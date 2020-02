+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA

will auch mit finanziellen Maßnahmen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie begrenzen. Um den von dem Ausbruch betroffenen Unternehmen zu helfen, wird China die Kreditvergabe und die Kreditunterstützung erhöhen, die Finanzierungskosten senken und den Anteil der Unternehmenskredite sowie der mittel- und langfristigen Darlehen weiter erhöhen, sagte Liang Tao, stellvertretender Vorsitzender der chinesischen Bankenversicherungsaufsichtskommission, bei einem Briefing. Die Regierung werde im Jahr 2020 mehr Yuan-Kredite und -Anleihen ausgeben, fügte er hinzu.

GROSSBRITANNIEN

Nach "Ciara" hat mit "Dennis" das zweite Wochenende in Folge ein schwerer Sturm Großbritannien heimgesucht und für Überschwemmungen, Verkehrschaos und Stromausfälle gesorgt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, Soldaten mobilisiert, im Süden von Wales wurde wegen starker Regenfälle die höchste Warnstufe ausgerufen. Bis Sonntagmittag zählte das Umweltamt eine Rekordzahl von fast 600 Flutwarnungen. Mindestens ein Mensch kam durch das Unwetter ums Leben.

FRANKREICH

hat den ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus aus China gemeldet. Bei dem Opfer handele es sich um einen 80-jährigen Touristen aus China, der seit Ende Januar im Krankenhaus behandelt wurde, teilte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Nach ihren Angaben ist dieser Todesfall der "erste außerhalb Asiens und der erste in Europa".

KONJUNKTUR JAPAN

Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Schlussjahresviertel zum ersten Mal seit fünf Quartalen wieder gesunken und das gleich um 6,3 Prozent. Nach der Erhöhung der Umsatzsteuer am 1. Oktober ließ der Privatkonsum spürbar nach, zudem wütete im Oktober auch der Taifun "Hagibis". Volkswirte hatten deshalb mit einem Rückgang gerechnet, aber nur mit einem Minus von 3,9 Prozent. Japan droht angesichts der Coronavirus-Epidemie nun eine technische Rezession, also zwei Quartale mit kleiner werdender Wirtschaftsleistung hintereinander.

NAHER OSTEN

In der Nähe der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht zu Sonntag nach Angaben aus US-Militärkreisen mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Raketen abgefeuert und welche Ziele getroffen wurden, war demnach unklar. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von mehreren lauten Detonationen in dem Stadtteil, in dem die meisten Botschaften liegen.

ENERGIEPOLITIK

Die USA werden nach Worten von Außenminister Mike Pompeo Energieprojekte in Mittel- und Osteuropa finanzieren, um die Unabhängigkeit der dortigen Länder von Energie aus Russland zu fördern.

BAYER / BASF

Eine US-Jury hat gegen Bayer und BASF in einem Fall von Ernteschäden entschieden und sprach einem Pfirsichbauern aus Missouri 265 Millionen Dollar zu, der behauptete, die Unternehmen hätten Bauern dazu ermutigt, in unverantwortlicher Weise ein schwer zu kontrollierendes Unkrautvernichtungsmittel zu spritzen.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Opposition gegen die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Wettbewerber Sprint schrumpft. Attorney General Letitia James, in New York Justizministerin und Generalstaatsanwältin in einem, kündigte an, nicht gegen das Urteil des Gerichts vergangene Woche vorzugehen, das den Zusammenschluss der beiden Telekomdienstleister erlaubt hatte.

VOLKSWAGEN

bekommt die Folgen der Coronavirus-Epidemie in China weiter zu spüren. Sie spiegeln sich in Verzögerungen bei den nationalen Lieferketten, Problemen bei der Logistik sowie begrenzten Reisemöglichkeiten für die Produktionsmitarbeiter wider, wie das Unternehmen mittteilte. Entsprechend sei der Produktionsstart im Joint Venture Saic auf den 24. Februar verschoben worden. In einigen Werken sei die Fertigung wieder angelaufen, in den kommenden Tagen dürften alle Werke wieder in Betrieb genommen werden, hieß es.

WIRECARD

hat im Rechtsstreit mit der britischen Financial Times einen Rückzieher gemacht. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sollte die Klage des Zahlungsdienstleisters gegen die Wirtschaftszeitung am 27. Januar vor dem Landgericht München I verhandelt werden. Doch dazu kam es nicht. "Den Termin für die mündliche Verhandlung hat die Vorsitzende Richterin auf Antrag der Klageseite abgesetzt", bestätigte die Sprecherin des Gerichts der Welt am Sonntag.

BERTELSMANN /RTL

kauft RTL-Aktien über den bisherigen Anteil von 75 Prozent hinaus. "Wir haben vor einigen Monaten entschieden, die Anteile aufzustocken, seither kaufen wir Aktien, nicht mit großen Stückzahlen, sondern im kleinen Stil", sagte Vorstandschef Thomas Rabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Um es klar zu sagen: Wir haben keine Pläne, die RTL Group komplett zu übernehmen und von der Börse zu nehmen."

BERTRANDT

hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar die Leistung leicht gesteigert, aber deutlich weniger verdient. Die Gesamtleistung legte um 0,4 Prozent auf 263 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen aus Ehningen mitteilte. Das EBIT fiel aber auf 14,3 von 18,3 Millionen Euro. Der Nachsteuergewinn reduzierte sich auf 8,7 von 11,9 Millionen Euro. Der Rückgang war primär bedingt durch kundenspezifische Projektstopps und -verschiebungen, die durch den Transformationsprozess in der Automobilindustrie entstehen.

CARREFOUR

stärkt seine Präsenz in Brasilien. In dem Land übernimmt das Unternehmen 30 Cash & Carry-Geschäfte von der Großhandelskette Makro Atacadista SA. Der Deal habe einen Wert von 1,95 Milliarden Reais (418 Millionen Euro).

BRITISH AIRWAYS

Zwei hochrangige Manager verlassen kurz vor dem Chefwechsel in der Muttergesellschaft die britische Fluggesellschaft British Airways. Der für das operative Geschäft verantwortliche COO Klaus Goersch und Personaldirektorin Angela Williams träten zurück, teilte die Airline mit. Beide Manager hatten eine Rolle in dem Streit mit den Piloten gespielt, die erstmals seit Dekaden im September die Arbeit für 48 Stunden niedergelegt hatten.

REPSOL

Der Ölkonzern Repsol hat für 2019 Rückstellungen von 837 Millionen Euro für ein langjähriges Schiedsverfahren um zwei Tochtergesellschaften gebildet. Wie der spanische Konzern mitteilte, beziehen sich die Rückstellungen auf ein Verfahren gegen die Töchter Talisman Energy und Talisman Colombia Holdco, welches von Addax Petroleum UK Ltd. und Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corp. 2015 eingeleitet worden war.

GOOGLE

Ein Gericht der Europäischen Union hat eine Erhöhung der Geldbuße in Aussicht gestellt statt sie zu streichen. In einer überraschenden Wendung sagte am Freitag am Ende einer dreitägigen Anhörung einer der fünf Richter, dass das EU-Gericht befugt sei, die 2017 verhängte Geldstrafe von 2,4 Milliarden Euro zu erhöhen, wenn es feststellt, dass die Summe nicht ausreicht, um das Unternehmen von weiterem wettbewerbswidrigem Verhalten abzuhalten.

HUAWEI

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat den chinesischen Technologiekonzern Huawei als Bedrohung für die Nato bezeichnet. "Wenn wir die Bedrohung nicht verstehen und nichts dagegen tun, könnte sie letztlich das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte - die Nato - gefährden", warnte Esper bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die europäischen Verbündeten forderte er auf, Huawei von den neuen 5G-Netzen auszuschließen.

TESLA

muss die Rodung des Geländes für seine geplante Fabrik im brandenburgischen Grünheide vorerst stoppen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied am Samstagabend, zunächst müsse über die Beschwerde der Grünen Liga Brandenburg gegen die Baumfällarbeiten entschieden werden. Der Umweltschutzverband hatte am Freitag einen entsprechenden Eilantrag gestellt.

