US-Präsident Trump hat einmal mehr die US-Notenbank zu einer Zinssenkung aufgefordert. Die Fed solle den Leitzins um einen Prozentpunkt senken. Zudem kritisierte er erneut Fed-Chef Jerome Powell für seinen "horrenden Mangel an Weitsicht".

HONGKONG/CHINA

Twitter und Facebook haben China vorgeworfen, Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu machen. Twitter erklärte, eine "staatlich unterstützte" Informationskampagne gegen die Protestbewegung aufgedeckt zu haben. Zahlreiche Nutzerkonten hätten "koordiniert" agiert, um Botschaften über die Proteste in Hongkong zu verbreiten. Deswegen seien 936 Konten gesperrt worden. Twitter ist in Festlandchina blockiert. Laut dem Kurzbotschaftendienst wurden aber virtuelle private Netzwerke genutzt, um den tatsächlichen Standort des Nutzers zu verschleiern. Facebook erklärte, nach einem Hinweis von Twitter mehrere Seiten, Gruppen und Nutzerkonten mit Verbindungen nach China gesperrt zu haben. Mit "Täuschungstaktiken" wie falschen Nutzerkonten seien Botschaften zu Hongkong verbreitet worden. Nachforschungen hätten ergeben, dass es Verbindungen zwischen den Urhebern und der chinesischen Regierung gebe.

USA - RAKETENTEST

Die USA haben rund zwei Wochen nach ihrem Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland eine Mittelstreckenrakete getestet.

RUSSLAND

Das russische Parlament hat nach den Protestkundgebungen der vergangenen Wochen eine Untersuchung zu einer "ausländischen Einmischung" in die russische Innenpolitik eingeleitet.

DEUTSCHE WOHNEN

veräußert ein Portfolio mit rund 6.350 Einheiten an die ZBI Gruppe. Den Kaufpreis bezifferte das Unternehmen auf etwa 615 Millionen Euro.

GK SOFTWARE

will frisches Kapital für den Geschäftsausbau aufnehmen. Dazu sollen mit einer beschleunigten Kapitalerhöhung bis zu 180.000 Stückaktien, entsprechend 9,3 Prozent des bisherigen Grundkapitals, ausgegeben werden zu 64 bis 66 Euro ausgegeben werden. Das entspricht einem maximalen Zufluss von 11,88 Millionen Euro.

BHP

hat im vergangenen Jahr von einem starken Anstieg der Eisenerzpreise profitiert und eine Rekorddividende angekündigt. BHP will 1,33 US-Dollar je Akti, die Ausschüttungsquote liegt damit höher als die üblichen 50 Prozent. Der Konzern meldete für die zwölf Monate per Ende Juni einen Nettogewinn von 8,31 Milliarden Dollar. So viel verdiente BHP seit fünf Jahren nicht mehr. Neben den höheren Preisen profitierte das Unternehmen von niedrigeren Einmalbelastungen als im Vorjahr.

