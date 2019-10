+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Do, 17:35 Uhr

EUR/USD 1,1105 -0,0% 1,1106 1,1097

EUR/JPY 120,67 +0,0% 120,87 120,53

EUR/CHF 1,1025 +0,1% 1,1025 1,1017

EUR/GBR 0,8648 +0,0% 0,8975 0,8648

USD/JPY 108,66 +0,0% 107,74 108,61

GBP/USD 1,2843 -0,0% 1,2500 1,2830

USD/CNH 7,0696 -0,0% 7,0715 7,0698

Bitcoin

BTC/USD 7.415,51 -0,31 8.578,75 7.449,76

Am Devisenmarkt gaben Euro und Pfund nach. Laut "Times" wird die EU zwar einer Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens zustimmen. Allerdings wolle der französische Präsident lediglich eine Verlängerung des Austrittstermins von zwei Wochen gewähren. Die meisten Beobachter hatten mit einer Verlängerung bis Ende Januar gerechnet. Der britische Premierminister Boris Johnson strebt unterdessen für den 12. Dezember Neuwahlen an. Das Pfund verlor 0,5 Prozent auf 1,2847 Dollar. Der Euro gab 0,3 Prozent nach auf 1,1101 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,88 56,23 -0,6% -0,35 +15,5%

Brent/ICE 61,32 61,67 -0,6% -0,35 +10,6%

Die Ölpreise legten etwas zu und bauten damit die kräftigen Gewinne vom Mittwoch aus, als die US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken waren. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gewann 0,5 Prozent auf 56,24 Dollar, die Sorte Brent stieg um 0,7 Prozent auf 61,61 Dollar. Im asiatischen Handel gaben die ihre Gewinne größtenteils wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.503,37 1.504,80 -0,1% -1,44 +17,2%

Silber (Spot) 17,87 17,81 +0,4% +0,06 +15,3%

Platin (Spot) 927,99 924,00 +0,4% +3,99 +16,5%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,2% -0,00 +0,7%

Der Goldpreis zog aufgrund der schwachen Daten zu den Auftragseingängen nach oben. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 1.503 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA / SYRIEN

Die USA wollen mit verstärkter militärischer Präsenz die Ölfelder im Nordosten Syriens vor der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) schützen, so ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

USA / UKRAINE

Das Weiße Haus soll im Sommer eine mögliche Wiedereinführung von Handelsvorteilen für die Ukraine blockiert haben - also etwa in jener Zeit, in der US-Präsident Donald Trump von Kiew Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden forderte. Dies berichtete die Washington Post am Donnerstag.

RUSSLAND

plant weitere Kooperationen mit afrikanischen Staaten im Atomsektor. Der Energiekonzern Rosatom unterzeichnete einen Vorvertrag mit Ruanda über eine Zusammenarbeit beim Bau eines Atomforschungszentrums, wie Rosatom-Chef Alexej Lichatschow sagte. Bereits am Mittwoch hatte der Konzern demnach einen entsprechenden Vertrag mit Äthiopien unterzeichnet mit dem Ziel, ein Hochleistungs-Atomkraftwerk zu bauen.

HENKEL

bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Chef. Wie der Konsumgüterkonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung entschieden, den Vertrag mit dem derzeitigen CEO Hans Van Bylen zum 31. Dezember zu beenden. Nachfolger wird Finanzvorstand Carsten Knobel.

SAP

Thomas Saueressig wurde zum 1. November in den Vorstand berufen. Dort wird er das neu geschaffene Vorstandsressort SAP Product Engineering leiten, zu dem etwa das Kernprodukt SAP S/4HANA gehört. Überdies übernimmt er die Verantwortung für den Bereich SAP Hana Enterprise Cloud.

1&1 DRILLISCH

erhält im Streit mit Drillisch Rückendeckung. Ein Sachverständiger habe eine von 1&1 Drillisch bei Telefonica Deutschland geforderte rückwirkende Preissenkung abgelehnt.

TELEFONICA DEUTSCHLAND / UNITED INTERNET

Nach der Niederlage bei einem Sachverständigen im Streit mit Telefonica Deutschland müssen United Internet und 1&1 Drillisch ihre Jahresprognose zusammenstreichen. 1&1 Drillisch senkt die EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr um 85 Millionen auf nunmehr rund 690 Millionen Euro.

NFON

hat die Jahresprognose gesenkt. Zwar konnte der Anbieter von Cloud-basierten Telefonanlagen auch im dritten Quartal weiter wachsen, die nicht-wiederkehrenden Umsätze blieben jedoch hinter der Planung des Unternehmens zurück.

CAPGEMINI

wird trotz Wachstums im dritten Quartal vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Unternehmen peilt wegen des sich eintrübenden Umfelds nun das untere Ende der prognostizierten Wachstumsspanne an.

KERING

hat mit dem Wachstum der Marke Gucci die Prognosen der Analysten im dritten Quartal leicht übertroffen. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz in den drei Monaten per Ende September insgesamt auf 3,88 Milliarden von 3,4 Milliarden Euro vor Jahresfrist.

LAFARGEHOLCIM

hat im dritten Quartal trotz sinkender Umsätze operativ mehr verdient und seine Jahresprognose bestätigt.

MICHELIN

hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres auf vergleichbarer Basis um 1,3 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro gesteigert. Der Markt habe sich jedoch schwach entwickelt, der eigene Reifenabsatz sei um 0,8 Prozent gefallen, teilten die Franzosen mit. Die Prognose für das Ergebnis im Gesamtjahr bekräftigte Michelin.

SAINT-GOBAIN

hat seinen Umsatz im dritten Quartal vor allem dank guter Geschäfte in Nordeuropa und Amerika gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3,1 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro zu. Der Ausblick auf 2019 wurde bestätigt.

VINCI

hat den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent gesteigert und den Jahresausblick bestätigt. Vinci geht unverändert davon aus, im laufenden Jahr Umsatz und Nettogewinn steigern zu können.

AMAZON

Der Online-Händler ist im dritten Quartal mit seinen Umsätzen erneut robust gewachsen und hat dabei die Analystenprognosen übertroffen, verdient aber wegen höherer Aufwendungen deutlich weniger. Der Gewinn schrumpfte erstmals seit über zwei Jahren wieder.

INTEL

Der Chiphersteller hat im dritten Quartal seinen Umsatz unerwartet stabil gehalten und so die eigenen Erwartungen sowie die der Analysten übertroffen.

VISA

Die Kreditkartengesellschaft hat im vierten Geschäftsquartal weiter von der Ausgabenfreude ihrer Kunden profitiert. Der Konzern steigerte seinen Gewinn deutlich und übertraf die Erwartungen der Analysten. Im Geschäftsjahr 2019/20 soll das Wachstum weitergehen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 01:37 ET (05:37 GMT)