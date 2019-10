Die US-Konjunktur wird zwar nach Einschätzung von Fed-Präsident Jerome Powell mit einigen Risiken konfrontiert, befindet sich aber insgesamt am "rechten Platz". Der Präsident der Fed von Boston, Eric Rosengren, schließt seine Unterstützung für eine Zinssenkung der US-Notenbank Ende Oktober nicht aus. Rosengren hatte gegen die beiden Zinssenkungen in diesem Jahr opponiert. "Ich bin weiter offen. Wir werden noch einige Daten sehen bis das nächste Treffen tatsächlich stattfindet", sagte Rosengren CNBC am Freitag.

IRAN

Der staatliche Ölkonzern China National Petroleum Corp (CNPC) hat sich aus einem 5 Milliarden Dollar umfassenden Erdgasprojekt im Iran zurückgezogen. Hintergrund ist, dass Sanktionen einige der letzten verbliebenen Handelspartner Teherans zwingen, Investitionen in das Land zu stoppen.

KLIMASCHUTZPAKET DEUTSCHLAND

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist laut "Spiegel" im Vergleich zu früheren Plänen deutlich abgeschwächt worden. In der Langfassung des Klimapakets werde für 2040, anders als zunächst vorgesehen, kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch das Versprechen, dass die Bundesrepublik bis 2050 Treibhausneutralität erreicht, sei abgeschwächt worden.Übrig geblieben sei lediglich das Ziel, Deutschlands CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken.

NORDKOREA

Die jüngste Runde der Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA ist nach den Worten des nordkoreanischen Verhandlungsführers gescheitert. Schuld seien die USA, sagte Unterhändler Kim Myong Gil. Die Gespräche hätten die "Erwartungen" Pjöngjangs nicht erfüllt und keinerlei Fortschritte gebracht. Das US-Außenministerium erklärte dagegen, es habe sich um "gute Gespräche" gehandelt.

PORTUGAL

Die Sozialistische Partei von Ministerpräsident Antonio Costa hat die Parlamentswahl in Portugal klar gewonnen. Die Sozialisten kamen nach Auszählung fast aller Stimmen auf knapp 37 Prozent und errangen mindestens 106 der 230 Sitze im portugiesischen Parlament. Damit ist Costa aber voraussichtlich weiter auf Koalitionspartner angewiesen. Das Linken-Bündnis signalisierte noch am Wahlabend seine Bereitschaft, über eine erneute Unterstützung der sozialistischen Regierung zu verhandeln.

TSCHECHIEN

Die Ratingagentur Moody's erhöht die Bonitätsbewertung um eine Stufe auf Aa3 von A1. Der Ausblick lautet auf stabil nach zuvor positiv.

ZOLLSTREIT USA/EU

Die von den USA angekündigten Strafzölle auf Waren aus Europa werden vor allem Deutschland treffen. Wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf ein bisher unveröffentlichtes Dokument des US-Handelsministeriums berichtet, sind deutsche Importe im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar pro Jahr betroffen. Dies sei der höchste Betrag unter allen EU-Mitgliedsstaaten.

BAYER

Der für Mitte Oktober geplante Prozess gegen Bayer um die Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat wird verschoben. Das bestätigte der Chef-Verhandler im Mediationsverfahren zwischen Bayer und den Klägeranwälten, Kenneth Feinberg, dem Handelsblatt. "Nach Vereinbarung beider Seiten wird der Prozess auf ein Datum Anfang 2020 vertagt werden."

DEUTSCHE POST

Der Elektrotransporter Streetscooter wird auch in diesem Jahr einen hohen zweistelligen Millionenverlust verursachen. Das Unternehmen spreche daher mit "potentiellen Partnern und mit Kaufinteressenten", sagte Konzernchef Frank Appel der FASZ.

EON/ENBW

EnBW prüft die Übernahme von Geschäften, die Eon verkaufen muss, um Auflagen der EU-Kommission zum Innogy-Deal zu erfüllen. Außerdem könnte der drittgrößte deutsche Energiekonzern sein Gewinnziel bereits ein Jahr früher als geplant erreichen, wie EnBW-Chef Frank Mastiaux der Rheinischen Post sagte.

FREENET

hat als Großaktionär des Schweizer Mobilfunkkonzerns Sunrise hat seine Kritik an dessen geplanter Übernahme des Schweizer Kabelnetzbetreibers UPC verschärft und sieht zunehmende Unterstützung für die Ablehnung.

BOEING

Die EU-Wettbewerbshüter haben Bedenken gegen den geplanten Zusammenschluss zwischen dem US-Flugzeugbauer Boeing und dem brasilianischen Hersteller Embraer angemeldet.Der Schritt könnte die Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA weiter verschärfen.

FACEBOOK - PAYPAL

Das soziale Netzwerk Facebook hat bei seinem Projekt einer eigenen Kryptowährung namens Libra einen schweren Dämpfer erhalten. Der Online-Bezahldienst Paypal zieht sich aus dem Kreis der Unternehmen zurück, die die neue Währung mit einführen wollen.

HSBC

plant laut einem Zeitungsbericht Maßnahmen zur Kostensenkung, die zur Streichung von bis zu 10.000 Stellen führen könnten. Der Arbeitsplatzabbau komme zusätzlich zu den rund 4.000 Arbeitsplätzen, deren Streichung HSBC im August nach der überraschenden Ablösung ihres CEO John Flint angekündigt hatte, so die Financial Times. Laut der Zeitung zielt die neueste Entlassungsrunde unter dem Interimschef Noel Quinn auf hochbezahlte Positionen innerhalb des Konzerns.

MOL

Der ungarische teilstaatliche Öl - und Gaskonzern MOL nimmt den deutschen Markt ins Visier. "Wir wollen unsere Wertschöpfungskette über das industrielle Recycling verlängern. Wir werden nach Deutschland kommen", sagte Zsolt Hernadi, CEO und Chairman von MOL, dem Handelsblatt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 01:35 ET (05:35 GMT)