Der ICE-Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Vor allem der Euro neigte zur Schwäche nach schwachen Daten zur Industrieproduktion der Eurozone und auch wegen der politischen Unsicherheit in Deutschland. Auch die Spekulationen über mögliche geldpolitische Lockerungen durch die EZB drückten auf den Euro. Er sank auf 1,0875 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp drei Jahren nach einem Tageshoch bei 1,0926.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,15 51,17 -0,0% -0,02 -15,8%

Brent/ICE 55,67 55,79 -0,2% -0,12 -14,8%

Die Ölpreise profitierten weiter von der entspannteren Einschätzung der Gefahren auf die Wirtschaft durch die Coronavirusepidemie. Brent stieg um 3,3 Prozent auf 55,79 Dollar. Die Veröffentlichung höherer Ölvorräte in den USA trat dagegen in de Hintergrund.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.574,36 1.565,90 +0,5% +8,46 +3,8%

Silber (Spot) 17,64 17,50 +0,8% +0,14 -1,2%

Platin (Spot) 965,65 963,25 +0,2% +2,40 +0,1%

Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,3% -0,01 -7,3%

Die Nachfrage nach vermeintlich "sicheren Anlagen" ließ angesichts der wieder zuversichtlicheren Stimmung nach. Der Goldpreis ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.567 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel am Donnerstag legt der Preis deutlicher zu auf 1.573 Dollar vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Covid-19-Neuinfektionsfälle.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS

Ein US-Schnelltest zur Diagnose des Coronavirus, der bereits von 36 Ländern bestellt wurde, funktioniert nicht richtig. Das räumte die US-Gesundheitsbehörde CDC ein, die den Test entwickelt hat.

MOBILFUNKMESSE BARCELONA

Nach dem Rückzug zahlreicher Aussteller aus Furcht vor dem Coronavirus ist die Mobilfunkmesse World Mobile Congress in Barcelona abgesagt worden.

BMW

BMW-Chef Oliver Zipse ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen den CO2-Flottengrenzwert der EU einhält.

HEIDELBERGCEMENT

Nachfolgend ein Vergleich der Geschäftsjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG PROG

Gj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Zahl Gj18

Umsatz 18.851 +4% 19.063 +5% 6 18.075

Erg laufendes Geschäft* 3.580 +15% k.A. -- -- 3.116

Erg laufendes Geschäft 2.186 +8% 2.119 +5% 2 2.026

Erg nach Steuern/Dritten k.A. -- 1.199 +5% 6 1.143

Erg je Aktie k.A. -- 5,98 +4% 9 5,76

* vor Abschreibungen

Die Nettofinanzschulden konnte Heidelbergcement stärker als erwartet senken auf 7,1 Milliarden Euro vor Anwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS-16 und damit unter der im November angepassten Prognose von 7,4 Milliarden Euro.

AIRBUS

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartaslzahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19 ggVj 4Q19 ggVj 4Q18

Umsatz 24.310 +4% 24.350 +5% 23.286

EBIT bereinigt 2.813 -9% 2.736 -12% 3.096

EBIT -2.092 -- k.A. -- 2.365

Ergebnis nach Steuern/Dritten -3.548 -- k.A. -- 1.601

Ergebnis je Aktie -4,56 -- k.A. -- 2,06

Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- 2,53 -13% 2,90

Vor allem eine milliardenschwere Strafzahlung in Höhe von 3,6 Milliarden Euro im Zuge des Korruptionsskandals belastete die Bilanz. Dennoch sollen die Aktionäre eine um 9 Prozent höhere Dividende von 1,80 Euro je Aktie erhalten. Für 2020 stellt Airbus ein bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Fusionen und Akquisitionen sowie Kundenfinanzierungen von rund 4 Milliarden Euro in Aussicht.

AIRBUS

und die kanadische Provinz Quebec haben den kanadischen Bombardier-Konzern aus dem gemeinsamen A220-Verkehrsflugzeugprogramm herausgekauft. Airbus hält ab sofort 75 Prozent an dem Joint Venture Airbus Canada, die restlichen 25 Prozent sind im Besitz der Regierung von Quebec, die zuvor mit 16 Prozent beteiligt war. Allerdings greift nur Airbus dafür in die Tasche und zahlt an Bombardier 591 Millionen Dollar.

AURUBIS

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartaslzahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19

Umsatz 2.709 +4% 2.829 +8% 2.614

EBIT operativ 33 -21% -- -- 42

Ergebnis vor Steuern operativ 31 -23% 36 -11% 40

Ergebnis nach Steuern operativ 24 -20% 27 -10% 30

Ergebnis je Aktie operativ 0,54 -19% 0,61 -9% 0,67

Nach dem Wartungsstillstand in Hamburg soll es jetzt eine bessere Anlagenverfügbarkeit und einen höheren Konzentratdurchsatz geben. Das Marktumfeld bleibe aber herausfordernd, so Aurubis. Die Prognose für das Geschäftsjahr bekräftigte Aurubis, "auch bei derzeit herausfordernden Bedingungen auf unseren Märkten". Das operative Vorsteuerergebnis dürfte zwischen 185 und 250 Millionen Euro liegen. Die operative Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) wird zwischen 8 und 11 Prozent erwartet.

COMMERZBANK

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartaslzahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19 ggVj 4Q19 ggVj 4Q18

Erträge vor Risikovorsorge 2.173 +7% 2.118 +4% 2.035

Zinsüberschuss 1.307 +6% 1.260 +2% 1.237

Risikovorsorge 250 +62% 242 +57% 154

Provisionsüberschuss 786 +4% 763 +1% 754

Verwaltungsaufwand 1.673 +2% 1.599 -3% 1.642

Operatives Ergebnis 250 +4% 212 -12% 240

Ergebnis vor Steuern* 112 -46% 112 -46% 209

Ergebnis nach Steuern/Dritten -54 -- -99 -- 113

Ergebnis je Aktie -0,04 -- -0,13 -- 0,09

Die Aktionäre sollen mit 15 Cent eine um 5 Cent niedrigere Dividende erhalten.

DELIVERY HERO/TAKEAWAY.COM

kauft schließt ein Termingeschäft zum Erwerb von Aktien und ein Absicherungsgeschäft für die Beteiligung von 10,6 Prozent an Just Eat Takeaway.com ab und wird 8,4 Millionen zusätzliche Just Eat Takeaway.com-Aktien erwerben. Die Transaktion soll keine negativen Auswirkungen auf Delivery Heros liquide Mittel haben.

METRO

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartaslzahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19

Umsatz 7.548 +2% -- -- 7.388

EBITDA 527 -1% 506 -5% 532

EBITDA* 526 -1% 506 -5% 530

EBIT 327 -6% 315 -9% 347

Erg nach Steuern/Dritten** 121 -30% 124 -28% 172

Ergebnis je Aktie** 0,33 -30% 0,34 -28% 0,47

* ohne Immobilienbeitrag

** aus fortgeführten Geschäften

Metro hatte bereits im Januar berichtet, dass der Umsatz nach vorläufigen Zahlen im Quartal flächen- und währungsbereinigt um 1 Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen war. Im Gesamtjahr 2019/20 will Metro weiterhin ein EBITDA etwa auf Vorjahresniveau sowie währungs- und flächenbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 1,5 und 3 Prozent erreichen. Die Ziele beziehen sich nur auf das fortgeführte Geschäft, umfassen also nicht die verkauften Aktivitäten in China und die Real-Hypermarket-Kette.

THYSSENKRUPP

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartaslzahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19

Auftragseingang 9.660 -4% k.A. -- 10.111

Umsatz 9.674 -1% 9.670 -1% 9.736

EBIT bereinigt 50 -77% 49 -78% 217

Ergebnis nach Steuern/Dritten -372 -- -85 -- 60

Ergebnis je Aktie -0,60 -- -0,17 -- 0,10

Free Cashflow vor M&A -2.476 -- -2.478 -- -2.477

CECONOMY

Bei der Hauptversammlung wurde Freenet-Chef Christoph Vilanek in den Aufsichtsrat gewählt. Vilanek war im Mai vom Amtsgericht Düsseldorf bis zum Ende der Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied bestellt worden, nachdem ein Stuhl in dem Gremium frei geworden war.

COMPUGROUP

erhält mit Dirk Wössner aus dem Vorstand der Deutschen Telekom einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Er folgt Frank Gotthardt, der in den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz übernehmen soll. Gotthard bleibt auch zukünftig Hauptaktionär.

RIB SOFTWARE

Nachfolgend ein Vergleich der Geschäftsjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR* Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18

Umsatz 214 +57% 218 +59% 137

Operatives EBITDA 51 +31% 47 +21% 39

Ergebnis nach Steuern k.A. -- 16 -26% 22

Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,32 -26% 0,43

Dividende je Aktie k.A. -- 0,20 +11% 0,18

ALSTOM

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 13, 2020 01:44 ET (06:44 GMT)