METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.494,10 1.494,30 -0,0% -0,20 +16,5%

Silber (Spot) 17,50 17,51 -0,0% -0,01 +12,9%

Platin (Spot) 898,68 901,00 -0,3% -2,32 +12,8%

Kupfer-Future 2,62 2,61 +0,2% +0,00 -1,1%

Der Goldpreis gab nach. Die Feinunze ermäßigte sich im späten Geschäft um 0,8 Prozent auf 1.494 Dollar. Preisdrückend wirkten deutlich gestiegene Marktzinsen, womit das Edelmetall als zinslose Anlage relativ an Attraktivität verliert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

SYRIEN - TÜRKEI

US-Präsident Donald Trump will eine Waffenruhe zwischen der Türkei und den Kurden in Nordsyrien vermitteln. Trump schrieb auf Twitter, die USA könnten einen "Deal" zwischen der Türkei und den Kurden vermitteln. Die fünf europäischen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben derweil Ankara dazu aufgerufen, die Offensive in Nordsyrien zu stoppen.

HUGO BOSS

kann die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal nicht halten. In Nordamerika habe sich das Marktumfeld weiter eingetrübt und das Geschäft in Hongkong werde von den dortigen Unruhen "erheblich beeinträchtigt". Hugo Boss rechnet nun 2019 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich statt mit einem Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das EBIT wird nun bei 330 bis 340 (Vorjahr: 347) Millionen Euro gesehen - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Bilanzierungsstandards IFRS 16. Bisher hatte das Management mit einem Wachstum des EBIT "am unteren Ende eines Anstiegs im hohen einstelligen Prozentbereich" geplant. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 1 Prozent auf 720 Millionen Euro, währungsbereinigt stagnierte er. Das EBIT sank auf 80 (92) Millionen Euro.

INNOGY

Nach Vollzug der Übernahme durch Eon sind bei Innogy die Führungswechsel über die Bühne gegangen. Der Aufsichtsrat wählte Eon-Chef Johannes Teyssen zu seinem Vorsitzenden.

PUBLICIS

hat nach einem verhaltenen dritten Quartal den Wachstumsausblick erneut gesenkt. Der Umsatz stieg zwar um 17,3 Prozent auf 2,58 Milliarden Euro. Allerdings trugen günstige Wechselkurseffekte 65 Millionen Euro dazu bei und Akquisitionen 376 Millionen. Auf organischer Basis sank der Umsatz um 2,7 Prozent.

