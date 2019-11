Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt, auch aufgrund des US-Feiertages. Der Euro bewegte sich knapp über der Marke von 1,10 Dollar seitwärts. Das britische Pfund kam etwas zurück, konnte aber den Großteil seiner Gewinne vom Vortag behaupten und lag weiter über dem Niveau von 1,29 Dollar, nach einem Tagestief am Mittwoch bei 1,2827 Dollar. Auslöser für die Gewinne war eine wichtige Meinungsumfrage, die einen Sieg von Premier Boris Johnson und seiner Konservativen Partei bei den Wahlen am 12. Dezember prognostiziert hat.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,95 58,11 -0,3% -0,16 +19,5%

Brent/ICE 63,55 63,87 -0,5% -0,32 +14,9%

Die Ölpreise zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Weiter belastete der unerwartete Anstieg der wüchentlichen US-Öllagerdaten. Allerdings sprachen Teilnehmer aufgrund des US-Feiertages von einem Handel mit dünnen Umsätzen. Ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 58,24 Dollar, Brent reduzierte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 63,97 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.459,15 1.455,90 +0,2% +3,25 +13,8%

Silber (Spot) 16,99 16,94 +0,3% +0,05 +9,6%

Platin (Spot) 897,00 893,00 +0,4% +4,00 +12,6%

Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,9% -0,03 +0,3%

Der "sichere Hafen" Gold zeigte sich mit der Unterzeichnung der "Hongkong-Gesetze" zur Unterstützung der Demokratie-Bewegung durch US-Präsident Donald Trump gut behauptet. Die chinesische Seite hatte darauf sehr verstimmt reagiert. Es werden zudem negative Auswirkungen auf die weiter laufenden Handelsgespräche befürchtet. Die Feinunze erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 1.457 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NATO

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kommt vor dem Nato-Gipfel in London zu einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Die beiden Politiker würden am Dienstag in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, zusammentreffen, teilte der Elysée-Palast am Donnerstagabend in Paris mit. Anschließend werde Macron gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem britischen Premierminister Boris Johnson in dessen Amtssitz in der Downing Street zu einem Gespräch mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen.

LEITZINS SÜDKOREA

Die Zentralbank Südkoreas hat nach zwei Zinssenkungen dieses Jahr auf ihrer Sitzung am Freitag erst einmal eine Pause eingelegt. Die Bank of Korea senkte aber ihre Wachstums- und Inflationsprognose für 2019 und 2020. Der Leitzins blieb - wie weithin erwartet - unverändert bei 1,25 Prozent. Die Entscheidung im zinsgebenden Gremium fiel aber nicht einstimmig aus, ein Mitglied votierte für eine Zinssenkung .

AMAZON DEUTSCHLAND

Am Schnäppchentag Black Friday streiken Amazon-Beschäftigte an allen Standorten in Deutschland für einen Tarifvertrag. Die mehrtägigen Streiks hätten in der Nacht zum Freitag begonnen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit.

BAYWA

hat für seine Erneuerbare-Energien-Tochter mehrere "attraktive Angebote" zum Kauf von 49 Prozent der Baywa re renewable energy GmbH erhalten. Das Bieterverfahren dürfte kurzfristig zu einer Bewertung abgeschlossen werden, die über den ursprünglichen Erwartungen der Gesellschaft liege, so die Baywa AG. Die Aufnahme des neuen Investors soll über eine Kapitalerhöhung erfolgen.

OSRAM / AMS

Die ohnehin schon schwierige Übernahme von Osram durch den Chip- und Sensorhersteller Ams scheint noch komplizierter zu werden. Hedgefonds sollen bis zu 45 Prozent der Osram-Aktien halten, berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Finanzkreise. Die oftmals als aggressiv geltenden Investmentfonds sollen ihre Aktienbeteiligungen in den vergangenen Tagen und Wochen vor allem von Großinvestoren erworben haben.

VW

Der Volkswagen-Konzern muss einem Medienbericht zufolge zehntausende weitere Diesel-Autos zurückrufen. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag berichtete, ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt vergangene Woche den Rückruf von 65.000 VW- und Audi-Fahrzeugen an. Grund sei eine unzulässige Abschalteinrichtung, die in den Euro-4-Dieseln mit Drei-Liter-Motor verbaut sei.

LG ELECTRONICS

hat Brian Kwon zum neuen CEO des südkoreanischen Konglomerats berufen. Kwon folgt auf den bisherigen Amtsinhaber Jo Seong-jin und soll zum 1. Dezember die Verantwortung übernehmen, wie LG mitteilte. Der Manager soll die Agenda des Konzerns umsetzen, das Wachstum zu beschleunigen und digitaler zu werden. Kwon ist bislang Chef der LG-Mobilfunk- und der Unterhaltungssparte.

