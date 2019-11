FISKALPOLITIK USA

Der US-Kongress hat einen einmonatigen Überbrückungshaushalt gebilligt, um eine erneute Haushaltssperre zu vermeiden. Der Senat stimmte mit einer Mehrheit von 74 zu 20 Stimmen für die Maßnahme, die eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 20. Dezember sicherstellt.

ISRAEL

Nach jahrelangen Ermittlungen ist der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu angeklagt worden. Der Generalstaatsanwalt erhob Anklage wegen Bestechung, Betrug und Untreue. Netanjahu prangerte die Anklage als versuchten "Putsch" an und versicherte, trotz der Anklage nicht zurückzutreten.

KOLUMBIEN

Zehntausende Demonstranten sind gegen die Politik der rechtskonservativen Regierung von Präsident Iván Duque auf die Straße gegangen. Dem Generalstreik und den Massenkundgebungen, die von den Gewerkschaften organisiert wurden, schlossen sich am Donnerstag auch Studenten, indigene Gruppen, Umweltschützer und die Opposition an.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Oktober im Jahresvergleich wie erwartet um 0,4 Prozent gestiegen.

USA/IRAN

US-Außenminister Mike Pompeo hat der iranischen Regierung wegen deren Vorgehen gegen Demonstranten mit Sanktionen gedroht. Im Iran finden seit knapp einer Woche Demonstrationen gegen die politische Führung statt, die teilweise in gewalttätige Konfrontationen umgeschlagen sind. Ausgelöst worden waren die Proteste durch die Entscheidung der Regierung, die Benzinpreise drastisch zu erhöhen.

BAYER/MONSANTO

Der US-Chemiekonzern Monsanto hat eingeräumt, 2014 in einer Forschungsanlage im US-Bundesstaat Hawaii ein verbotenes und hochgiftiges Pestizid eingesetzt zu haben. Die Bayer-Tochter bekannte sich vor einem Gericht schuldig und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen.

VONOVIA

hält inzwischen 72,3 Prozent der Stimmrechte am schwedischen Wohnungsbauunternehmen Hembla, entsprechend rund 65 Prozent des Aktienkapitals. Vonovia hatte Anfang November erklärt, den verbleibenden Aktionären 215 schwedische Kronen je Aktie in bar zu bieten. Das Angebot läuft noch bis zum 9. Dezember.

CHARLES SCHWAB / TD AMERITRADE

In den USA bahnt sich eine Großfusion in der Brokerbranche an: Der Marktführer Charles Schwab verhandelt informierten Personen zufolge über einen Kauf der Nummer zwei TD Ameritrade Holding. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung. Dabei würde TD Ameritrade wahrscheinlich mit dem Börsenwert von rund 26 Milliarden US-Dollar bewertet. Letzterer hatte sich am Donnerstag mit den entsprechenden Gerüchten um gut 16 Prozent erhöht.

FACEBOOK

erwägt offenbar, seine Richtlinien für politische Werbung zu ändern. Darin inbegriffen könnte sein, dass Kampagnen nur auf sehr kleine Gruppen von Menschen abzielen sollen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

ROCHE

geht für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics erneut in die Verlängerung, um den Wettbewerbsbehörden in den USA und Großbritannien mehr Zeit bei der Prüfung des Deals einzuräumen. Die Annahmefrist, die zuletzt am 25. November enden sollte, läuft nun bis zum 10. Dezember. Die Angebotsfrist war mehrfach verlängert worden, seit Roche im Februar ankündigte, Spark für 4,3 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen.

WEWORK

entlässt weltweit 2.400 Mitarbeiter - knapp ein Fünftel der Belegschaft. Dies sei notwendig, um eine "effizientere Organisation" zu ermöglichen, erklärte das Unternehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2019 01:33 ET (06:33 GMT)