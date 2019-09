Die starken Schwankungen bei den Ölpreisen setzten sich fort. Nach der Schwäche am Vortag ging es nun wieder nach oben. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die saudische Ölgesellschaft Aramco verarbeitete Ölprodukte wie Diesel und Benzin für den heimischen Konsum nachfragt, um Rohöl für den Export anbieten zu können. Außerdem soll Saudi-Arabien den Irak um 20 Millionen Barrel Öl gebeten haben. Der US-Sorte WTI ging zum Handelsende jedoch die Puste aus. Der Preis für WTI erhöhte sich zum US-Settlement noch um 2 Cent auf 58,13 Dollar, Brent stieg um 1,3 Prozent auf 64,40 Dollar.

Am Freitagmorgen stützt die Nachricht von einem saudi-arabischen Vergeltungsschlag gegen die Huthi-Rebellen im Jemen die Ölpreise (siehe MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR).

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.504,59 1.499,60 +0,3% +4,99 +17,3%

Silber (Spot) 17,90 17,79 +0,6% +0,11 +15,5%

Platin (Spot) 943,60 938,00 +0,6% +5,60 +18,5%

Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,4% +0,01 -1,7%

Der Goldpreis erholte sich von den Vortagesabgaben, als die Entscheidung der US-Notenbank ihn unter Druck gebracht hatte. Die Feinunze pendelte wie schon seit zwei Wochen um die 1.500er-Marke. Zum US-Settlement fiel das Edelmeteall jedoch um 0,6 Prozent auf 1.506,20 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Union und Grüne bleiben im ARD-Deutschlandtrend klar vorn. Für die CDU/CSU wurden in der Befragung durch das Institut Infratest dimap für das ARD-Morgenmagazin unverändert 27 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Die Grünen bleiben ebenfalls unverändert bei 23 Prozent. Die SPD verharrt bei 14 Prozent. Sie liegt damit nun gleichauf mit der AfD, die einen Prozentpunkt auf 14 Prozent verliert. Linkspartei und FDP legen jeweils einen Prozentpunkt zu auf 8 Prozent.

KLIMAPOLITIK DEUTSCHLAND

Zwölf Stunden nach Beginn des Koalitionsausschusses von Union und SPD ist offensichtlich noch keine Einigung über das geplante Maßnahmenpaket zum Klimaschutz in Sicht. Die Beratungen dauerten weiter an, hieß es am Freitagmorgen aus Parteikreisen. Als Hauptknackpunkt gilt die Ausgestaltung der vorgesehenen CO2-Bepreisung.

KOALITION BRANDENBURG

In Brandenburg streben SPD, CDU und Grüne eine sogenannte Kenia-Koalition an. Die Koalitionsgespräche könnten demnach bereits am Montag beginnen.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im August trotz der inzwischen schwächeren Konjunkturaussichten wieder gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch eingebüßt hatten. Sie nahmen ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,6 Prozent zu, gab das Bundesfinanzministerium bekannt. Der Bund verbuchte 3,4 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 23,4 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 23,2 Milliarden Euro um 7,1 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im August auf rund 52,7 Milliarden Euro.

ZINSPOLITIK CHINA

China hat den neuen Referenzzinssatz im September den zweiten Monat in Folge herabgesetzt. Die People's Bank of China (PBoC) setzte die einjährige "Loan Prime Rate" (LPR) auf 4,2 Prozent fest nach 4,25 Prozent im August. Die fünfjährige LPR wurde bei 4,85 Prozent belassen.

JEMEN-KONFLIKT

Wenige Tage nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hat die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Angriffe auf die Huthi-Rebellen im Jemen gestartet. Bei den Angriffen nördlich der jemenitischen Hafenstadt Hodeida am Donnerstag seien vier Anlagen zum Bau von Seeminen und ferngelenkten Booten zerstört worden, hieß es in einer von der Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Erklärung der Militärkoalition. Zuvor hatte die Militärkoalition nach eigenen Angaben einen geplanten Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot vereitelt.

USA / KUBA

Die US-Regierung hat zwei kubanische Diplomaten zum unverzüglichen Verlassen der Vereinigten Staaten aufgefordert. Die für die kubanische Vertretung bei der UNO in New York tätigen Diplomaten hätten "Handlungen zum Schaden der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten" begangen, teilte eine Außenamtssprecherin über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

VERSICHERUNGSBRANCHE DEUTSCHLAND

Die deutschen Versicherer rechnen mit steigenden Versicherungsbeiträgen durch den Klimawandel. "Überschwemmungen, Hagel und heftige Stürme werden zunehmen und viel höhere Schäden verursachen. Das werden am Ende nicht nur die Haus- und Autobesitzer, sondern alle Verbraucher spüren", sagte Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer (GDV), den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

DEUTSCHE BÖRSE

Hauke Stars will nach zwei Bestellungen in den Vorstand der Deutschen Börse keine dritte Amtszeit. Sie werde das Unternehmen mit Ablauf ihres laufenden Vertrages auf eigenen Wunsch Ende November 2020 verlassen.

NAVISTAR / TRATON

Navistar erwartet bis 2022 eine Verbesserung seiner Vorsteuermarge auf 10 Prozent. 2024 soll diese Marge 12 Prozent erreichen, teilte das Unternehmen mit, an dem die Volkswagen-Tochter Traton eine Beteiligung von 17 Prozent hält. Navistar geht davon aus, die Kosten in den kommenden Jahren drücken zu können, etwa durch Verwendung von mehr Motoren und Komponenten von Traton.

ALSTRIA OFFICE

hat eine Unternehmensanleihe im Nennwert von 400 Millionen Euro begeben. Der Kupon sei mit 0,5 Prozent festgelegt worden. Die Einnahmen werden zur Refinanzierung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten mit Fälligkeit in den Jahren 2020 und 2021 verwendet. Die neue Verbindlichkeitenstruktur soll Alstrias Finanzierungskosten um rund 5 Millionen Euro pro Jahr senken.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Der Autozulieferer will einen Anteil von 20 Prozent seiner Beteiligung am schwedischen Bremsenhersteller Haldex verkaufen. Bei institutionellen Investoren würden 8,9 Millionen Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren platziert, teilte ZF Friedrichshafen mit. Die nun zum Verkauf stehende Beteiligung hat einen Wert von knapp 50 Millionen Euro.

AMAZON

CEO Jeff Bezos will für sein Unternehmen bis zum Jahr 2040 die CO2-Neutralität erreichen. Im Rahmen seiner Selbstverpflichtung will der Online-Handelsriese unter anderem 100.000 Lieferwagen mit Elektroantrieb kaufen.

CREDIT AGRICOLE

Moody's hat die Bonität der Bank auf Aa3 von A1 heraufgestuft. Der Ausblick für das Rating sei nach dem Schritt nun stabil und nicht mehr positiv, teilte die Ratingagentur mit.

