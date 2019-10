Die Ölpreise gaben mit der wieder gestiegenen Skepsis in Bezug auf die jüngsten Vereinbarungen zwischen Washington und Peking kräftig nach und büßten damit ihre Gewinne vom Freitag vollständig ein. Die Hoffnung auf eine Entspannung und damit eine steigende Nachfrage hatte die Preise zum Wochenausklang nach oben getrieben. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,0 Prozent auf 53,59 Dollar, Brent gab um 2,2 Prozent auf 59,17 Dollar nach.

Der Goldpreis holte seine Verluste vom Wochenausklang teilweise wieder auf, denn die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Gold legte mit der steigenden Skepsis etwas zu. Auch die Aussicht auf Anleihekäufe der US-Notenbank stützte, denn diese würden die Marktzinsen drücken, womit das zinslos gehaltene Gold von dieser Seite weniger Konkurrenz bekäme. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.493 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA - TÜRKEI

Die USA haben wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien Sanktionen gegen die Regierung in Ankara verhängt. Das US-Finanzministerium setzte am Montag den türkischen Verteidigungsminister, den Energieminister, ihre beiden Ministerien als Ganzes sowie den Innenminister auf eine schwarze Liste. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem die Beendigung von Handelsgesprächen mit Ankara und Strafzölle auf Stahl aus der Türkei an. Trump drohte erneut, er sei bereit, "die Wirtschaft der Türkei umgehend zu zerstören, wenn die türkische Führung ihren gefährlichen und zerstörerischen Weg fortsetzt".

CHINA INFLATION

Chinas Verbraucherpreise sind im September wegen rasanter Preissteigerungen von Schweinefleisch etwas stärker gestiegen als erwartet. Wie Chinas Nationale Statistikbehörde berichtete, lag der Verbraucherpreisindex vergangenen Monat um 3 Prozent höher als im Vorjahr. Die Teuerung zeigte damit den höchsten Wert seit knapp sechs Jahren. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Plus von 2,9 Prozent gerechnet.

UNIPER

droht nach der Mehrheit durch den finnischen Versorger Fortum keine Zerschlagung. "Wir haben nicht vor, Unternehmensteile abzugeben. Verkäufe sind - außerhalb der strategischen Portfoliorotation - nicht auf der Tagesordnung", sagte Vorstandschef Andreas Schierenbeck der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und trat damit Befürchtungen der Belegschaft entgegen.

HELLOFRESH

hat nach einem überraschend guten dritten Quartal die Jahresziele erhöht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll 2019 zwischen 31 bis 33 Prozent liegen. Bisher wurde das Plus zwischen 28 bis 30 Prozent erwartet. Die operative Rendite (AEBITDA-Marge) sieht das Unternehmen nun zwischen 0,5 bis 1,75 (bisher -1 bis 1) Prozent.

DEUTSCHE BAHN

hat eine Hybridanleihe im Volumen von 2 Milliarden Euro begeben. Der Bond wurde in zwei Tranchen zu jeweils 1 Milliarde Euro begeben. Der Kupon liege bei 0,95 Prozent beziehungsweise 1,60 Prozent. Damit weisen beide Tranchen für ihre jeweiligen Laufzeitsegmente von 5,5 und 10 Jahren die bisher niedrigste Emissionsrendite einer Euro-Hybridanleihe auf.

EYEMAXX

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Immobiliengesellschaft Conwert Johann Kowar erhöht seine Beteiligung an der Eyemaxx Real Estate AG auf über 15 Prozent. Nach Eyemaxx-CEO Michael Müller, der aktuell rund 31,50 Prozent an Eyemaxx halte, sei Kowar der zweitgrößte Aktionär der Gesellschaft.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

hat Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen, die in vier Tranchen mit Laufzeiten zwischen vier und zehn Jahren emittiert wurden, waren mehrfach überzeichnet gewesen.

WILKE

Der Betrieb des Wurstherstellers bleibt geschlossen. Das Verwaltungsgericht Kassel wies einen hiergegen gerichteten Eilantrag der Firma ab. Im Interesse der Lebensmittelsicherheit sei die Schließung "alternativlos" gewesen, so das Gericht.

KAPSCH TRAFFICCOM

hat wegen der gescheiterten Umsetzung der Pkw-Maut in Deutschland im ersten Geschäftshalbjahr weniger verdient. Den Gewinnausblick für das Geschäftsjahr kassierte der österreichische Maut-Spezialist.

