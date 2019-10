Die türkische Lira legte nach Bekanntwerden der geplanten Feuerpause zum Dollar zu. Der Dollar gab bis auf 5,8137 Lira nach. Vor Bekanntwerden der Vereinbarung stand er bei etwa 5,90 Lira.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,82 53,93 -0,2% -0,11 +11,6%

Brent/ICE 59,62 59,91 -0,5% -0,29 +7,5%

Die Ölpreise litten nur vorübergehend unter den drastisch gestiegenen Ölvorräten der USA. Die wöchentlichen Daten des US-Energieministeriums zeugten zwar von einem kräftigen Anstieg der Rohölvorräte, allerdings hatten die am Vorabend veröffentlichten Daten des Branchenverbandes API einen noch stärkeren Lageraufbau erwarten lassen. Mit Erleichterung wurde auch der Waffenstillstand in Syrien aufgenommen, auf den sich die USA und die Türkei verständigt hatten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 53,93 Dollar, Brent verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 59,91 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.492,16 1.491,89 +0,0% +0,27 +16,3%

Silber (Spot) 17,54 17,55 -0,0% -0,01 +13,2%

Platin (Spot) 886,49 889,50 -0,3% -3,01 +11,3%

Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,1% -0,00 -1,9%

Der Goldpreis profitierte etwas von der andauernden Brexit-Ungewissheit, kam aber mit den positiven Nachrichten zu Syrien wieder zurück. Die Feinunze kostete 1.492 Dollar, ein Plus von 0,1 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BREXIT I

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben das Brexit-Abkommen mit Großbritannien gebilligt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die 27 Mitgliedsländer hätten die Vorschläge von EU-Unterhändler Michel Barnier und des britischen Premiers Boris Johnson "einstimmig begrüßt".

BREXIT II

Nach der nordirischen Partei DUP hat auch die Vorsitzende der Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, das neue Brexit-Abkommen abgelehnt. Auch das neue Abkommen werde "Schottland aus der EU, dem Binnenmarkt und der Zollunion" führen, erklärte Sturgeon. Schottland habe einem Brexit aber nicht zugestimmt und werde das auch jetzt nicht tun.

BREXIT III

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat vor den Folgen einer Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament gewarnt. Wenn es in Westminister keine Zustimmung gebe, "dann sind wir in einer extrem komplizierten Situation", sagte Juncker in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel. Eine erneute Verschiebung des für den 31. Oktober vorgesehenen Brexit-Datums hält Juncker nicht für nötig: "Wir sind der Meinung, dass man angesichts der Qualität des Deals keine Verlängerung braucht."

US-STRAFZÖLLE GEGEN EU

US-Strafzölle im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar gegen die EU sind am Freitag in Kraft getreten. Damit gelten auf Flugzeugimporte aus der EU Strafzölle in Höhe von zehn Prozent sowie Aufschläge von bis zu 25 Prozent auf weitere Produkte aus der Europäischen Union. Hintergrund sind US-Vorwürfe wegen europäischer Staatsbeihilfen für die heimische Flugzeugindustrie, insbesondere für Airbus.

BIP CHINA

hat sich im dritten Quartal weiter abgekühlt. Das Bruttoinlandsprodukt kletterte in den drei Monaten mit einer Jahresrate von 6,0 Prozent, wie das nationale Statistikbüro mitteilte. Damit liegt die Wachstumsrate an der unteren Grenze des von der Regierung ausgegebenen Ziels für 2019 von 6,0 bis 6,5 Prozent. Volkswirte hatten für das dritte Quartal im Schnitt mit einem Wirtschaftswachstum von 6,1 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 6,2 Prozent gewachsen, das war bereits das schwächste Wachstum seit 1992. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 6,2 Prozent.

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

hat sich im September überraschend deutlich belebt. Sie legte um 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im August hatte das Wachstum bei 4,4 Prozent gelegen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im September nur mit einem Wachstum von 4,9 Prozent gerechnet.

SYRIEN

Die Türkei und die USA haben eine fünftägige Waffenruhe für Nordsyrien vereinbart. US-Vizepräsident Mike Pence sagte nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara, die Feuerpause solle den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) den Abzug aus der "Sicherheitszone" an der türkischen Grenze in Nordsyrien ermöglichen.

USA UKRAINE-AFFÄRE I

US-Präsident Donald Trump hat nach Aussage eines hochrangigen Diplomaten seinem privaten Anwalt Rudy Giuliani eine zentrale Rolle in der Politik gegenüber der Ukraine zugewiesen. Trump habe mit der Ukraine befasste Spitzendiplomaten angewiesen, mit Giuliani zusammenzuarbeiten, erklärte der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, am Donnerstag in seiner Aussage zur Ukraine-Affäre im US-Repräsentantenhaus.

USA UKRAINE-AFFÄRE II

Der in die Ukraine-Affäre verwickelte US-Energieminister Rick Perry gibt sein Amt ab. Perry werde den Posten zum Jahresende räumen, sagte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei einem Besuch im Bundesstaat Texas, ohne genaue Gründe zu nennen. Ein Nachfolger stehe bereits fest. Über einen Rücktritt Perrys hatte es immer wieder Spekulationen gegeben. Zuletzt war sein Name verstärkt in der Ukraine-Affäre gefallen.

EON

hat zwei weitere Unternehmensanleihen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro begeben.

THYSSENKRUPP

Kone hat laut einem Medienbericht ein Angebot für die Aufzugsparte von Thyssenkrupp vorgelegt, das niedriger als erwartet ausgefallen sei. Kone habe bei einem Treffen mit dem Management von Thyssenkrupp mit rund 15 Milliarden Euro etwa 1 bis 2 Milliarden Euro weniger genannt als Finanzinvestoren, zitiert das Handelsblatt aus Konzern- und Finanzkreisen.

CECONOMY

hat CEO Jörn Werner mit sofortiger Wirkung abberufen und das Aufsichtsratsmitglied Bernhard Düttmann zum neuen Interims-Chef bestellt. Das Unternehmen sieht sich zudem auf Kurs, seine Prognose zu erreichen.

ACCOR

hat zwar im dritten Quartal 2019 mehr umgesetzt, senkt aber wegen der Unsicherheiten im Asien- und Pazifikgeschäft ihre Gewinnerwartung für 2019. Das EBITDA sieht die Gesellschaft nun zwischen 820 und 840 Millionen Euro. Vorher hatte Accor hier 820 bis 850 Millionen Euro als Zielmarke genannt. Der Umsatz wuchs im Quartal um fast 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Bereinigt stieg er um 4,1 Prozent.

THALES

hat seinen Umsatzausblick wegen einer schwachen Entwicklung in den Segmenten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit gesenkt. Der Konzern erwartet 2019 jetzt nur noch ein organisches Umsatzwachstum von 1 Prozent statt einem Anstieg am unteren Ende der Spanne von 3 bis 4 Prozent.

VIVENDI

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um fast 17 Prozent auf 3,97 Milliarden Euro. Zu konstanten Wechselkursen und auf bereinigter Basis setzte Vivendi 7,2 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz der Universal Music Group stieg um über 20 Prozent. Vivendi prüft derweil den Verkauf weiterer Minderheitsbeteiligungen an der Musiksparte.

JOHNSON & JOHNSON

und seine Tochter Ethicon haben einen Streit um die mutmaßlich irreführende Vermarktung transvaginaler chirurgischer Netze - sogenanntes Meshes - gegen Zahlung von rund 116,9 Millionen US-Dollar beigelegt.

