Die Dollar-Stärke setzte sich zu Wochenbeginn fort. Der Euro reduzierte sich auf 1,0899 Dollar und hat erneut ein Jahrestief markiert. Das aktuelle Umfeld stütze weiterhin den Dollar, sagt die Danske Bank. Die US-Währung profitiere von der Fed-Politik, die dem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum "eher reaktiv als proaktiv" begegne. Andere Experten verweisen darauf, dass der Dollar als sicherer Hafen gesehen werde. Daran ändere auch die innenpolitische Zuspitzung um ein mögliches Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump nichts.

Die Ölpreise setzten ihre Abwärtsbewegung fort und gaben damit bereits den fünften Handelstag in Folge nach. Belastet wurde der Preis von Aussagen des CEO des saudischen Ölgiganten Aramco, dass der Konzern den Ölausstoß wieder voll auf das alte Niveau vor der Zerstörung der Anlagen am 14. September gehoben habe. Daneben sagten Analysten, dass der andauernde Handelsstreit zwischen China und den USA den Druck auf die Preise aufrechterhalte. Die guten chinesischen Konjunkturdaten wirkten dagegen kaum positiv. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,9 Prozent auf 54,29 Dollar. Für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 60,75 Dollar nach unten.

Auf dem Gold lasteten die guten chinesischen Daten, diese würden die Sorgen um einen konjunkturellen Abschwung etwas mildern, so ein Teilnehmer. "Die Daten haben den Optimismus für China wieder erhöht", sagte Analyst Samuel Siew von Phillip Futures. Daneben lasteten der feste Dollar und die Aktienkäufe. Auch technische Faktoren spielten eine Role, nachdem Gold unter die Nackenlinie der Kopf-Schulter-Formation gefallen ist, wie Michael Armbruster von Altavest sagte. Die Feinunze Gold sackte um 1,6 Prozent ab auf 1.473 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hat den australischen Premierminister Scott Morrison um Informationen zur Untersuchung des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller gebeten. Ein australischer Regierungssprecher bestätigte ein entsprechendes Telefonat zwischen den beiden Politikern. Morrison habe zugesagt, bei Ermittlungen zu helfen und zu kooperieren.

Die USA haben Sanktionen gegen russische Staatsbürger und Unternehmen wegen der mutmaßlichen Einmischung in die US-Kongress- und Regionalwahlen 2018 verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich unter anderem gegen den dem Kreml nahestehenden Unternehmer Jewgeni Prigoschin, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Das russische Außenministerium drohte den USA Konsequenzen an.

Die oppositionellen Demokraten wollen den Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, zur Herausgabe von Dokumenten mit Bezug zur Ukraine-Affäre zwingen. Die Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse im Repräsentantenhaus stellten am Montag eine sogenannte Subpoena aus, also eine rechtlich verbindliche Aufforderung, das Material zu übermitteln.

Die Bundesregierung erwartet einem Medienbericht zufolge bis 2023 Einnahmen von insgesamt 18,8 Milliarden Euro durch die CO2-Bepreisung. Wie aus einer Vorlage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für die Kabinettssitzung am Mittwoch hervorgeht, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren, sollen die Einnahmen Klimaschutzfördermaßnahmen zu gute kommen oder "als Entlastung den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben werden". Die Einnahmen sollen demnach nicht in den Bundeshaushalt fließen.

Die Stimmung bei den großen japanischen Industriekonzernen hat sich wegen der zunehmenden Handelsspannungen und des schwächeren Wachstums in China und weiteren asiatischen Ländern merklich eingetrübt. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigte für das dritte Quartal einen Rückgang auf plus 5 Punkte von plus 7 Punkten in der Juni-Umfrage. Damit ist die Stimmung auf ein Sechs-Jahres-Tief gefallen, Volkswirte hatten allerdings einen stärkeren Rückgang auf plus 2 Punkte befürchtet.

Fitch hat die Bonität Saudi-Arabiens auf 'A' von 'A+' heruntergestuft.

Moody's hat die Bonität des Handelskonzerns Metro mit "Ba1" bestätigt. Damit stehe die Bewertung nicht mehr unter Beobachtung, der Ausblick sei jetzt stabil

Die AMS wird die Angebotsfrist zur Andienung von Osram-Aktien nicht verlängern. Wie der österreichische Sensor-Spezialist am Montagabend mitteilte, endet somit die Frist am Dienstag, den 1. Oktober um 24.00 Uhr.

Petra von Strombeck soll neue Vorstandsvorsitzende des TecDAX-Unternehmens New Work SE (vormals Xing) werden. Es sei geplant, dass von Strombeck das Amt der Vorsitzenden des Vorstands und CEO mit Abschluss der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai übernimmt.

Moody's hat die Bonität der Heidelberger Druckmaschinen AG auf "B3" von "B2" heruntergestuft. Der Ausblick sei stabil

hat eine unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von 600 Millionen Euro begeben. Der Bond sei mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 1,875 Prozent bei institutionellen Investoren in Europa platziert worden, teilte Demire mit. Die Emission sei deutlich überzeichnet gewesen.

COO Pierre-Olivier Bouee tritt wegen Beschattung des ehemaligen Chefs der Vermögensverwaltung der Bank, Iqbal Khan, zurück. Sein Nachfolger wird mit sofortiger Wirkung James B. Walker.

Die Muttergesellschaft des Vermieters von gemeinschaftlich genutztem Büroraum, Wework, zog die Registrierung der Börsenpläne bei der US-Wertpapieraufsicht zurück. Das Unternehmen habe sich entschieden, die Pläne für einen IPO zu verschieben, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, das in einer guten Verfassung sei, sagten die Co-CEOs Artie Minson und Sebastian Gunningham. Das Unternehmen hatte vor zwei Wochen seinen Gang aufs Parkett verschoben, ohne einen neuen Termin zu nennen.

