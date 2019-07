+++++ DEVISENMARKT +++++

Am Morgen gibt der Euro nach und fällt unter 1,12 Dollar, belastet von taubenhaften Erwartungen an die EZB-Sitzung am Donnerstag. Auch gegen den Yen rückt der Dollar vor, weil die Hoffnung auf die Wiederaufnahme von Handelsgesprächen zwischen den USA und China den Yen las sicheren Hafen unattraktiver macht. Deutliche Gewinne verbucht der Dollar auch gegen das Pfund, das wegen der Unsicherheit rund um den Brexit weiter unter Druck steht.

Am Devisenmarkt tat sich wenig, das Währungspaar Euro/Dollar bewegte sich kaum. Der Euro notierte knapp über der Marke von 1,12 Dollar seitwärts - im späten US-Handel er bei 1,1208 Dollar. Im Handel rechnet man mit taubenhaften Kommentaren der EZB nach der Sitzung am Donnerstag.

Die jüngste Entwicklung im Iran-Konflikt gab den Ölpreisen weiter Auftrieb. Der August-Kontrakt für ein Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich an seinem letzten Handelstag zum US-Settlement um 1,1 Prozent auf 56,22 Dollar. Der nun führende September-Kontrakt gewann 0,8 Prozent auf 56,22 Dollar. Brent erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 63,26 Dollar. "Auch wenn es noch keine Förderausfälle gibt, realisiert der Markt, dass der Konflikt weit entfernt von einer Lösung ist", sagte Vermögensverwalter Giovanni Staunovon von der UBS. Allerdings ist der Markt derzeit gut versorgt.

Der Goldpreis profitierte kaum von seinem Status als "sicherer Hafen". Der Preis für die Feinunze legte zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.427 Dollar zu und markierte erneut ein Sechsjahreshoch. Am Freitag war der Goldpreis im Tageshoch schon bis auf 1.450 Dollar geklettert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRISE I

Großbritannien hat eine europäische Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf angekündigt. Das sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag nach einer Dringlichkeitssitzung des Krisenkabinetts. Zugleich betonte Hunt, sein Land suche keine "Konfrontation" mit Teheran nach der Festsetzung des unter britischer Fahne fahrenden Tankers "Stena Impero" durch den Iran.

IRAN-KRISE II

US-Präsident Donald Trump sieht eine mögliche Einigung mit dem Iran in weite Ferne rücken. "Es fällt mir immer schwerer, ein Abkommen mit dem Iran schließen zu wollen", sagte Trump am Montag vor Journalisten im Weißen Haus. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte Sanktionen gegen den chinesischen Ölkonzern Zhuhai Zhenrong an. Das Staatsunternehmen ist der wichtigste Importeur von iranischem Rohöl in China.

E-MOBILITÄT

Der Bundesregierung weiß nach eigenen Angaben nicht, was der Wandel der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität das Land kosten wird. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte.

HALBLEITERBRANCHE

Die Marktforscher von Gartner werden deutlich pessimistischer für die weltweite Halbleiterbranche. Der Umsatz dürfte 2019 um 9,6 Prozent sinken, heißt es im jüngsten Branchenbericht.

DÜRR

Härterer Wettbewerb bei Messsystemen und ein schwächeres Möbelgeschäft machen der Dürr AG einen Strich durch die Jahresplanung. Der Maschinen- und Anlagenbauer erwartet daher 2019 nur noch eine EBIT-Marge von 5,5 bis 6,0 Prozent statt von 6,5 bis 7,0 Prozent. Auch die Zielbandbreite für das EBIT vor Sondereffekten wurde gesenkt.

ECKERT & ZIEGLER

Die Geschäftsentwicklung liegt nach ersten Auswertungen zum 30. Juni 2019 deutlich über den Erwartungen. Der Umsatz sei um 10 Prozent auf erwartete 89,0 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei um 56 Prozent auf 2,59 Euro pro Aktie geklettert. Er erhöht deshalb den bisherigen Zielwert von 3,50 Euro auf 4,00 Euro pro Aktie.

HOMAG GROUP

hat die Ergebniserwartung für das laufende Geschäftsjahr 2019 gesenkt. Erwartet wird nun ein Ergebnis nach Steuern von 42 bis 46 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem über dem Vorjahr liegenden Wert von 54 Millionen Euro ausgegangen, hieß es in einer Mitteilung. Die Homag Group war im Oktober 2014 mehrheitlich von dem Maschinen- und Anlagenbauer Dürr übernommen worden.

JUNGHEINRICH

leidet wegen der Konjunkturabschwächung unter einem deutlichen Rückgang der Investitionstätigkeit seiner Kunden. Der Weltmarkt für Flurförderzeuge sei kumuliert bis Ende Juni um 5 Prozent zurückgegangen, teilte das Unternehmen mit. Im Kernmarkt Europa sei der Markt um 7 Prozent geschrumpft, im Juni sogar um 16 Prozent. Aus diesem Grund reduzierte Jungheinrich die Ergebnisprognose für 2019.

S&T

legt nach dem Ende des Vorgängers ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 2 Millionen Aktien bzw maximal 30 Millionen Euro.

FACEBOOK

Die erwartete milliardenschwere Beilegung des Streits zwischen Facebook und der Federal Trade Commission (FTC) soll schon bald kommen, möglicherweise bereits am Mittwoch. Die für den Verbraucherschutz zuständige FTC werde eine entsprechende Ankündigung noch diese Woche machen, berichten mehrere Informanten. Vor einer Woche war durchgesickert, dass der Betreiber sozialer Netzwerke wohl eine Strafe von rund 5 Milliarden Dollar zu zahlen habe.

