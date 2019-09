Die Ölpreise haussierten. Zuletzt kostete US- Öl der Sorte WTI 12,9 Prozent mehr, 61,95 Dollar je Barrel. Der Brent-Preis schnellte um 13 Prozent auf 67,99 Dollar nach oben. Als Folge der Zerstörungen durch den Drohnenangriff vermindert sich die Tagesproduktion des größten Ölförderers um 5,7 Millionen Barrel, entsprechend etwa 5 der Weltproduktion. Saudi-Arabien verfügt zwar über ausreichend Vorräte, um für einige Zeit - die Analysten von Barclays sprechen von rund fünf Wochen - die vereinbarten Exporte weiter bedienen zu können und zudem hat US-Präsident Donald Trump falls nötig den Rückgriff auf die riesigen strategischen Reserven der USA erlaubt; gleichwohl dürften angesichts der neuesten Entwicklung zukünftig Risikoprämien für das Öl verlangt werden, befürchten Marktbeobachter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.498,71 1.499,25 -0,0% -0,55 n.def.

Silber (Spot) 17,85 17,85 0% 0 n.def.

Platin (Spot) 938,24 938,75 -0,1% -0,51 +17,8%

Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,3% -0,01 -1,3%

Gold war als sicherer Hafen gesucht, die Feinunze verteuerte sich um gut 9 auf 1.497 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

HANDELSSTREIT USA/CHINA

In den Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt wieder etwas Bewegung. Verhandlungsführer Liu He schickt Vize-Finanzminister Liao Min in die USA, um die für Anfang Oktober geplanten Verhandlungen vorzubereiten. Eine informierte Person sagte, dass am Donnerstag und Freitag Gespräche stattfinden werden.

IRAN

hat nahe der Straße von Hormus erneut ein Schiff unter dem Vorwurf des Öl-Schmuggels beschlagnahmt.

POLITIK GIBRALTAR

Sechs Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU hat Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 17. Oktober angekündigt. Picardo sagte, es müsse sichergestellt werden, dass eine "starke Führung" zur Bewältigung der anstehenden Brexit-Folgen eingesetzt werde.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat über eine Medium-Term Lending Facility (MLF) am Dienstag 200 Milliarden Yuan (25,6 Milliarden Euro) in den Markt gegeben. Der Zinssatz der einjährigen MLF liege bei unveränderten 3,3 Prozent.

DEUTSCHE BANK

CEO Christian Sewing bekräftigt, dass es keine Kapitalerhöhung geben wird: "Wenn wir den Portfolio-Umbau so schaffen, wie wir es uns vorgenommen haben, dann werden wir keine Kapitalerhöhung brauchen", sagte er bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.

SIEMENS

übernimmt die britische Process Systems Enterprise (PSE), die in den Prozessautomatisierungsbereich von Siemens integriert werden wird. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. PSE beschäftigt rund 160 Mitarbeiter.

ADO PROPERTIES

verhandelt über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten sowie zugehörigen Gewerbeeinheiten und Stellplätzen. Eine mögliche Transaktion ist aber noch von verschiedenen Punkten abhängig.

VOSSLOH

hat Finanzvorstand Oliver Schuster per 1. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der Manager erhielt eine Vertragsverlängerung für weitere fünf Jahre als Vorstandsmitglied. Zudem wurde Karl Martin Runge für drei Jahre zum weiteren Mitglied des Vorstands ernannt.

INSTONE REAL ESTATE

blickt zuversichtlich auf das laufende Jahr und erhöht den Ausblick für Umsatz und operatives Ergebnis. Wie das Immobilienunternehmen mitteilte, wird ein Kaufvertrag über ein Großgrundstück in einer deutschen Metropolregion noch in diesem Jahr wirksam. Für das laufende Jahr geht der Vorstand nun von bereinigten Umsatzerlösen zwischen 700 und 750 (zuvor: 500 bis 550) Millionen Euro und einem bereinigten Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 110 und 125 (85 bis 100) Millionen Euro aus.

TOM TAILOR

steht kurz vor dem Abschluss einer Einigung mit den Konsortialbanken und dem Mehrheitsaktionär Fosun über die Kernpunkte der neuen Finanzierungsstruktur. Die Vereinbarung mit den Konsortialbanken über eine Brückenfinanzierung wurde bis Ende Oktober verlängert. Mit der Finalisierung der Finanzierungsvereinbarung will Tom Tailor auch die Jahres- und Konzernabschlüsse für 2018 fertigstellen.

HANIEL

verschlankt die Holdingstruktur, stellt seine Investitionsstrategie neu auf und bekommt Ende April mit Doreen Nowotne die erste familienfremde Aufsichtsratsvorsitzende in der Unternehmensgeschichte. Nach der "finanziellen Konsolidierung", die für 2019 auf dem Programm steht und auch den Abbau von Arbeitsplätzen beinhaltet, will Haniel ab 2020 wieder wachsen.

IPO/WEWORK

Der US-Bürovermittler wird wohl später als geplant an die Börse kommen. Nachdem Investoren Zweifel an der Bewertung und an der Führungsstruktur des Unternehmens geäußert haben, wolle die We Co ihren Börsengang in den kommenden Monat verschieben, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Börsendebüt war eigentlich für kommende Woche geplant.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2019 01:37 ET (05:37 GMT)