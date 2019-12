ÖL

Konjunkturoptimismus nach der vorläufigen Einigung zwischen China und den USA trug die Preise weiter nach oben. WTI stieg um 1,2 Prozent auf 60,94 Dollar, Brent legte 1,2 Prozent auf 66,10 Dollar zu.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert bei 1.476 Dollar. Gold werde aktuell gebremst von der vorläufigen Einigung im US-chinesischen Handelsstreit, hieß es. Übergeordnet stützten jedoch die Bestrebungen der US-Demokraten um ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Wegen des "Impeachments" seien Marktteilnehmer derzeit long im Gold, sagte Chefanalyst Chintan Karnani bei Insignia Consultants. Unter allen Themen am Markt habe allein das Amtsenthebungsverfahren das Potenzial, den Goldpreis über 1.500 Dollar zu hieven, fügte er hinzu. Für den Fall, dass diese Marke in der laufenden Woche nicht überwunden werde, erwartet der Analyst jedoch Gewinnmitnahmen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US- Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve von Boston, Eric Rosengren, sieht derzeit keinen Grund, 2020 die Zinsen zu senken. Seiner Ansicht nach könnten die Finanzmärkte im noch laufenden Jahr 2019 manchmal zu pessimistisch in Bezug auf den Ausblick gewesen sein.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im November nicht mehr ganz so kräftig gesunken wie im Vormonat, mit minus 7,9 Prozent fällt der Rückgang aber immer noch markant aus. Es ist der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigen Exporten. Das Handelsdefizit summierte sich vergangenen Monat auf 82,1 Milliarden Yen. Analysten hatten mit 9,7 Prozent einen noch stärkeren Exportrückgang erwartet.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Die Gewerkschaften in Frankreich wollen ihre Proteste gegen die Rentenreform der Regierung auch über Weihnachten hinweg fortsetzen, wenn die Regierung nicht einlenkt. Wie die vier Gewerkschaften CGT, FO, FSU und Solidaires mitteilten, sollen die vor zwei Wochen begonnenen Streiks bis Ende Dezember weitergehen, sollte die Regierung ihre Reformpläne nicht "in den kommenden Stunden" zurückziehen.

BONITÄT GROßBRITANNIEN

Die Ratingagentur Standard & Poor's sieht nach dem Ergebnis der jüngsten britischen Parlamentswahl eine geringere Gefahr, dass es zu einem harten Brexit kommt. Die Analysten erhöhen daher den Ausblick für Großbritannien auf Stabil von Negativ und bestätigen die Bonitätsnote "AA".

JUSTIZREFORM POLEN

Eine Umsetzung der von der polnischen Regierung geplanten Justizreform könnte nach Ansicht des Obersten Gerichts die EU-Mitgliedschaft des Landes gefährden. Die obersten Richter Polens warnten die nationalkonservative Regierung in Warschau, dass das Reformvorhaben gegen die EU-Verträge verstoße und deshalb "sehr wahrscheinlich" EU-Strafmaßnahmen zu Folge hätte.

NORD STREAM 2

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschlossen. Diese richten sich gegen Firmen und Einzelpersonen, die an dem Projekt beteiligt sind.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,6 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,9 Millionen Barrel.

SCHIFFFAHRT INTERNATIONAL

Führende Schifffahrtsverbände wollen einen internationalen Fonds im Volumen von fünf Milliarden US-Dollar einrichten, um die Verringerung des CO2-Ausstoßes voranzutreiben. Dies teilte der an der Initiative beteiligte Verband Deutscher Reeder (VDR) in Hamburg mit. Ziel sei es, die Schifffahrt möglichst schnell in einen "kohlenstofffreien Verkehrsträger" umzuwandeln. Der Fonds soll durch Schifffahrtsunternehmen in aller Welt über einen Zeitraum von zehn Jahren finanziert werden.

US-BANKENSEKTOR

Die US-Regulierungsbehörden sind mit den "Testamenten" von sechs Großbanken nicht zufrieden. Die Abwicklungspläne der Institute, darunter Bank of America, Citigroup und Wells Fargo, wiesen leichte Mängel auf, teilten Federal Reserve und Federal Deposit Insurance Corp mit.

AIRBUS

Angesichts rückläufiger Aufträge plant Airbus in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte ein neues Sparprogramm. Mit dem Betriebsrat seien Gespräche über eine Restrukturierung der Sparte begonnen worden. Konkrete Ziele für die Sparte mit ihren etwa 34.000 Beschäftigten nannte die Airbus SE nicht. Auftragseingang, EBIT und liquide Mittel seien so besorgniserregend, dass die kurzfristige Leistung die langfristige Perspektive zu gefährden beginne, so Spartenchef Dirk Hoke.

NEMETSCHEK

Tochter Maxon Computer GmbH kauft den US-Softwareanbieter Red Giant durch die Kombination einer Barzahlung in Höhe von rund 70 Millionen Euro und der Gewährung von Anteilen an Maxon.

SCOUT24

Der angekündigte mögliche Verkauf der Anzeigenportale Autoscout24, Financescout24 und Finanzcheck ist unter Dach und Fach. 2,892 Milliarden Euro zahlt der Finanzinvestor Hellman & Friedman der Scout24 AG, wie das Unternehmen mitteilte.

ACCENTRO REAL ESTATE

erhöht nach dem Verkauf einer Wohnanlage die EBIT-Prognose für 2019 auf "über 40 Millionen Euro". Bei der Vorlage der Drittquartalszahlen hatte Accentro ein EBIT von "mindestens" 36 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Den Umsatz sieht das Unternehmen bei knapp über 140 Millionen Euro.

CREDIT AGRICOLE

muss in der Bilanz den Wert ihrer Privatkundentochter LCL um 600 Millionen Euro nach unten korrigieren. Das werde sich im Jahresabschluss entsprechend negativ beim Nettoergebnis auswirken, teilte die Bank mit. Der bereinigte Nettogewinn sei aber nicht betroffen.

FIAT CHRYSLER / PSA

Die Fusion der beiden Autobauer PSA und Fiat Chrysler Automobiles rückt näher. Der Verwaltungsrat des französischen Autobauers mit Marken wie Peugeot und Citroen unterstützte den Fusionsplan einstimmig, berichten mehrere Informanten.

AMERICAN EXPRESS

Die Beteiligungsgesellschaft Carlyle beteiligt sich gemeinsam mit anderen Investoren an dem Reisedienstleister American Express Global Business Travel. Dabei werde die Tochter der Kreditkartenbank American Express inklusive Schulden mit 5 Milliarden US-Dollar bewertet, berichtet ein Informant. Neben Carlyle kauften sich auch der Staatsfonds Singapurs und andere bei dem Reisedienstleister ein, der für mittlere und große Unternehmen Flüge oder Hotelzimmer einkauft.

FEDEX

Belastet von höheren Kosten und der gekappten Geschäftsbeziehung zu Amazon hat der US-Logistiker Fedex im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und das vierte Mal in Folge die Prognose für das laufende Jahr gesenkt.

JAB HOLDING

Die Holding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann will ihr Kaffee-Geschäft rund um die Marken Jacobs und Douwe Egberts im nächsten Jahr an die Börse bringen. Nach einem Bericht der Financial Times soll der Börsengang bis zu 3 Milliarden Euro schwer werden und wohl in Amsterdam, der Heimat der niederländischen Traditionsmarke Douwe Egberts, stattfinden.

