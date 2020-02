hoffen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Siemens-Aktie zeigte sich am Abend der Hauptversammlung nach Angaben einer Händlerin von Lang & Schwarz nahezu unverändert. Auch Puma reagierten kaum auf die Nachricht, dass in China Läden geschlossen werden müssen. Die Cewe-Aktie legte nach Zahlen ein halbes Prozent zu.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Neben der an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sorgten vor allem gut aufgenommene Meldungen zum Coronavirus für Bewegung an den Märkten. Auch starke Wirtschaftsdaten beförderten das Sentiment. S&P-500 und Nasdaq-Composite schlossen auf Rekordhoch. General Motors gewannen 1,9 Prozent. Der US-Autobauer ist in die Verlustzone gerutscht. Im laufenden Jahr soll sich die Geschäftsentwicklung jedoch wieder bessern. Ford knickten um 9,5 Prozent ein. Schwächere Absätze in China und ein intensiverer Wettbewerb auf dem Heimatmarkt haben dem US-Autobauer im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Walt Disney hat mit dem Gewinn für das erste Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Allerdings kritisierten Experten die Zahl der Neukunden für den Streamingdienst Disney+. Nachdem die Aktie zuletzt gut gelaufen war, gab sie nun 2,3 Prozent nach. Macy's will in den kommenden drei Jahren 125 Filialen schließen und 10 Prozent der Belegschaft streichen. Der Aktienkurs legte 6 Prozent zu. Die Tesla-Aktie beendete ihren Höhenflug und verlor 17 Prozent. In China kommt es wegen des Coronavirus zu verzögerten Auslieferungen. Auch Nike hat in China wegen der Epidemie Probleme und muss jeden zweiten Laden dort schließen. Die Aktie verlor 0,8 Prozent.

Die Anleihenotierungen sackten angesichts der positiven Stimmung weiter ab, die Zehnjahresrendite stieg um 5,3 Basispunkte auf 1,65 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0998 -0,0% 1,1000 1,1003 -1,9%

EUR/JPY 120,93 +0,1% 120,78 120,68 -0,8%

EUR/CHF 1,0719 +0,1% 1,0710 1,0702 -1,3%

EUR/GBP 0,8471 +0,1% 0,8463 0,8468 +0,1%

USD/JPY 109,96 +0,1% 109,80 109,69 +1,1%

GBP/USD 1,2984 -0,1% 1,2998 1,2993 -2,0%

USD/CNH 6,9652 -0,1% 6,9739 6,9747 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 9.618,25 -0,07 9.625,00 9.529,50 +33,4%

Am Devisenmarkt machte sich das positive Sentiment der Anleger über einen stärkeren Dollar bemerkbar. Der Euro notiert aktuell bei rund 1,10 Dollar gegenüber 1,1039 am Mittwochmorgen. Auch die Yen-Schwäche belegte die gestiegene Zuversicht.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,90 50,75 +2,3% 1,15 -14,6%

Brent/ICE 56,51 55,28 +2,2% 1,23 -13,5%

Am Ölmarkt profitierten die Ölpreise von der Entspannung um den Coronavirus. Ein Treffen der Ölländer weckte die Hoffnung auf preisstützende Maßnahmen. Der Preis für die europäische Sorte Brent stieg um 2,7 Prozent auf 55,42 Dollar, die US-Referenzsorte WTI um 3,0 Prozent auf 51,09 Dollar. Die wöchentlichen offiziellen Zahlen zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände erbrachten keine zusätzlichen Impulse. Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise ihre Gewinne noch weiter aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.556,04 1.555,80 +0,0% +0,24 +2,6%

Silber (Spot) 17,70 17,60 +0,6% +0,10 -0,8%

Platin (Spot) 982,35 983,50 -0,1% -1,15 +1,8%

Kupfer-Future 2,62 2,57 +1,6% +0,04 -6,5%

Die Nachfrage nach Gold erholte sich nur leicht nach den kräftigen Verlusten an den Vortagen. Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,3 Prozent auf 1.557 Dollar, blieb damit aber unter dem Tageshoch von rund 1.562 Dollar. In Asien gibt der Preis für die Feinunze wieder leicht nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist erneut deutlich gestiegen. Wie die chinesischen Behörden am Donnerstag mitteilten, starben seit dem Vortag weitere 73 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesfälle in Festlandchina wuchs damit auf 563.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Parteispitzen von Union und SPD treffen sich am Samstag in einem Koalitionsausschuss, um über Konsequenzen aus der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zu beraten. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend aus Koalitionskreisen. Die Wahl des thüringischen FDP-Landeschefs Thomas Kemmerich mit Unterstützung von CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten hat auch die große Koalition in Berlin erschüttert.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Brasiliens Zentralbank hat am Mittwoch (Ortszeit) ihren Leitzins gesenkt, da die Wirtschaft angesichts von Sorgen über eine Abkühlung der Weltkonjunktur gemischte Signale zeigt. Zugleich deutet sie ein Ende des Zinssenkungszyklus an. Die nahm ihren als Leitzins geltenden Referenzzinssatz für den Selic erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent zurück.

SIEMENS

Die Aktionäre von Siemens haben den Dividendenvorschlag und das neue Vergütungssystem für Vorstände gebilligt. Nach einer langen, teils sehr emotionalen Aussprache stimmte eine Mehrheit von je deutlich über 90 Prozent auch für eine Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

OSRAM

hat von den eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Rendite profitiert und ist mit einer deutlichen Gewinnsteigerung in das Geschäftsjahr 2019/20 gestartet. Das Unternehmen hat für das erste Quartal folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19

Umsatz 873 +5% 861 +4% 828

EBITDA bereinigt 114 +23% 106 +14% 93

EBITDA Marge bereinigt 13,0 -- k.A. -- 11,3

Ergebnis nach Steuern* 1 -- 10 -- -5

Ergebnis je Aktie verwässert* 0,12 -- 0,11 -- -0,01

Free Cashflow 7 -- k.A. -- -101

PUMA

schließt einige seiner Läden in China, sowohl eigene als auch Partnergeschäfte. Das geschehe auf unbestimmte Zeit wegen lokaler Anordnungen, teilte das Unternehmen mit. Die Geschäfte würden wieder öffnen, sobald die Behörden dies erlauben. Es sei noch zu früh eine Aussage über die Auswirkung dieser temporären Schließungen zu treffen.

CEWE

hat seine Unternehmensziele 2019 geschafft - und erneut ein starkes Weihnachtsgeschäft gesehen. Der allgemeine Trend zum Fotografieren mit dem Smartphone habe sich im Weihnachtsgeschäft erneut bestätigt und die Absatzentwicklung unterstützt. Abermals hat Cewe seinen gesamten Jahresgewinn im vierten Quartal erwirtschaftet.

RATIONAL

Der Küchenausstatter ist im vergangenen Jahr solide expandiert und traut sich auch 2020 Wachstum zu. Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2019 folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

Gj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18

Umsatz 844 +8% 844 +8% 778

EBIT 223 +9% 224 +9% 205

ABINBEV

Der Brauereikonzern verliert seinen Finanzvorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Felipe Dutra seinen Posten niederlegen. Sein Nachfolger wird Fernando Tennenbaum, derzeit Vice President of Finance für die Region Südamerika. Er wird den Posten nach der Hauptversammlung am 29. April antreten.

OMV

Der Öl- und Gaskonzern hat im vierten Quartal 2019 weniger verdient als im Vorjahr. Neben niedrigeren Preisen im Bereich Downstream und bei Öl und Gas im Bereich Upstream schmälerte eine höhere Verschuldung den Gewinn. Dennoch stieg der Gewinn im Gesamtjahr. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende bekommen.

SOCIETE GENERALE

hat ihr konkretes Renditeziel für das laufende Jahr aufgegeben. Die Bank prognostiziert für 2020 nun einfach eine Steigerung der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE). Bisher hat sie ein Ziel von 9 bis 10 Prozent angegeben. Das wäre ein großer Sprung im Vergleich zur Rendite 2019 von 6,2 Prozent.

UNICREDIT

platziert eine Beteiligung von 12 Prozent an der türkischen Bank Yapi ve Kredi Bankasi, die auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 3,9 Milliarden Euro kommt. Analysten erwarten, dass sich Unicredit ganz aus der Türkei zurückzuiehen wird.

QUALCOMM

Der Halbleiterhersteller erzielte im ersten Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 99 Cent, während Experten nur mit 85 Cent gerechnet hatten. Der Nettogewinn belief sich auf 925 Millionen Dollar oder 80 Cent je Aktie, ein Minus gegenüber dem Vorjahr, als noch 1,07 Milliarden Dollar bzw 87 Cent je Aktie erreicht worden waren. Der Umsatz stieg dagegen auf 5,08 Milliarden Dollar von 4,84 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Die Prognose hatte lediglich auf unveränderte 4,84 Milliarden Dollar gelautet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2020 01:36 ET (06:36 GMT)