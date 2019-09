Sichere Häfen waren mit den schwachen Konjunkturdaten aus Europa gesucht. Der Goldpreis stieg deutlich um 0,5 Prozent auf 1.524 Dollar. JP Morgan geht von einer anhaltenden Stärke des Edelmetalls aus, getrieben von dem Umfeld niedriger Zinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CHINA NOTENBANK

China will nicht wie andere Länder aggressiv den Pfad einer lockeren Geldpolitik gehen. Die Wirtschaft entwickle sich immer noch im Rahmen der Erwartungen, sagte der Gouverneur der chinesischen Zentralbank (PBoC), Yi Gang.

GROSSBRITANNIEN

Die oppositionelle britische Labour-Partei hat auf ihrem Parteitag weiterhin keine klare Linie zum Brexit finden können. Mit knapper Mehrheit lehnten die Delegierten am Montag einen Antrag ab, der vorsah, dass die Partei "energisch für eine öffentliche Abstimmung kämpft, um durch diese in der EU zu bleiben". Die Partei stellt sich damit hinter den zurückhaltenden Kurs ihres Vorsitzenden Jeremy Corbyn.

IRAN

Gut eine Woche nach den Angriffen auf saudiarabische Ölanlagen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel , der britische Premierminister Boris Johnson und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Erklärung den Iran für die Luftangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht.

ISRAEL

Knapp eine Woche nach der Parlamentswahl haben sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein politischer Rivale Benny Gantz auf Sondierungen über eine Regierungskoalition geeinigt.

UN KLIMAGIPFEL

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das deutsche Engagement zur Rettung des Amazonas-Regenwaldes bekräftigt. Der internationale Einsatz für die Regenwälder im Amazonasbecken sei "wichtig für unser aller Überleben", sagte Merkel am Montag in New York. Zudem hat Merkel Deutschlands Mitschuld am Klimawandel eingeräumt und mehr Geld für die Bekämpfung der Erderwärmung versprochen.

USA / POLEN

US-Präsident Trump hat eine Verstärkung der US-Truppenpräsenz in Polen angekündigt. Die polnische Regierung werde Stützpunkte für die US-Soldaten bauen und "sämtliche Kosten" dafür tragen, sagte Trump am Montag während eines Treffens mit Polens Präsident Andrzej Duda. Beide Staatschefs unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zur Verstärkung der Verteidigungszusammenarbeit ihrer Länder.

US-BÖRSENAUFSICHT

Der frühere Automanager Carlos Ghosn darf nach einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC zehn Jahre lang kein notiertes Unternehmen mehr führen oder im Aufsichtsrat sitzen. Ghosn habe außerdem im Zuge einer Vereinbarung zu Betrugsermittlungen in die Zahlung einer Zivilstrafe in Höhe von einer Million Dollar eingewilligt, teilte die SEC am Montag mit.

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Trump sieht Forderungen von Oppositionspolitikern nach einem Amtsenthebungsverfahren im Zusammenhang mit seinem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben gelassen entgegen.

US-GELDPOLITIK

Laut dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of St. Louis ist derzeit unklar, ob die Fed-Vertreter weitere Zinssenkungen unterstützen werden. Die bisherigen Zinsschritte hätten dem Ausblick einen deutlichen Impuls verliehen, sagte James Bullard laut den Unterlagen für eine Präsentation.

COMMERZBANK

rechnet angesichts der schwierigeren Rahmenbedingungen mit mehr Bankfusionen und Übernahmen in Europa. Durch das aktuelle Zinsniveau und die verhaltenen Konjunkturerwartungen verschärfe sich die Lage für die Branche, schrieb Vorstandschef Martin Zielke in einem Brief an die Mitarbeiter.

EON / HONDA

hat mit dem Autobauer Honda eine Kooperation für einen neuen Windpark in den USA geschlossen. Honda werde die erneuerbare Energie für die Autoproduktion in seinen US-Werken in Ohio und Alabama beziehen.

SAF-HOLLAND

ist für das laufende Jahr pessimistischer und senkt den Ausblick. Aufgrund des Fehlens positiver Konjunktur- und Marktsignale erwartet das Unternehmen, dass sich der Negativtrend der vergangenen Monate bis zum Jahresende fortsetzen wird. Auch der Ausblick für 2020 sei nicht nicht haltbar.

TAKKT

verliert einen ihrer vier Vorstände: Dirk Lessing werde seinen Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Oktober beenden und auch sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Kaiser+Kraft Europa GmbH niederlegen, teilte das Unternehmen mit.

VECTRON

hat mit Primepulse einen neuen strategischen Investor. Laut Mitteilung hat das Beteiligungsunternehmen insgesamt 749.120 Vectron-Aktien von den Gründern und Vorständen Thomas Stümmler und Jens Reckendorf erworben. Somit hält Primepulse rund 10,3 Prozent der Vectron-Aktien. Die beiden Gründer bleiben den weiteren Angaben zufolge jedoch mit zusammen rund 46 Prozent die größten Aktionäre.

AB INBEV

Das Asiengeschäft des weltgrößten Brauereikonzerns Anheuser-Busch Inbev hat es im zweiten Anlauf doch noch an die Börse geschafft. Zwei Monate nach Absage des ersten Versuchs nahmen die Belgier beim IPO der Budweiser Brewing Co. APAC in Hongkong nun 5 Milliarden US-Dollar ein, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien wurden allerdings mit 27 Hongkong-Dollar nur am unteren Ende der Angebotsspanne gepreist.

UBS

hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Banco do Brasil geschlossen, eine gemeinsame Investmentbank in Südamerika zu etablieren.

BOEING

In den USA bleibt das Flugverbot für die Boeing 737 Max bis auf weiteres bestehen. Die USehörde FAA erklärte, es gebe noch keinen Termin für die Aufhebung. Andere Länder würden individuell über die Wiederaufnahme des Flugbetriebs für die Boeing 737 Max entscheiden, hieß es weiter.

GENERAL MOTORS

Im Tarifstreit bei dem US-Autobauer sind die Beschäftigten am Montag in ihren achten Streiktag getreten. Nach Angaben der Gewerkschaft UAW stand die Produktion des Unternehmens in den USA still, zugleich liefen die Verhandlungen zwischen beiden Seiten weiter.

===

