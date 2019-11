ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD

WTI/Nymex 57,00 56,77 +0,4% 0,23

Brent/ICE 62,50 62,28 +0,4% 0,22

Die US-Öllagerdaten ließen die Gewinne bei den Preisen abschmelzen. Die Rohöllagerbestände haben in der Woche zum 8. November 2019 deutlicher als erwartet zugenommen. Zuvor hatten noch die Opec-Aussagen vom Vortag gestützt. Das Ölkartell erwäge eine höhere Nachfrageprognose, sagte ihr Generalsekretär. Zugleich sei eine Senkung der Prognose für den US-Ausstoß im Gespräch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,6 Prozent auf 56,77 Dollar, Brent tendierte unverändert bei 62,36 Dollar. Die Aussichten auf eine Annäherung im Handelsstreit schieben die Ölpreise im asiatischen Handel leicht an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold (Spot) 1.464,45 1.471,10 -0,5% -6,65

Silber (Spot) 16,87 17,04 -1,0% -0,17

Platin (Spot) 878,97 881,68 -0,3% -2,71

Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,02

Der sichere Hafen Gold war gesucht. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.471 Dollar. Für den Goldpreis geht es in Asien mit den zuversichtlichen Aussagen zum Handelsstreit leicht nach unten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HAUSHALT DEUTSCHLAND

Trotz der schwächeren Konjunktur und des jüngst beschlossenen Klimapakets wird der Bund auch 2020 nach den neuesten Parlamentsplanungen eine schwarze Null im Budget schreiben. Kommendes Jahr sollen die Ausgaben insgesamt 362,0 Milliarden Euro betragen, gab die Unionsfraktion nach der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses bekannt, die bis zum frühen Freitagmorgen dauerte. Endgültig wird der Haushalt am 29. November vom Bundestag beschlossen.

US-INNENPOLITIK I

Nach den ersten öffentlichen Anhörungen zur Ukraine-Affäre hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, US-Präsident Donald Trump erstmals "Bestechung" vorgeworfen. "Die verheerenden Zeugenaussagen haben die Hinweise auf Bestechung erhärtet, die durch die Untersuchung aufgedeckt wurden", sagte Pelosi.

US-INNENPOLITIK II

US-Präsident Donald Trump stemmt sich weiter gegen die Herausgabe seiner Steuererklärungen. Trumps Anwälte schalteten am Donnerstag den Supreme Court ein, um eine Offenlegung der Unterlagen zu verhindern. Sie argumentieren, dass ihr Mandant als amtierender Präsident strafrechtliche Immunität genieße.

US-NOTENBANK I

New-York-Fed-Präsident John Williams hat sich zufrieden mit dem aktuellen Zinsniveau der US-Notenbank geäußert. Nach den jüngsten drei Zinssenkungen sei die Geldpolitik genau richtig für das aktuelle Umfeld mit seiner Unsicherheit, sagte Williams.

US-NOTENBANK II

St. Louis-Fed-Präsident Bullard hat sich nach den drei jüngsten Zinssenkungen der US-Notenbank für eine Pause ausgesprochen.

ZINSEN MEXIKO

Die Zentralbank Mexikos hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,5 Prozent reduziert.

WIRECARD

baut die interne Überwachung von Regeln aus. Die Zahl der Mitarbeiter im Bereich Compliance werde bis Ende des Jahres auf 230 von 150 vor einem Jahr ausgebaut, sagte Finanzvorstand Alexander Von Knoop auf einer Konferenz in Barcelona.

LEG IMMOBILIEN

hat in den ersten neun Monaten die Ertragskraft seines operativen Geschäfts weiter gesteigert. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der MDAX-Konzern und stellt eine höhere Dividende in Aussicht. Für das kommende Jahr ist LEG nun aber dank positiver Effekte aus Akquisitionen und vorzeitigen Refinanzierungen zuversichtlicher als bisher und hob den Ausblick an. In den neun Monaten per Ende September stieg die Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) um 7,0 Prozent auf 259,1 Millionen Euro bzw 4,09 Euro pro Aktie. Die operative EBITDA-Marge verbesserte sich auf 75,1 Prozent, nach 73,4 Prozent im Vorjahreszeitraum.

NVIDIA

Der US-Chipkonzern hat in den vergangenen Monaten in einigen seiner Schlüsselmärkte Anfänge einer Erholung verzeichnet. Im dritten Quartal markierte die Nvidia Corp. allerdings erneut einen Gewinnrückgang - den vierten in Folge auf Quartalsbasis und der Konzern rechnet zudem mit weiteren Umsatzrückgängen.

