Der ICE-Dollarindex zeigte sich 0,1 Prozent höher - dank des Optimismus in Handelsfragen. Der Dollar baute damit seine jüngste Gewinnstrecke auf vier Handelstage aus. Der Euro notierte bei 1,1010 Dollar gegenüber 1,1072 im Hoch am Freitag. Das britische Pfund legte indes etwas zu auf 1,29 Dollar nach 1,2850 am späten Freitag. Premierminister Boris Johnson will das Land bis Ende Januar aus der EU führen und verspricht für die Zeit danach Milliardeninvestitionen.

Die Ölpreise zeigten sich mit leichten Aufschlägen. WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 58,01 Dollar, Brent um 0,1 Prozent auf 63,65 Dollar. Zuvor hatten die Ölpreise noch im Minus gelegen - ein Umstand, der Händler etwas überrascht hatte. Letztlich setzte sich eine positive Marktreaktion auf die Schlagzeilen zum Handelskonflikt durch. Sollte dieser beendet werden, dürfte die Nachfrage anziehen, hieß es.

Mit den wieder gestiegenen Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit reduzierte sich die Nachfrage für die vermeintlich sichere Gold-Anlage. Der Goldpreis verlor 0,5 Prozent auf 1.455 Dollar. Seit dem Sechsjahreshoch Anfang September hat das Edelmetall damit rund 100 Dollar eingebüßt.

EZB - REZESSION

Die im historischen Vergleich flache Zinsstrukturkurve im Euroraum ist nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane kein Vorbote einer Rezession.

5G DEUTSCHLAND

Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Montag überraschend ihre Entscheidung über ein Positionspapier für die Beteiligung von Unternehmen am Ausbau des deutschen 5G-Mobilfunknetzes verschoben. In der Fraktion war zuvor ein Positionspapier zum 5G-Ausbau diskutiert worden, bei dem sich SPD-Politiker noch deutlicher als zuvor die CDU dafür ausgesprochen hatten, dass die leistungsstarken deutschen 5G-Netze nicht von chinesisch-kontrollierter Seite gebaut werden dürfen.

US- GELDPOLITIK

Für US-Notenbankchef Jerome Powell spiegeln die Zinssenkungen in diesem Jahr eine etwas pessimistischere Sicht auf die Wirtschaftsentwicklung wider. Teilweise habe man die Zinsen gelockert, weil das Wirtschaftswachstum langsamer gewesen sei, als man es zum Zeitpunkt der Zinserhöhungen im vergangenen Jahr gedacht habe, sagte Powell am Montagabend bei der Greater Providence Chamber of Commerce.

UKRAINE-AFFÄRE

In der Ukraine-Affäre um US-Präsident Donald Trump drücken die oppositionellen Demokraten aufs Tempo. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, der Demokrat Adam Schiff, kündigte am Montag an, ein vorläufiger Bericht zum Stand der Untersuchung solle bald an den Justizausschuss der Kongresskammer übermittelt werden. Die Beweise für ein Fehlverhalten des Präsidenten seien "klar und kaum zu bestreiten".

DEUTSCHE WOHNEN

Blackrock will weiteren Einfluss nehmen. Der Investor hält bereits seit August mehr als 10 Prozent der Anteile und plant, die Beteiligung in den kommenden zwölf Monaten weiter aufzustocken. Dies teilte Blackrock dem Konzern bereits am 20. November mit, wie die Deutsche Wohnen bekanntgab.

NOKIA

schafft den Posten des Chief Operating Officer (COO) in seinem Vorstand ab und verteilt die entsprechenden Aufgaben auf andere Mitglieder seines Führungsteams.

