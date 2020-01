Sehr schwach - Die Wall Street hat den höchsten Tagesverlust seit Anfang Oktober verbucht. Trotz drastischer Maßnahmen in China breitete sich das neue Coronavirus weiter aus und befeuerte die Angst vor einer unkontrollierbaren Pandemie. Auch in den USA wurden bereits mindestens 110 Verdachtsfälle gemeldet. Die Furcht vor einer Pandemie ging einher mit der Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch. Verkauft wurden erneut Aktien, die besonders von den Folgen des Virus betroffen sind. American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines gaben bis zu 5,6 Prozent ab. Im Tourismussektor erwischte es Royal Caribbean Cruises mit einem Abschlag von 7,6 Prozent. Titel des Hotel- und Kasinobetreibers Las Vegas Sands büßten 6,8 Prozent ein. Exxon Mobil schlossen mit dem starken Preisverfall bei Erdöl mit minus 2,4 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2010. Alpha Pro Tech schnellten dagegen um über 28 Prozent nach oben. Der Hersteller von Schutzmasken dürfte ein Profiteur der Epidemie sein. Die Papiere der Impfstoffhersteller und Diagnostikspezialisten haussierten derweil: Co-Diagnostics um 82,4 Prozent, NanoViricides um 87 Prozent, Allied Healthcare Products um 50 Prozent und Inovio Pharmaceuticals um 25,5 Prozent. AbbVie kletterten um 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern verkündete Verkäufe bei Allergan, die der Konzern gerade übernimmt. Allergan zeigten sich 0,4 Prozent fester. Sprint legte durchwachsene Geschäftszahlen vor. Die Aktie fiel um 4,1 Prozent. Für die Boeing-Aktie gab es mit dem Premierenflug der neuen 777X eine positive Nachricht, die aber kaum etwas bewirkte. Die Aktie verlor 2 Prozent.

Die US-Rentenpapiere verzeichneten eine deutlich gestiegene Nachfrage angesichts der Pandemieängste. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel auf den niedrigsten Stand seit Oktober.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17.08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1021 +0,0% 1,1018 1,1010 -1,7%

EUR/JPY 120,17 +0,1% 120,00 119,94 -1,4%

EUR/CHF 1,0698 +0,1% 1,0682 1,0681 -1,5%

EUR/GBP 0,8449 +0,1% 0,8438 0,8435 -0,2%

USD/JPY 109,03 +0,1% 108,91 108,93 +0,2%

GBP/USD 1,3043 -0,1% 1,3058 1,3052 -1,6%

USD/CNH 6,9709 -0,2% 6,9864 6,9857 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.985,51 1,13 8.885,26 8.730,26 +24,6%

Der Euro wurde belastet von einem schwachen ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland. Mit 1,1010 Dollar wurde die Gemeinschaftswährung auf dem tiefsten Stand seit acht Monaten gehandelt - zuletzt war es wenig mehr. Dagegen legte der vermeintlich sichere Yen kräftig zu. Der Dollar kostete zuletzt 108,90 Yen nach rund 109,50 Yen am Freitag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,13 53,14 -0,0% -0,01 -12,6%

Brent/ICE 59,24 59,32 -0,1% -0,08 -10,3%

Die Befürchtung eines Konjunktureinbruchs verbunden mit einer sinkenden Nachfrage drückte die Ölpreise auf die tiefsten Stände seit Oktober. Projiziere man die Auswirkungen des Sars-Virus auf das Jahr 2020, rechneten die Analysten von Goldman Sachs mit einem täglichen Nachfragerückgang um rund 260.000 Fass. Das Erdölkartell Opec diskutierte im Verbund mit Russland über mögliche Reaktionen auf das Virus. WTI fiel um 1,9 Prozent auf 53,14 Dollar. Brent verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 59,32 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.579,23 1.581,60 -0,2% -2,38 +4,1%

Silber (Spot) 18,04 18,10 -0,3% -0,06 +1,1%

Platin (Spot) 991,40 985,70 +0,6% +5,70 +2,7%

Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,2% +0,01 -7,0%

Der Goldpreis kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Mit der weiter herrschenden Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus erlebe der "sichere Hafen" einen deutlichen Zulauf, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS / WHO

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eigene Angaben zum internationalen Gefährdungsniveau durch das neuartige Coronavirus korrigiert. Weltweit sei die Gefährdung "hoch", erklärte die Organisation und korrigierte damit bisherige Angaben. Zur Begründung sagte eine Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur AFP, es habe einen "Formulierungsfehler" gegeben. Die WHO schätze das Risiko "sehr hoch in China, hoch in der Region und hoch auf weltweitem Niveau" ein. In Erklärungen der WHO vom Donnerstag, Freitag und Samstag vergangener Woche hatte es dagegen immer geheißen, das Risiko sei "sehr hoch in China, hoch in der Region und moderat auf weltweitem Niveau".

CORONAVIRUS / USA

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China hat die US-Regierung die Bürger der Vereinigen Staaten aufgerufen, die gesamte Volksrepublik möglichst zu meiden. In den neuen Reisehinweisen wird von Reisen in die besonders von dem Virus betroffene Provinz Hubei, in der mit Wuhan auch das Epizentrum der Krise liegt, kategorisch abgeraten.

EINWANDERUNGSPOLITIK USA

Das Oberste Gericht der USA hat von der Regierung geplante Gesetzesverschärfungen für Einwanderer zugelassen. Demnach soll künftig die Vergabe sogenannter Green Cards - also dauerhafter Aufenthaltsgenehmigungen - sowie die US-Staatsbürgerschaft solchen Antragstellern verweigert werden, die staatliche Sozialleistungen beziehen.

LUFTHANSA

Die Lufthansa beklagt bislang keine Flugstornierungen wegen des Coronavirus aus China. Die Airline verzeichnet zwar derzeit "eine leicht zurückhaltende Buchungslage" für Flüge von und nach China, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Montag sagte. Doch "Flüge wurden aufgrund des Coronavirus nicht annulliert". Auf den neuartigen Erreger selbst sieht sich das Unternehmen vorbereitet.

SARTORIUS

hat bei der Vorlage von Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 für das laufende Jahr eine Umsatzsteigerung um 10 bis 13 Prozent in Aussicht gestellt. Die Gewinnmarge soll weiter verbessert werden.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

Gj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18

Umsatz 1.827 +17% 1.820 +16% 1.566

EBITDA bereinigt 496 +22% 494 +22% 405

Erg. nach Steuern/Dritten bereinigt 209 +19% 192 +9% 176

Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt* 3,07 +19% 3,06 +19% 2,57

TLG

profitiert von einer Höherbewertung von Bestandsimmobilien. Die vorläufige Bewertung des bestehenden Immobilienportfolios zum Stichtag 31. Dezember 2019 führt zu einem positiven Bewertungsergebnis von rund 244 Millionen Euro.

ATOSS SOFTWARE

will ihre Aktionäre künftig stärker am Erfolg des Unternehmens beteiligen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Vorstand dem Aufsichtsrat eine nachhaltige Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 75 Prozent des Ergebnisses je Aktie auf Konzernebene vorgeschlagen. Bislang lag die Quote bei 50 Prozent.

AUMANN

muss ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 nach unten korrigieren. Das Konzernergebnis vor Steuern war um rund 13 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden.

SÜSS MICROTEC

kann ihre Ergebnisprognose für 2019 nicht halten und wird einen operativen Verlust ausweisen. Die Gesellschaft teilte mit, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) werde deutlich unter den bisherigen Erwartungen ausfallen.

TELE COLUMBUS

Der Kabelnetzbetreiber hat einen neuen CEO gefunden. Daniel Ritz wird das Amt per Februar von Timm Degenhardt übernehmen. Degenhardt, der seinen Weggang im Dezember angekündigt hatte, werde bis Ende März 2020 Mitglied des Vorstands bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen.

