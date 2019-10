Die Angst vor einer Rezession trieb die Anleger weiterhin in die vermeintlich sicheren Häfen Anleihen und Gold . Der Goldpreis erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 1.506 Dollar je Feinunze und konnte damit die Gewinne vom Vortag ausbauen. Das Edelmetall profitierte auch von den Spekulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BREXIT

Knapp 30 Tage vor dem Brexit zeichnet sich keine Einigung über ein Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU ab. Während die EU-Kommission am Donnerstag "weitere Arbeit" von Seiten Londons forderte, verlangte Premierminister Boris Johnson "guten Willen" aus Brüssel.

INNENPOLITIK USA

Trotz des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump nach Kiew nun auch Peking aufgefordert, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln. "China sollte eine Untersuchung Bidens beginnen", so Trump am Donnerstag im Gespräch mit Reportern.

STRAFZÖLLE USA / EU

Wegen der Subventionen für Airbus verhängen die USA Strafzölle von zehn Prozent auf importierte Flugzeuge aus der EU. Auf eine Reihe anderer Waren - sowohl Industrie- als auch Agrarprodukte - aus der Europäischen Union würden aus demselben Grund Importaufschläge von 25 Prozent erhoben, sagte ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter in Washington. Die neuen Zölle sollen ab dem 18. Oktober gelten.

EU

Die Präsidenten der EU-Institutionen haben die Mitgliedstaaten in einem gemeinsamen Appell aufgefordert, der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien zuzustimmen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen hat sich das Verhandlungsteam der Grünen nach Abschluss der Sondierungsgespräche für Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD ausgesprochen.

STEUERSCHÄTZUNG DEUTSCHLAND

Die nächste Steuerschätzung Ende Oktober wird für das kommende Jahr um mehrere Milliarden Euro geringer ausfallen als die letzte Prognose vom Mai, erwarten Steuerschätzer.

RATING EUROPÄISCHE UNION

S&P Global Ratings hat die Bonität der Europäischen Union mit 'AA/A-1+' bestätigt. Der Ausblick sei stabil.

US-NOTENBANK I

New-York-Fed-Präsident John Williams sieht die US-Wirtschaft in einem guten Zustand, und die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank sollte dazu beitragen, dass das so bleibt. Zu möglichen weiteren Zinsschritten äußerte er sich nicht. Der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, hat sich in einem Interview besorgt über den Inflationsausblick geäußert. Er sei offen bezüglich der Frage, ob weitere Zinssenkungen notwendig seien, sagte Evans dem Fernsehsender Bloomberg.

US-NOTENBANK II

Die US-Notenbank Fed wird nach den Worten ihres stellvertretenden Chairman, Richard Clarida, alles tun, um die längste wirtschaftliche Expansion der USA in Gang zu halten. Clarida warnte jedoch davor, den Arbeitsmarktbericht für September, der am Freitag veröffentlicht wird, als Zünglein an der Wage zu betrachten, das darüber entscheidet, was die Fed als nächstes tun wird. Die Notenbank werde Alternativen dafür prüfen, wie man die Volatilität des kurzfristigen Zinsmarktes am besten zähmen könne, sagte er, ohne dies näher auszuführen.

ECUADOR

Angesichts drohender Massenproteste gegen seine Regierung hat Ecuadors Staatschef Lenín Moreno den Ausnahmezustand verhängt.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

hat bei dem Börsengang seiner Asien-Tochter Budweiser APAC die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Der Bruttoerlös von 750 Millionen US-Dollar werde zur Rückzahlung von Schulden verwendet, teilte AB Inbev mit.

H&M

hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Dank einer starken Nachfrage nach seinen Sommer-Kollektionen musste der Konzern die Preise für seine Mode seltener herabsetzen und konnte die höheren Kosten seiner Restrukturierung ausgleichen.

IMPERIAL BRANDS

Konzernchefin Alison Cooper hat mit dem Board ihren Rücktritt vereinbart und verlässt das Unternehmen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.

FACEBOOK

Die Regierungen der USA, Großbritanniens und Australiens haben sich gegen die Pläne von Facebook für eine Verschlüsselung von Messengerdienst-Nachrichten gewandt. In einem Schreiben forderten Minister der drei Länder das Online-Netzwerk auf, keine End-zu-End-Verschlüsselung vorzunehmen, ohne den Strafverfolgungsbehörden einen gesetzlich rechtmäßigen Zugang zu den Nachrichten zu ermöglichen.

HP

will in den kommenden Jahren im Zuge der Umstrukturierung weltweit bis zu 9.000 Stellen streichen. HP will sich künftig mehr auf Dienstleistungen konzentrieren. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von jährlich einer Milliarde Dollar ab 2022.

PEPSI CO

hat im dritten Geschäftsquartal trotz gestiegener Einnahmen weniger verdient. Die Erwartungen des Marktes wurden dennoch übertroffen.

TESLA

Der US-Elektroautohersteller hat im dritten Quartal Rekordzahlen erreicht. Die Produktion lag bei 96.155 Fahrzeugen und die Zahl der Auslieferungen bei etwa 97.000 Fahrzeugen. Dies verfehlte aber die Erwartungen des Marktes.

===

