA die Sanktionen zurücknähmen. Zuvor hatten die Preise behauptet tendiert, nachdem der Sturm Barry den Golf von Mexiko am Montag passiert hat, ohne viel Schaden anzurichten. WTI verlor 3,3 Prozent auf 57,62 Dollar. Brentöl notierte 2,3 Prozent tiefer bei 64,94 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.405,35 1.406,30 -0,1% -0,95 +9,6%

Silber (Spot) 15,60 15,57 +0,2% +0,03 +0,7%

Platin (Spot) 840,36 841,00 -0,1% -0,64 +5,5%

Kupfer-Future 2,70 2,70 +0,1% +0,00 +2,2%

Leichter zeigte sich der Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 1.405 Dollar, belastet auch durch den gestiegenen Dollar. Der Aufwärtstrend des Edelmetalls sei intakt, trotz der jüngsten Rekorde an den Aktienmärkten, sagten Marktteilnehmer. Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda, sah den kurzfristigen Widerstand des Goldpreises bei 1.500 Dollar. Das zinslos gehaltene Gold dürfte von den voraussichtlich weiter sinkenden Zinsen profitieren.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US- GELDPOLITIK

Fed-Chairman Jerome Powell hat die wachsende Bedeutung der globalen Entwicklungen in der Geldpolitik betont. So könnte ein langsameres Wachstum im Ausland die US-Notenbank veranlassen, trotz stabiler Arbeitsmärkte und Konsumausgaben neue Impulse zu geben.

Der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, könnte sich durch Signale vom Anleihemarkt von einer Zinssenkung überzeugen lassen. "Vielleicht ist der Fed-Zinssatz aus dem Gleichschritt mit jenen, die vom Markt bestimmt werden", sagte Kaplan.

ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus API-Daten. In der Vorwoche war ein Minus von 8,1 Millionen Barrel berichtet worden.

INNENPOLITIK

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tritt als neue Bundesverteidigungsministerin ins Kabinett von Angela Merkel (CDU) ein. Kramp-Karrenbauer werde bereits am Mittwochvormittag (11.00 Uhr) vereidigt, hieß es am Dienstagabend in Parteikreisen in Berlin. Die 56-Jährige tritt damit die Nachfolge von Ursula von der Leyen an, die vom Europaparlament zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde.

BRENNTAG

kann ihre Jahresprognose nicht halten. Brenntag rechnet beim bereinigten EBITDA im laufenden Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0 bis 4 Prozent statt den bisher ins Auge gefassten 3 bis 7 Prozent. Die Wachstumsraten im zweiten Halbjahr würden aber über denen der ersten Jahreshälfte liegen. Im zweiten Quartal lag das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund 266 Millionen Euro nach 231 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag stieg auf 723 von 677 Millionen Euro.

DIALOG

hat im zweiten Quartal beim operativen Gewinn dank starken Umsatzwachstums die eigenen Erwartungen übertroffen. Der Halbleiterhersteller erwartet nun einen Betriebsgewinn von rund 216 Millionen US-Dollar bzw. einen operativen Gewinn von 82 Millionen Dollar für das zweite Quartal. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen nun mit 482 Millionen Dollar, etwa 1 Prozent oberhalb des oberen Endes der ursprünglich genannten Spanne.

VILLEROY & BOCH

senkt für 2019 die Pronosen. Das Unternehmen erwartet nun einen leichten Rückgang des Konzernumsatzes auf 825 bis 850 Millionen Euro (Vorjahr: 853,1 Millionen Euro) und des EBIT auf 48 bis 52 (53,6) Millionen Euro. Bisher war eine Umsatz- und Ergebnissteigerung von jeweils 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt worden.

TELEKOM AUSTRIA

hat im zweiten Quartal von einem Anstieg der Dienstleistungserlöse in allen Märkten profitiert. Sowohl der Umsatz als auch der Nettogewinn legten zu, wohingegen das operative Ergebnis aufgrund von Restrukturierungsaufwendungen nachgab. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der österreichische Konzern.

BHP

erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung in der Eisenerzproduktion. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe diese allerdings stagniert, teilte das australische Bergbauunternehmen mit.

UNITED AIRLINES

United Airlines Holdings hat mit ihren Zweitquartalszahlen die Gewinn-Erwartungen übertroffen.

===

